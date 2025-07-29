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台大兒醫主治醫師8月起「值夜班」 院長：指導年輕醫師維護醫療品質

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
國內兒科醫療人才流失，台大兒童醫院8月起，要求主治醫師也需要值夜班。本報資料照片
國內兒科醫療人才流失，台大兒童醫院8月起，要求主治醫師也需要值夜班。本報資料照片

國內兒科醫療人才流失，台大兒童醫院8月起，要求主治醫師也需要值夜班。台大兒童醫院院長李旺祚表示，該院主治醫師「不是值班，而是至第一線教學」，8月份新進畢業後一般醫學訓練（PGY）醫學生，對兒科還不夠瞭解，為維持照顧品質與過去相同，每天晚上5至12時，由主治醫師協助指導學生，處理緊急病況。

李旺祚表示，我國花費在兒童醫療費用，比日本、韓等林家低廉，台大兒科在院內各科別營收排名中，其實排行不差，都在前5成，透過主治醫師指導第一線醫師，最重要的目標是提升兒童醫療照護。目前PGY學生只有第1年會到小兒科學習1個月，第2年開始就不會至小兒科，若政府有意改善兒童醫療現況，建議明年起讓第2年PGY醫師也到兒科實習1個月，增加對兒童醫療理解。

台大醫院兒童心臟科主治醫師陳俊安表示，台大醫院已是各大醫院中，主治醫師最晚下來值班的醫院，各大醫院都遇到類似狀況，兒科住院醫師缺人，各兒童次專科自然沒有新血加入，工作叫類、半夜常需返回醫院的台大兒心科，今年一位住院醫師都沒分到，但其他次專科如腸胃科等，也有類似情況，「這只是反映多年來兒科醫師人數減少現況。」

醫師訓練是先完成兒科訓練3年，最後2年接受次專科訓練。今年升上PGY第三年醫學師，選擇台大兒科者只有4人。陳俊安表示，兒科共有10多個次專科，自然許多次專科PGY人數掛零；兒科病人數減少，在各醫院當然是弱勢，基於經營角度，兒科難為醫院賺錢，醫院自然投入較少資源，若增加投入其他科別也會有意見，健保資源分配也是類似狀況。

陳俊安表示，兒科新血缺乏是迫切危機，孩子健康是國家重要國力參考，兒科醫師持續缺人，對台灣未來是很大影響，且即使政府不願承認、一般民眾不易發現，但兒童醫療品質一定會因此下降，盼各界重視這項議題。

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