「小全智賢」孫千用初戀臉演繹CELINE七夕系列 愛心包太可愛了

在 2025 年七夕佳節之際，CELINE 推出全新廣告大片，以多樣女性肖像詮釋當代女性魅力，展現品牌對浪漫情懷與獨立精神的雙重頌讚。這次拍攝特別選址於上海極具歷史意義的原法國俱樂部舊址拍攝。該建築建於1926年，以其典雅的裝飾藝術（Art Deco）風格而聞名，為系列增添濃厚的文化底蘊與復古氛圍。

全新形象由偶「小全智賢」之稱的品牌大使孫千領銜出演，與模特兒共同演繹七夕系列之魅力。本系列中的CELINE標識經重新演繹，以流暢的手寫字體搭配象徵愛情的箭矢圖案，點綴於夾克、T 恤等單品之上，傳遞節日專屬的愛意密語，CELINE永恆衣櫥的設計理念也在此系列中完美體現。趣味細節也為整體造型注入靈動氣息：絨球吊墜、字母串珠點綴的連帽衛衣，以及懸掛愛心吊墜的編織項鍊，洋溢浪漫童趣。