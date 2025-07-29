台北101入秋購物盛典 刷聯名卡最划算享最高6%回饋
正值暑假，此時也是精品秋季新品到貨的購物旺季，台北101啟動入秋購物盛典，聯名卡釋出最優回饋，消費滿3,000元就送100元電子抵用券3.3%回饋，美食餐廳、流行美妝、觀景台及伴手禮都適用，國際精品、珠寶腕表滿額則有最高6%回饋。
秋季新品琳瑯滿目，台北101推薦獨家SAINT LAURENT的LOULOU微型手袋、全球限量的Chopard L.U.C，還有DIOR D-Motion籐格紋包、BURBERRY蜜金風衣與Loro Piana簡約羊皮手袋，每一款都是秋季衣櫥裡的夢幻之選，從服飾到配件為秋日穿搭注入靈感。
迎接即將到來的父親節，台北101也為男士精選多款注目之作，從江詩丹頓限量127枚的陀飛輪萬年曆腕表、沛納海碳纖維潛水表，到Loro Piana小牛皮手拿包與Ferragamo Man Hug Bag新品，還有SAINT LAURENT飛行員外套與TOM FORD墨鏡，讓不同世代的男士都能找到風格之選。
另外，台北101話題新店登場，Swatch在一樓展開全新概念店，帶來全台最齊全的腕表選品。店內一次網羅熱銷SCUBAQUA夏日潛水系列、話題不斷的Omega × Swatch、Blancpain × Swatch限量聯名表款，以及Flik Flak童表系列。New Balance旗下高端支線NB GREY台北形象店改裝後全新登場，延續品牌經典灰色美學。
美食部分，繼林聰明沙鍋魚頭插旗台北101後，新加坡知名的瑞記雞飯進駐B1美食街，每日嚴選溫體雞以低溫熟成、獨家去骨技術呈現，搭配三款特製醬汁與特色雞油飯，帶來海南雞的好滋味。
台北101入秋購物盛典回饋，聯名卡專屬回饋再創新高，8月17日前於館內使用台北101聯名卡，一般消費滿3,000元贈100元電子抵用券3.3%回饋，美食餐廳、流行美妝、觀景台及伴手禮通通都適用；國際精品與珠寶腕表品牌推出滿10,000元送300元抵用券，再享3%聯名卡購物金點數加碼回饋，最高6%回饋。
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