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尼日進口芝麻農藥超標 全數邊境退運銷毀

中央社／ 台北29日電

食藥署今天公布邊境檢驗不合格名單，富味鄉食品從尼日進口的芝麻檢出農藥殘留含量不符規定，全數超過7.7萬公斤遭邊境攔截，沒有流入市面。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境查驗不合格名單，共有5項不合格產品，如越南鮮榴槤與冷凍芋頭、日本冷凍丁香魚等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

這次不合格產品中，包含由輸入業者富味鄉食品股份有限公司，進口1批產地為尼日的芝麻，被檢出殘留農藥二．四地0.05 ppm，依據農藥殘留容許量標準，殺草劑二．四地為不得檢出，是以檢測方法的定量極限0.01 ppm為法規值。

這批從尼日進口的芝麻，全數在邊境必須退運或銷毀，共計7萬7608公斤。食藥署北區管理中心主任鄭維智說，針對富味鄉食品股份有限公司在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗率為20%至50%。

另外，這次不合格名單再現蘇丹紅薑黃粉，由輸入業者佶峰貿易有限公司從越南進口，在邊境檢出蘇丹色素1號及4號，依據食品安全衛生管理法屬於不得使用的物質，這批越南的薑黃粉計96公斤，在邊境必須銷毀，不得退運。

鄭維智說，食藥署統計近半年，從今年1月21日起至7月21日止，受理越南報驗的薑黃，報驗批數為3批，檢驗不合格批數為1批，不合格率為33.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。

食藥署從民國113年11月21日起至115年7月16日止，對於越南報驗的薑黃在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

越南 蘇丹紅 食藥署

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