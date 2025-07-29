快訊

陳忠慶、周台英29研究案含血液樣本 教部將赴台大、北市大清查

獨／遭游盈隆抓戰犯「該辭立委」 沈伯洋：要罵我就罵

卓揆雲林勘災綠委也不挺 批治水歷經三任總統仍無法到位

超擬真立體《怪獸 8 號》震撼登場！北高同步主題快閃店來襲

聯合新聞網／ 有你共創
《怪獸 8 號》快閃店，北高同步震撼來襲。圖／有你共創提供
《怪獸 8 號》快閃店，北高同步震撼來襲。圖／有你共創提供

全台動漫迷注意！今夏最燃話題《怪獸 8 號》第二季開播，由有你共創與羚邦集團合作主辦的官方主題快閃店也火力全開，於台北三創生活園區與高雄夢時代購物中心同步開幕，要讓粉絲們近距離體驗怪獸級的感官衝擊。

現場最震撼的視覺焦點，高度還原的怪獸 8 號超擬真立體模型！霸氣姿態、帥氣現身，如同動畫場景瞬間實體化，成為必拍打卡熱點。除了怪獸本尊，現場更打造多個拍照熱區與人物牆，讓粉絲穿梭其中，彷彿親臨日比野卡夫卡的防衛戰場，沉浸感爆表！

高度還原！超擬真《怪獸 8 號》立體模型霸氣現身。圖／有你共創提供
高度還原！超擬真《怪獸 8 號》立體模型霸氣現身。圖／有你共創提供

這次快閃店規模有別以往，祭出全台首發超過 150 項新品，總商品數突破 200 項，更推出首波第二季獨家限定品，緊扣全新劇情與角色設定，絕對讓怪獸 8 號迷買到手軟。不論是酷炫的怪獸 8 號熱感變色馬克杯、RGB 發光萬用墊，還是怪獸清掃專用風衣外套與隨身小包，實用與話題性一次滿點。

超過 150 項新品全台首發！絕對讓怪獸迷買到手軟。圖／有你共創提供
超過 150 項新品全台首發！絕對讓怪獸迷買到手軟。圖／有你共創提供

不只好買、好拍，快閃店更規劃了滿滿的互動驚喜，現場凡單筆消費滿 1,000 元，即可獲得限定角色透卡一張（共 7 款隨機可累贈），讓粉絲在熱血購物後也能帶回專屬收藏回憶。而最具挑戰精神的「解放戰力轉盤抽獎」，每抽 250 元測試你的解放戰力，保證抽得 300 元以上獎項，更有機會一舉抽中千元以上神秘大獎。

「解放戰力轉盤抽獎」，挑戰轉出千元以上神秘大賞。圖／有你共創提供
「解放戰力轉盤抽獎」，挑戰轉出千元以上神秘大賞。圖／有你共創提供

這場快閃盛典不僅忠實重現動畫魅力，更從商品設計、場景還原到粉絲體驗全面升級，打造真正屬於《怪獸 8 號》粉絲的沉浸式基地。不論是忠實鐵粉還是入坑新粉，快召集夥伴前進《怪獸 8 號》主題快閃店，這個夏天，讓我們一起沉浸在怪獸的世界吧！

多款《怪獸 8 號》快閃店限定商品，把握搶購機會。圖／有你共創提供
多款《怪獸 8 號》快閃店限定商品，把握搶購機會。圖／有你共創提供

▍《怪獸 8 號》快閃店活動資訊：

【台北站】

◆ 活動期間｜2025年7月29日 - 8月31日

◆ 活動地點｜三創生活園區十二立方

◆ 營業時間｜週日至週四 11:00 - 21:30；週五至週六 11:00 - 22:00

【高雄站】

◆ 活動期間｜2025年7月26日 - 9月7日

◆ 活動地點｜夢時代購物中心 1F 時代光廊

◆ 營業時間｜週一至週四 11:00 - 22:00；週五 11:00 - 22:30；週六 10:30 - 22:30；週日 10:30 - 22:00

#medialinktaiwan #medialink #anionetaiwan #anioneasia #Kaijuno8 #怪獸8號

快閃 粉絲

延伸閱讀

超大史迪奇來啦！現身台北統一時代百貨 與米奇、唐老鴨守護粉絲願望～

批罷免是政治屠殺 韓國瑜：民主沒有制衡的權力就是一頭獨裁怪獸

剁手預備！GD愛貓ZOA出道「ZO&FRIENDS 8 月登台」超萌周邊粉絲喊買爆 開幕日還藏彩蛋

暑假必訪打卡聖地！「遮羞艾莉」快閃店首度在台登場

相關新聞

父親節升級換機！地標網通iPhone最高降價超過5千元 雙方案最高省破6萬

迎接父親節，地標網通推出限時「父親節補血鈔能力」活動，以實用優惠幫民眾為爸爸升級手機、耳機、手錶與平板，同時補血荷包、回...

IKEA推10道新菜...芒果糯米飯、霜淇淋限時開賣 同場加映台味「肉圓」

今年夏天IKEA推出全新「芒果×小龍蝦」期間限定系列，7月31日至9月30日於全台美食小站與瑞典餐廳同步開賣，共計6道主...

S.T. Dupont父親節獻禮 向質感紳士致敬

父親節將至，是時候為為總是低調沉穩護家庭的爸爸，挑選一份真正值得每日使用的精品。今年，來自法國的都彭（S.T. Dupo...

超擬真立體《怪獸 8 號》震撼登場！北高同步主題快閃店來襲

全台動漫迷注意！今夏最燃話題《怪獸 8 號》第二季開播，由有你共創與羚邦集團合作主辦的官方主題快閃店也火力全開，於台北三創生活園區與高雄夢時代購物中心同步開幕，要讓粉絲們近距離體驗怪獸級的感官衝擊。

不只借充電！ChargeSPOT推全新粉絲應援服務 未來雨傘、機車也能借

共享行動電源品牌ChargeSPOT自2019年進軍台灣市場以來，秉持「以租代買」理念，致力打造便利、安全、永續的城市電...

香奈兒REACH FOR THE STARS年度頂級珠寶首度登台 三大經典圖騰交織

香奈兒（CHANEL）2025年度全新「REACH FOR THE STARS」頂級珠寶系列，繼上個月在京都首度全球曝光...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。