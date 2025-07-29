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「貴族哈密瓜」空運登台！JR東日本大飯店限量午茶 品嘗山形的盛夏

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」除了哈密瓜外、還使用包種茶融合卡士達設計出中西平衡的包種茶塔，還有麝香葡萄慕斯清爽滑順。圖/ JR東日本大飯店台北提供
「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」除了哈密瓜外、還使用包種茶融合卡士達設計出中西平衡的包種茶塔，還有麝香葡萄慕斯清爽滑順。圖/ JR東日本大飯店台北提供

日本山形縣庄內砂丘日照充足、晝夜溫差大，成就香氣濃郁、甜度超越15度的「Shonai House Melon」，被譽為哈密瓜界的香檳級珍品。今年正逢山形水果150周年，巧遇JR東日本大飯店台北開業4周年，飯店甜點房主廚黃伯欽（Jeff Huang）精選庄內產哈密瓜，匠心設計14道甜鹹交織的「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」，限量供應至8月18日，饕客們還有機會抽中JR EAST PASS東北5日券，贏得周遊日本東北的驚喜彩蛋。

有「貴族哈密瓜」之稱的庄內哈密瓜，甜而不膩、果肉細膩水潤，是山形縣代表性的高級農產。JR東日本大飯店台北甜點主廚黃柏欽將東北產地直送的夏季風土，幻化為精緻誘人的甜點藝術。

整套下午茶甜品精緻迷人，從外酥內滑的哈密瓜卡士達泡芙，到散發淡雅香氣的哈密瓜香草奶酪杯，以及法式費南雪揉合哈密瓜香緹的創新風味；包種茶塔融合卡士達與甘納許，東西風味在口中細膩融合。麝香葡萄慕斯清爽滑順、百香芒果沙布列則以酸甜果香搭配酥脆餅底，口感活潑跳躍；香草白巧克力與黑醋栗果醬交織出的多層次慕斯，以及融合台灣情人果風味的司康，更是風味與趣味兼具。

鹹點部分亦見巧思，帕瑪火腿蜜瓜杯完美平衡鹹香與果甜、鮮蝦明太子沙拉爽口彈牙，燻鮭魚塔塔佐濃郁蛋黃醬與哈密瓜點綴層次豐富；朝鮮薊鹹派展現蔬香優雅，最後以葡萄醋調味的新鮮西瓜收尾，畫龍點睛。

「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」即日起至8月18日、於JR東日本大飯店台北一樓「Platform月台町」限量供應，每套雙人1,480元+10%，內含9款甜點與5款鹹點，搭配茶或咖啡。活動期間享用下午茶，還有機會抽中「JR EAST PASS東北地區5日周遊券」5組（每組2人）。預訂網址：https://reurl.cc/daXKAy 

山形水果150週年巧遇JR東日本大飯店台北開業四週年，飯店甜點房主廚黃伯欽精選山形哈密瓜，設計「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」，限量供應至8月18日。圖/ JR東日本大飯店台北提供
山形水果150週年巧遇JR東日本大飯店台北開業四週年，飯店甜點房主廚黃伯欽精選山形哈密瓜，設計「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」，限量供應至8月18日。圖/ JR東日本大飯店台北提供
「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」鹹點部分有：帕瑪火腿蜜瓜杯、鮮蝦明太子沙拉、燻鮭魚塔塔、朝鮮薊鹹派等，亦見巧思。圖/ JR東日本大飯店台北提供
「山形縣庄內產哈密瓜下午茶」鹹點部分有：帕瑪火腿蜜瓜杯、鮮蝦明太子沙拉、燻鮭魚塔塔、朝鮮薊鹹派等，亦見巧思。圖/ JR東日本大飯店台北提供
有「貴族哈密瓜」之稱的庄內哈密瓜，甜度超越15度被譽為哈密瓜界的香檳級珍品，是山形縣代表性的高級農產。圖/ JR東日本大飯店台北提供
有「貴族哈密瓜」之稱的庄內哈密瓜，甜度超越15度被譽為哈密瓜界的香檳級珍品，是山形縣代表性的高級農產。圖/ JR東日本大飯店台北提供

日本 飯店 下午茶

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