快訊

沖繩JUNGLIA樂園遭負評灌爆！她點出3大問題：自稱樂園卻不顧及體驗

日本鬼屋試膽驚現「半白屍骨」 警證實：死者是台灣旅客

台股下跌211點收23,201點 台積電下跌10元收1,135元

聽新聞
0:00 / 0:00

這一天生日「免費暢玩六福村10天」！身分證「8、1、0」享門票優惠

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
8月10號壽星可免費玩六福村10天，現省14,000元。圖/六福村提供
8月10號壽星可免費玩六福村10天，現省14,000元。圖/六福村提供

你也是和六福村同一天生日（8/10）的壽星嗎？今年為了慶祝46周年，六福村推出超豪華生日回饋，8/10壽星憑證件、可於8月1日到8月10日連續10天，天天免費暢玩主題遊樂園，若是10天全勤衝樂園，現省14,000元票價。

不是8月10日生日，也有好康。只要身分證號、出生年月或戶籍地址裡，有「8、1、0」其中任何一碼，就能以599元（原價1,400元）暢玩主題樂園，六福水樂園也只要450元（原價799元）。

六福村創辦人莊福先生以「六福村野生動物園」起家，是全台第一座民營、也是唯一的放養型野生動物園，占地73公頃，讓獅子、老虎、白犀牛等動物能在更自然的環境自在活動。於1990年起，為了回饋社會並響應政府提昇休閒旅遊環境，開始規劃六福村主題遊樂園，以世界各地知名特色人文風情區為主幹，包括「美國大西部」、「南太平洋」、「阿拉伯皇宮」及「非洲部落」等四大主題村，佔地約100公頃，於 1994年6月起陸續完工。

六福村主題遊樂園設有許多知名設施，像是全球第二座&亞洲唯一的「笑傲飛鷹」、全國最大人工河道「大峽谷急流泛舟」、雙重體驗旅程設計「火山歷險」、知名設施「大怒神」與360度正反向旋轉之「風火輪」等。從動物生態到刺激設施，六福村陪伴一代又一代人成長。

除了周年慶超殺優惠，六福村暑期慶典「部落狂歡–金夏Punch」，白天有熱情奔放的南島風遊行「守護達努島」，跟著島民踏上奇幻旅程；午後最期待的全台狂歡「音浪水次元」，由DJ現場打碟、水砲齊發，瞬間把廣場變成大型水上舞池，洗去夏日酷暑。夜幕低垂後，「炫光之夜」用燈光舞蹈與音樂點亮整座樂園，全場High到爆；壓軸的「光之祭典」煙火秀滿天絢爛煙火映照阿拉伯皇宮，在光影交織下，為夏夜畫下最華麗的句點。

六福村歡慶46周年，身分證有「8、1、0」 就可享入園599元、水樂園450元暢玩優惠價。圖/六福村提供
六福村歡慶46周年，身分證有「8、1、0」 就可享入園599元、水樂園450元暢玩優惠價。圖/六福村提供
炎炎夏日消暑，六福水樂園碧海藍天造浪池深受大小朋友喜愛。圖/六福水樂園提供
炎炎夏日消暑，六福水樂園碧海藍天造浪池深受大小朋友喜愛。圖/六福水樂園提供

六福村 動物園 遊樂園

延伸閱讀

卡位趁現在！新葡苑「港點吃到飽」重磅回歸 加碼「4人同行壽星免費、菜單再升級」一路開到9月底

影／張嘉郡跑行程忙昏頭忘帶身分證 票所掏出這張證件超尷尬

網傳「台中選委會弄錯投開票所」 區長：選民舊身分證資料未更新

她Google竟查得到自己身分證號碼 基市府疏失法官判國賠2萬

相關新聞

台北101入秋購物盛典 刷聯名卡最划算享最高6%回饋

正值暑假，此時也是精品秋季新品到貨的購物旺季，台北101啟動入秋購物盛典，聯名卡釋出最優回饋，消費滿3,000元就送10...

這一天生日「免費暢玩六福村10天」！身分證「8、1、0」享門票優惠

你也是和六福村同一天生日（8/10）的壽星嗎？今年為了慶祝46周年，六福村推出超豪華生日回饋，8/10壽星憑證件、可於8...

逾2萬個座位秒殺！最難訂位Buffet「島語」高雄店開放訂位首日搶翻

漢來美食旗下超人氣自助餐品牌「島語」，南部首家分店高雄漢神店將於8月22日晚餐時段開幕，今日（7月29日）上午11點正式...

路易十三執行董事PRESSAT-PRIORE 用創意突破框架、引領烈酒新風潮

上午十點的台北敦化南路，陽光透過層層樹影灑落，行人步履匆匆。來自巴黎、當天清晨才抵達台北的ANNE-LAURE PRES...

鍾欣凌與信上演《藍調》粉紅泡泡 王柏傑二搭安心亞共譜澎湖戀曲

總製作人柴智屏和導演林子平聯手打造的華語版《我們的藍調時光》，聯合數位文創共同出品，將於8月正式開拍，繼上週公布周渝民、張鈞甯、陸弈靜外，本劇另外兩對重量級CP人選也完成定裝和讀本，鍾欣凌首次搭檔「信」蘇見信，王柏傑則與安心亞再度合作，導演林子平提醒鍾欣凌，她的角色比原版更少女心，讓鍾欣凌笑說：「一想到要跟信有粉紅泡泡，很害羞耶！」

黑眼豆豆睽違20年來台開唱 今中午12時開賣

橫掃全球樂壇、曾榮獲六座葛萊美獎肯定的國際超人氣天團Black Eyed Peas黑眼豆豆，睽違 20年再次來台開趴，將於11月22日在桃園陽光劇場重磅開唱，帶來成軍30年以來最具代表性的金曲現場演出，勢必再掀全台樂迷熱潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。