香奈兒REACH FOR THE STARS年度頂級珠寶首度登台 三大經典圖騰交織

香奈兒(CHANEL)2025年度全新「REACH FOR THE STARS」頂級珠寶系列,繼上個月在京都首度全球曝光後,如今來到台北展出。系列設計環繞嘉柏麗香奈兒(Gabrielle Chanel)的三大經典符碼—彗星、翅膀和獅子為主題,除了鑽石與經典黑白雙色調,更以色彩繽紛的寶石映襯一日時序光影變化,透過珠寶語彙闡述香奈兒女士對於風格魅力(glamour)的定義。

「REACH FOR THE STARS」的系列發想,源自於嘉柏麗香奈兒曾赴好萊塢為女星創作服裝的的經歷。相較於好萊塢慣常的浮誇與奢華,嘉柏麗香奈兒將法式的優雅簡約注入這些女明星的造型與禮服,透過獨特、珍貴和無拘無束的自由感,刻畫出獨立果敢的女性形象。例如她的晚裝線條輕盈純粹、偏好突顯柔美背部而非著重低領設計,這樣的想法,也反映在此系列珠寶的設計上,許多款式的設計都很適合搭配美背晚宴服。

●翅膀

嘉柏麗香奈兒曾言:「即使你生來沒有翅膀,也並不能阻止你展翅飛翔。」香奈兒首次以翅膀為創作主題,許多設計也融合服裝元素,以鏤空蕾絲的手法呈現。為此,鉸接點的舒適性、靈活性和完美定位至關重要,也是工藝最精彩之處。該系列的代表作Wings of Chanel項鍊,往頸項舒展的翅膀造型立體,鏤空如蕾絲的設計隱藏金屬底座,飛羽的部分點綴梨形與馬眼形切割鑽石,配戴時其火光微微地隨著身體的活動而輕輕擺動。中央一顆重約19.55克拉帕帕拉夏藍寶石,華美色澤彷彿粉紅與橙色之間的落日。下方垂墜的鑽石吊墜可依需求拆卸作為手鍊配戴。

此系列也包括了一款品牌少見的Full Swing頭飾,羽毛圖騰以蕾絲手法詮釋,由不同切割的鑽石火光交織而成,展翅環繞前額;同系列的不對稱耳環,垂墜的單鑽和垂鍊吊墜可互換配戴,變化深具巧思創意。Sunny Days項鍊則為全場色調最繽紛的作品,翅膀下方的花式切割彩色寶石及飛羽應用了黃色、粉色、橘色、干邑色等日落餘暉般的色調,組成如刺繡般精緻的羽翼,垂墜的鏈條則由刻面水晶串組而成。

●獅子

獅子不僅是香奈兒女士隸屬的星座,也是力量和優雅的象徵,從2012年開始進入香奈兒的珠寶世界。在「REACH FOR THE STARS」系列中,獅子結合了其他服裝元素如蕾絲等,並巧妙運用toi & moi等經典設計去延伸,風格有別以往。正面獅子的款式彷彿鑽石蕾絲徽章,以彗星堆疊成靈動蓬鬆的璀璨鬃毛;獅子側面形象的設計則具雕塑感,例如Embrace Your Destiny戒指的側身圖案,充滿氣勢的份量感體現嘉柏麗香奈兒「以簡單方式展現個人獨特形象」的理念。

獅子圖騰系列的代表作Embrace Your Destiny項鍊,採用易於自行配戴的開放式設計,鑽石如瀑布垂墜胸前,呼應好萊塢偏好的誇張風格,結合翅膀元素的獅子首度以側面 3/4的輪廓現身,讓人想起威尼斯的守護象徵翼獅,精密的鉸接隱藏在鬃毛背後,因此配戴起來微微活動的閃爍火光,更具動感魅力。

●彗星

彗星的圖騰延伸自「1932」系列頂級珠寶的設計,也是貫穿「REACH FOR THE STARS」所有作品的重要元素:不論是獅子或是翅膀主題的作品,彗星都以各種不同的形式融入,有時候點綴扣搭上、有時候堆疊成鬃毛。彗星光芒在「REACH FOR THE STARS」中多半採用對稱的線條呈現,有時堆疊多層綻放。例如首度於頂級珠寶作品中推出的頸鏈款式,鑽石鏈條略具長度,不但可調整配戴的貼合度,亦可在穿著露出美背的服裝時展示垂墜的鏈條,呼應香奈兒女士的服裝設計美理念。