這一天生日「免費暢玩六福村10天」！身分證「8、1、0」享門票優惠

你也是和六福村同一天生日（8/10）的壽星嗎？今年為了慶祝46周年，六福村推出超豪華生日回饋，8/10壽星憑證件、可於8月1日到8月10日連續10天，天天免費暢玩主題遊樂園，若是10天全勤衝樂園，現省14,000元票價。

不是8月10日生日，也有好康。只要身分證號、出生年月或戶籍地址裡，有「8、1、0」其中任何一碼，就能以599元（原價1,400元）暢玩主題樂園，六福水樂園也只要450元（原價799元）。

六福村創辦人莊福先生以「六福村野生動物園」起家，是全台第一座民營、也是唯一的放養型野生動物園，占地73公頃，讓獅子、老虎、白犀牛等動物能在更自然的環境自在活動。於1990年起，為了回饋社會並響應政府提昇休閒旅遊環境，開始規劃六福村主題遊樂園，以世界各地知名特色人文風情區為主幹，包括「美國大西部」、「南太平洋」、「阿拉伯皇宮」及「非洲部落」等四大主題村，佔地約100公頃，於 1994年6月起陸續完工。

六福村主題遊樂園設有許多知名設施，像是全球第二座&亞洲唯一的「笑傲飛鷹」、全國最大人工河道「大峽谷急流泛舟」、雙重體驗旅程設計「火山歷險」、知名設施「大怒神」與360度正反向旋轉之「風火輪」等。從動物生態到刺激設施，六福村陪伴一代又一代人成長。