不只借充電！ChargeSPOT推全新粉絲應援服務 未來雨傘、機車也能借

共享行動電源品牌ChargeSPOT自2019年進軍台灣市場以來，秉持「以租代買」理念，致力打造便利、安全、永續的城市電力網絡。截至目前，已在全台建置超過12,000座借電站，串聯便利商店、百貨商場、捷運站及展演場域，讓民眾不再有充電焦慮，隨時輕鬆取得電力補給，目前全台已累積超過370萬會員，用戶App下載與使用數穩定成長。

不只可以甲租乙還，更可在提供服務的地區跨國租借，在共享設備高效運轉下，每顆行動電源年均被借用超過243次，平均每月約有40萬名不重複用戶使用，像是信義區等租借熱點，單日更可達200次租借，顯見此服務已深植日常。其中女性用戶比例明顯成長，主力使用族群也逐漸由觀光客轉為在地用戶，反映共享行動電源已成為新生活日常。

ChargeSPOT更積極擴展服務場景，近期攜手互動科技品牌Snapshot將借電機台與拍貼機結合，首波落地於南港LaLaport及台中大里藝術廣場，預計至2025年底新增至少10台，深入展覽、市集等高互動場域。同時與藝術品牌「碳竹雞」合作，推出融合回收機與借電服務的智慧裝置，民眾完成回收寶特瓶或電池即可獲得借電券，讓環保行動轉化為綠色能量。

瞄準新世代對互動參與與偶像應援文化的熱情，ChargeSPOT宣布全新推出「CheerSPOT」數位應援平台，由母公司INFORICH開發，整合超過5,000台共享機台螢幕，用戶可透過APP選擇偶像與播放時段，讓專屬應援畫面即時出現在機台上。首波合作對象為樂天女孩，未來可能擴展至日韓明星、影視作品與藝文演出等多元領域，打造共享時代下的新型態粉絲文化平台。

除服務升級，ChargeSPOT亦強化與實體通路的合作效益。調查顯示，借電用戶進入合作店家後，有高達66%會現場進行二次消費，包括全家便利商店、壽司郎、誠品書店等品牌皆曾透過借電機台導入更多人流與營收。此外，ChargeSPOT亦持續推動「舊電換新電」活動，提供用戶寄回個人不再使用的行動電源，與專業回收廠商合作再資源化，自2019年以來已累計回收逾4萬顆舊電池，每年減少數百公斤電子垃圾。