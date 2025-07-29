快訊

林德福罷免案「1開票所票數填反」 新北選委會解釋票數錯置原因

前任住持捲極樂醜聞…少林寺宣布由「他」接任 是全國人大代表

獨／海軍承德艦海試 啟動新型中程區域搜索雷達影像曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

恆隆行進駐DREAM PLAZA打造生活風格概念店 新代理WMF攜手名廚詮釋烹調工藝

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶新櫃開幕迎父親節，至恆隆行全台門市購買百靈指定9系列電鬍刀機種享萬元好禮多選一，再加碼送Crash Baggage肩背手提兩用購物袋。圖／恆隆行提供
歡慶新櫃開幕迎父親節，至恆隆行全台門市購買百靈指定9系列電鬍刀機種享萬元好禮多選一，再加碼送Crash Baggage肩背手提兩用購物袋。圖／恆隆行提供

甫於信義區百貨一級戰區開幕的DREAM PLAZA，不僅擁有全台最大星巴克，家電樓層也亮點滿滿。恆隆行在此打造40坪旗艦門市，展示旗下多個精品家電與生活風格品牌。恆隆行新零售事業群副總經理陳佩金表示，品牌正從傳統代理商轉型為「生活風格品牌」，透過情境式陳列打造沉浸式購物體驗。

新門市最大亮點之一為全台門市中最完整的淨水線商品展示與試飲專區，讓消費者能實際體驗各項濾淨技術與飲水風味。另一吸睛區域為義大利行李箱品牌 Crash Baggage 的店中店，店裝設計以品牌招牌「撞凹」概念出發，運用金屬、木質、玻璃等材質不規則吊掛展示商品，搭配機場托運行李轉盤造景，呈現輕鬆有趣的出國氛圍，也展現恆隆行勇於創新、突破框架的品牌精神。

永續實踐方面，恆隆行於新櫃打造「Mx.Earth 永續牆」，展出由循環經濟平台restyle2050推出的再生IP公仔、以回收濾網再製的Mx.Earth為主視覺，象徵從產品源頭到廢棄回收的永續行動。牆面以策展形式呈現回收流程與材料再生故事，邀請消費者理解並參與「永續即日常」的理念。

歡慶新櫃登場，即日起至8月10日推出三重購物回饋，購買百靈指定9系列電鬍刀登錄會員即送萬元好禮2選1；消費滿額加贈代理品牌好禮；憑券不限金額消費可獲Crash Baggage肩背手提兩用袋，限量200組送完為止。配合DREAM PLAZA百貨開幕慶，8月31日前單筆消費滿萬元即贈千元購物金，輕鬆入手好物也能聰明省荷包。

今年3月起，恆隆行更獨家代理德國WMF餐廚用品，近日邀請Sinasera 24主廚楊柏偉Nick，以「鋒味交融 · 工藝家宴」為題，運用Fusiontec陶鋼鍋與Ultimate Black刀具，結合台灣在地食材，展演烹調工藝。WMF Fusiontec系列以高溫熔融天然礦物與鉻鋼結合，蓄熱力佳、氣密加熱如釜飯鍋；Ultimate Black刀具則具備DLC類鑽碳纖維塗層、精密雷射開鋒與鑽石級刀鋒技術，切工俐落、耐用度高，為料理人打造專業級工具。

恆隆行DREAM PLAZA新櫃特色之一「 永續牆」，以回收濾網再製而成的Mx.Earth公仔為主視覺，傳遞永續即日常理念。圖／恆隆行提供
恆隆行DREAM PLAZA新櫃特色之一「 永續牆」，以回收濾網再製而成的Mx.Earth公仔為主視覺，傳遞永續即日常理念。圖／恆隆行提供
恆隆行從傳統代理商轉型為「生活風格品牌」，透過情境式陳列打造沉浸式購物體驗。記者黃筱晴／攝影
恆隆行從傳統代理商轉型為「生活風格品牌」，透過情境式陳列打造沉浸式購物體驗。記者黃筱晴／攝影
恆隆行旗下代理品牌從家電產品逐漸擴大至日用與生活領域。記者黃筱晴／攝影
恆隆行旗下代理品牌從家電產品逐漸擴大至日用與生活領域。記者黃筱晴／攝影
Sinasera 24主廚Nick俐落地將刺蔥、胡椒葉如絲般細緻切碎，每一次切割的節奏精準從容，也讓WMF Ultimate Black主廚刀成為真正能與料理人共舞的創作工具。圖／恆隆行提供
Sinasera 24主廚Nick俐落地將刺蔥、胡椒葉如絲般細緻切碎，每一次切割的節奏精準從容，也讓WMF Ultimate Black主廚刀成為真正能與料理人共舞的創作工具。圖／恆隆行提供
恆隆行正式進駐信義區一級戰區DREAM PLAZA，以近40坪大坪數打造生活體驗與風格選品空間。圖／恆隆行提供
恆隆行正式進駐信義區一級戰區DREAM PLAZA，以近40坪大坪數打造生活體驗與風格選品空間。圖／恆隆行提供
德國百年精品餐廚鍋具品牌WMF讓每個人都能完美實現家庭料理工藝。圖／恆隆行提供
德國百年精品餐廚鍋具品牌WMF讓每個人都能完美實現家庭料理工藝。圖／恆隆行提供
恆隆行DREAM PLAZA櫃位以義大利搞怪行李箱品牌Crash Baggage為核心打造店中店，展現創新與大膽嘗試的品牌精神。圖／恆隆行提供
恆隆行DREAM PLAZA櫃位以義大利搞怪行李箱品牌Crash Baggage為核心打造店中店，展現創新與大膽嘗試的品牌精神。圖／恆隆行提供

品牌 永續

延伸閱讀

接力Super Junior！NCT DREAM宣布12月攻進台北大巨蛋

雙北燒肉＋溫體牛拼起來！ 姜滿堂插旗Dream Plaza「99元牛舌」開吃 野牛殿溫體牛「買3送1」每日現宰牛吃爆

信義區Dream Plaza開幕第一天就跳電！民眾淡定摸黑買麵包

進駐百貨一級戰區 羅智先：Dream Plaza走自己的路

相關新聞

「貴族哈密瓜」空運登台！JR東日本大飯店限量午茶 品嘗山形的盛夏

日本山形縣庄內砂丘日照充足、晝夜溫差大，成就香氣濃郁、甜度超越15度的「Shonai House Melon」，被譽為哈...

不只借充電！ChargeSPOT推全新粉絲應援服務 未來雨傘、機車也能借

共享行動電源品牌ChargeSPOT自2019年進軍台灣市場以來，秉持「以租代買」理念，致力打造便利、安全、永續的城市電...

香奈兒REACH FOR THE STARS年度頂級珠寶首度登台 三大經典圖騰交織

香奈兒（CHANEL）2025年度全新「REACH FOR THE STARS」頂級珠寶系列，繼上個月在京都首度全球曝光...

「小全智賢」孫千用初戀臉演繹CELINE七夕系列 愛心包太可愛了

在 2025 年七夕佳節之際，CELINE 推出全新廣告大片，以多樣女性肖像詮釋當代女性魅力，展現品牌對浪漫情懷與獨立精...

恆隆行進駐DREAM PLAZA打造生活風格概念店 新代理WMF攜手名廚詮釋烹調工藝

甫於信義區百貨一級戰區開幕的DREAM PLAZA，不僅擁有全台最大星巴克，家電樓層也亮點滿滿。恆隆行在此打造40坪旗艦...

台北101入秋購物盛典 刷聯名卡最划算享最高6%回饋

正值暑假，此時也是精品秋季新品到貨的購物旺季，台北101啟動入秋購物盛典，聯名卡釋出最優回饋，消費滿3,000元就送10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。