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「小全智賢」孫千用初戀臉演繹CELINE七夕系列 愛心包太可愛了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
TEEN LULU包，63,000元。圖／CELINE提供
TEEN LULU包，63,000元。圖／CELINE提供

在 2025 年七夕佳節之際，CELINE 推出全新廣告大片，以多樣女性肖像詮釋當代女性魅力，展現品牌對浪漫情懷與獨立精神的雙重頌讚。這次拍攝特別選址於上海極具歷史意義的原法國俱樂部舊址拍攝。該建築建於1926年，以其典雅的裝飾藝術（Art Deco）風格而聞名，為系列增添濃厚的文化底蘊與復古氛圍。

全新形象由偶「小全智賢」之稱的品牌大使孫千領銜出演，與模特兒共同演繹七夕系列之魅力。本系列中的CELINE標識經重新演繹，以流暢的手寫字體搭配象徵愛情的箭矢圖案，點綴於夾克、T 恤等單品之上，傳遞節日專屬的愛意密語，CELINE永恆衣櫥的設計理念也在此系列中完美體現。趣味細節也為整體造型注入靈動氣息：絨球吊墜、字母串珠點綴的連帽衛衣，以及懸掛愛心吊墜的編織項鍊，洋溢浪漫童趣。

在形象照片中，可見經典標誌印花的TEEN COEUR CELINE、粉色調的LULU與TILLY包，及以七夕限定柔粉色登場的BONNIE雙肩背包，能與同樣色調的服裝與配件互相呼應，為節日增添一份浪漫情意；南韓女星秀智也率先於個人社群中分享LULU包的穿搭美照，以強烈鬆弛感完美呼應本系列「浪漫而堅定」的精神。

CELINE CŒUR TRIOMPHE金色飾面項鍊，24,500元。圖／CELINE提供
CELINE CŒUR TRIOMPHE金色飾面項鍊，24,500元。圖／CELINE提供
TILLY中型手袋，83,000元。圖／CELINE提供
TILLY中型手袋，83,000元。圖／CELINE提供
TEEN COEUR CELINE標誌印花心形包，40,000元。圖／CELINE提供
TEEN COEUR CELINE標誌印花心形包，40,000元。圖／CELINE提供
TEEN COEUR CELINE標誌印花心形包，40,000元。圖／CELINE提供
TEEN COEUR CELINE標誌印花心形包，40,000元。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE背包，86,000元。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE背包，86,000元。圖／CELINE提供
CELINE 2025七夕系列全新廣告大片。圖／CELINE提供
CELINE 2025七夕系列全新廣告大片。圖／CELINE提供
TRIOMPHE絨球吊飾，22,500元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE絨球吊飾，22,500元。圖／CELINE提供
秀智演繹柔美淡粉色調的LULU包。 圖／翻攝自秀智官方Instigram @skuukzky
秀智演繹柔美淡粉色調的LULU包。 圖／翻攝自秀智官方Instigram @skuukzky
寬鬆拉鍊連帽衫，51,200元。圖／CELINE提供
寬鬆拉鍊連帽衫，51,200元。圖／CELINE提供
CELINE品牌大使孫千演繹2025七夕系列全新廣告大片。圖／CELINE提供
CELINE品牌大使孫千演繹2025七夕系列全新廣告大片。圖／CELINE提供
TEEN LULU包，63,000元。圖／CELINE提供
TEEN LULU包，63,000元。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE背包，86,000元。圖／CELINE提供
CELINE BONNIE背包，86,000元。圖／CELINE提供

CELINE 七夕 魅力

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