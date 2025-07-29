恆隆行進駐DREAM PLAZA打造生活風格概念店 新代理WMF攜手名廚詮釋烹調工藝

甫於信義區百貨一級戰區開幕的DREAM PLAZA，不僅擁有全台最大星巴克，家電樓層也亮點滿滿。恆隆行在此打造40坪旗艦門市，展示旗下多個精品家電與生活風格品牌。恆隆行新零售事業群副總經理陳佩金表示，品牌正從傳統代理商轉型為「生活風格品牌」，透過情境式陳列打造沉浸式購物體驗。

新門市最大亮點之一為全台門市中最完整的淨水線商品展示與試飲專區，讓消費者能實際體驗各項濾淨技術與飲水風味。另一吸睛區域為義大利行李箱品牌 Crash Baggage 的店中店，店裝設計以品牌招牌「撞凹」概念出發，運用金屬、木質、玻璃等材質不規則吊掛展示商品，搭配機場托運行李轉盤造景，呈現輕鬆有趣的出國氛圍，也展現恆隆行勇於創新、突破框架的品牌精神。

在永續實踐方面，恆隆行於新櫃打造「Mx.Earth 永續牆」，展出由循環經濟平台restyle2050推出的再生IP公仔、以回收濾網再製的Mx.Earth為主視覺，象徵從產品源頭到廢棄回收的永續行動。牆面以策展形式呈現回收流程與材料再生故事，邀請消費者理解並參與「永續即日常」的理念。

歡慶新櫃登場，即日起至8月10日推出三重購物回饋，購買百靈指定9系列電鬍刀登錄會員即送萬元好禮2選1；消費滿額加贈代理品牌好禮；憑券不限金額消費可獲Crash Baggage肩背手提兩用袋，限量200組送完為止。配合DREAM PLAZA百貨開幕慶，8月31日前單筆消費滿萬元即贈千元購物金，輕鬆入手好物也能聰明省荷包。