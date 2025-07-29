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台北101入秋購物盛典 刷聯名卡最划算享最高6%回饋

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
NB GREY台北形象店限定鞋款，U1300JP Made in U.S.A。圖／台北101提供
NB GREY台北形象店限定鞋款，U1300JP Made in U.S.A。圖／台北101提供

正值暑假，此時也是精品秋季新品到貨的購物旺季，台北101啟動入秋購物盛典，聯名卡釋出最優回饋，消費滿3,000元就送100元電子抵用券3.3%回饋，美食餐廳、流行美妝、觀景台及伴手禮都適用，國際精品、珠寶腕表滿額則有最高6%回饋。

秋季新品琳瑯滿目，台北101推薦獨家SAINT LAURENT的LOULOU微型手袋、全球限量的Chopard L.U.C，還有DIOR D-Motion籐格紋包、BURBERRY蜜金風衣與Loro Piana簡約羊皮手袋，每一款都是秋季衣櫥裡的夢幻之選，從服飾到配件為秋日穿搭注入靈感。

迎接即將到來的父親節，台北101也為男士精選多款注目之作，從江詩丹頓限量127枚的陀飛輪萬年曆腕表、沛納海碳纖維潛水表，到Loro Piana小牛皮手拿包與Ferragamo Man Hug Bag新品，還有SAINT LAURENT飛行員外套與TOM FORD墨鏡，讓不同世代的男士都能找到風格之選。

另外，台北101話題新店登場，Swatch在一樓展開全新概念店，帶來全台最齊全的腕表選品。店內一次網羅熱銷SCUBAQUA夏日潛水系列、話題不斷的Omega × Swatch、Blancpain × Swatch限量聯名表款，以及Flik Flak童表系列。New Balance旗下高端支線NB GREY台北形象店改裝後全新登場，延續品牌經典灰色美學。

美食部分，繼林聰明沙鍋魚頭插旗台北101後，新加坡知名的瑞記雞飯進駐B1美食街，每日嚴選溫體雞以低溫熟成、獨家去骨技術呈現，搭配三款特製醬汁與特色雞油飯，帶來海南雞的好滋味。

台北101入秋購物盛典回饋，聯名卡專屬回饋再創新高，8月17日前於館內使用台北101聯名卡，一般消費滿3,000元贈100元電子抵用券3.3%回饋，美食餐廳、流行美妝、觀景台及伴手禮通通都適用；國際精品與珠寶腕表品牌推出滿10,000元送300元抵用券，再享3%聯名卡購物金點數加碼回饋，最高6%回饋。

Chopard L.U.C系列腕表，18K黃金機械機芯39mm，111萬5,000元，限量20枚。圖／台北101提供
Chopard L.U.C系列腕表，18K黃金機械機芯39mm，111萬5,000元，限量20枚。圖／台北101提供
Burberry蜜金色長版Waterloo Heritage系列風衣，89,000元。圖／台北101提供
Burberry蜜金色長版Waterloo Heritage系列風衣，89,000元。圖／台北101提供
台北101獨家SAINT LAURENT LOULOU小羊皮微型手袋。圖／台北101提供
台北101獨家SAINT LAURENT LOULOU小羊皮微型手袋。圖／台北101提供
Loro Piana Extra Pouch L29男士小牛皮手拿包。圖／台北101提供
Loro Piana Extra Pouch L29男士小牛皮手拿包。圖／台北101提供
PANERAI Submersible Marina Militare 44毫米碳纖維潛水表。圖／台北101提供
PANERAI Submersible Marina Militare 44毫米碳纖維潛水表。圖／台北101提供
Ferragamo Man Hug Bag。圖／台北101提供
Ferragamo Man Hug Bag。圖／台北101提供

美食 台北101 聯名卡

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