香奈兒REACH FOR THE STARS年度頂級珠寶首度登台 三大經典圖騰交織

香奈兒（CHANEL）2025年度全新「REACH FOR THE STARS」頂級珠寶系列，繼上個月在京都首度全球曝光後，如今來到台北展出。系列設計環繞嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的三大經典符碼—彗星、翅膀和獅子為主題，除了鑽石與經典黑白雙色調，更以色彩繽紛的寶石映襯一日時序光影變化，透過珠寶語彙闡述香奈兒女士對於風格魅力（glamour）的定義。

「REACH FOR THE STARS」的系列發想，源自於嘉柏麗香奈兒曾赴好萊塢為女星創作服裝的的經歷。相較於好萊塢慣常的浮誇與奢華，嘉柏麗香奈兒將法式的優雅簡約注入這些女明星的造型與禮服，透過獨特、珍貴和無拘無束的自由感，刻畫出獨立果敢的女性形象。例如她的晚裝線條輕盈純粹、偏好突顯柔美背部而非著重低領設計，這樣的想法，也反映在此系列珠寶的設計上，許多款式的設計都很適合搭配美背晚宴服。

●翅膀

嘉柏麗香奈兒曾言：「即使你生來沒有翅膀，也並不能阻止你展翅飛翔。」香奈兒首次以翅膀為創作主題，許多設計也融合服裝元素，以鏤空蕾絲的手法呈現。為此，鉸接點的舒適性、靈活性和完美定位至關重要，也是工藝最精彩之處。該系列的代表作Wings of Chanel項鍊，往頸項舒展的翅膀造型立體，鏤空如蕾絲的設計隱藏金屬底座，飛羽的部分點綴梨形與馬眼形切割鑽石，配戴時其火光微微地隨著身體的活動而輕輕擺動。中央一顆重約19.55克拉帕帕拉夏藍寶石，華美色澤彷彿粉紅與橙色之間的落日。下方垂墜的鑽石吊墜可依需求拆卸作為手鍊配戴。

此系列也包括了一款品牌少見的Full Swing頭飾，羽毛圖騰以蕾絲手法詮釋，由不同切割的鑽石火光交織而成，展翅環繞前額；同系列的不對稱耳環，垂墜的單鑽和垂鍊吊墜可互換配戴，變化深具巧思創意。Sunny Days項鍊則為全場色調最繽紛的作品，翅膀下方的花式切割彩色寶石及飛羽應用了黃色、粉色、橘色、干邑色等日落餘暉般的色調，組成如刺繡般精緻的羽翼，垂墜的鏈條則由刻面水晶串組而成。

●獅子

獅子不僅是香奈兒女士隸屬的星座，也是力量和優雅的象徵，從2012年開始進入香奈兒的珠寶世界。在「REACH FOR THE STARS」系列中，獅子結合了其他服裝元素如蕾絲等，並巧妙運用toi & moi等經典設計去延伸，風格有別以往。正面獅子的款式彷彿鑽石蕾絲徽章，以彗星堆疊成靈動蓬鬆的璀璨鬃毛；獅子側面形象的設計則具雕塑感，例如Embrace Your Destiny戒指的側身圖案，充滿氣勢的份量感體現嘉柏麗香奈兒「以簡單方式展現個人獨特形象」的理念。

獅子圖騰系列的代表作Embrace Your Destiny項鍊，採用易於自行配戴的開放式設計，鑽石如瀑布垂墜胸前，呼應好萊塢偏好的誇張風格，結合翅膀元素的獅子首度以側面 3/4的輪廓現身，讓人想起威尼斯的守護象徵翼獅，精密的鉸接隱藏在鬃毛背後，因此配戴起來微微活動的閃爍火光，更具動感魅力。

●彗星

彗星的圖騰延伸自「1932」系列頂級珠寶的設計，也是貫穿「REACH FOR THE STARS」所有作品的重要元素：不論是獅子或是翅膀主題的作品，彗星都以各種不同的形式融入，有時候點綴扣搭上、有時候堆疊成鬃毛。彗星光芒在「REACH FOR THE STARS」中多半採用對稱的線條呈現，有時堆疊多層綻放。例如首度於頂級珠寶作品中推出的頸鏈款式，鑽石鏈條略具長度，不但可調整配戴的貼合度，亦可在穿著露出美背的服裝時展示垂墜的鏈條，呼應香奈兒女士的服裝設計美理念。