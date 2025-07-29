超擬真立體《怪獸 8 號》震撼登場！北高同步主題快閃店來襲

全台動漫迷注意！今夏最燃話題《怪獸 8 號》第二季開播，由有你共創與羚邦集團合作主辦的官方主題快閃店也火力全開，於台北三創生活園區與高雄夢時代購物中心同步開幕，要讓粉絲們近距離體驗怪獸級的感官衝擊。

現場最震撼的視覺焦點，高度還原的怪獸 8 號超擬真立體模型！霸氣姿態、帥氣現身，如同動畫場景瞬間實體化，成為必拍打卡熱點。除了怪獸本尊，現場更打造多個拍照熱區與人物牆，讓粉絲穿梭其中，彷彿親臨日比野卡夫卡的防衛戰場，沉浸感爆表！

高度還原！超擬真《怪獸 8 號》立體模型霸氣現身。圖／有你共創提供

這次快閃店規模有別以往，祭出全台首發超過 150 項新品，總商品數突破 200 項，更推出首波第二季獨家限定品，緊扣全新劇情與角色設定，絕對讓怪獸 8 號迷買到手軟。不論是酷炫的怪獸 8 號熱感變色馬克杯、RGB 發光萬用墊，還是怪獸清掃專用風衣外套與隨身小包，實用與話題性一次滿點。

超過 150 項新品全台首發！絕對讓怪獸迷買到手軟。圖／有你共創提供

不只好買、好拍，快閃店更規劃了滿滿的互動驚喜，現場凡單筆消費滿 1,000 元，即可獲得限定角色透卡一張（共 7 款隨機可累贈），讓粉絲在熱血購物後也能帶回專屬收藏回憶。而最具挑戰精神的「解放戰力轉盤抽獎」，每抽 250 元測試你的解放戰力，保證抽得 300 元以上獎項，更有機會一舉抽中千元以上神秘大獎。

「解放戰力轉盤抽獎」，挑戰轉出千元以上神秘大賞。圖／有你共創提供

這場快閃盛典不僅忠實重現動畫魅力，更從商品設計、場景還原到粉絲體驗全面升級，打造真正屬於《怪獸 8 號》粉絲的沉浸式基地。不論是忠實鐵粉還是入坑新粉，快召集夥伴前進《怪獸 8 號》主題快閃店，這個夏天，讓我們一起沉浸在怪獸的世界吧！

多款《怪獸 8 號》快閃店限定商品，把握搶購機會。圖／有你共創提供

▍《怪獸 8 號》快閃店活動資訊：

【台北站】

◆ 活動期間｜2025年7月29日 - 8月31日

◆ 活動地點｜三創生活園區十二立方

◆ 營業時間｜週日至週四 11:00 - 21:30；週五至週六 11:00 - 22:00

【高雄站】

◆ 活動期間｜2025年7月26日 - 9月7日

◆ 活動地點｜夢時代購物中心 1F 時代光廊

◆ 營業時間｜週一至週四 11:00 - 22:00；週五 11:00 - 22:30；週六 10:30 - 22:30；週日 10:30 - 22:00

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