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逾2萬個座位秒殺！最難訂位Buffet「島語」高雄店開放訂位首日搶翻

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
島語強打的豐盛海鮮，以及現點現做料理、現流鮮魚生魚片等，令高雄眾多饕客引頸期盼。圖/漢來美食提供
島語強打的豐盛海鮮，以及現點現做料理、現流鮮魚生魚片等，令高雄眾多饕客引頸期盼。圖/漢來美食提供

漢來美食旗下超人氣自助餐品牌「島語」，南部首家分店高雄漢神店將於8月22日晚餐時段開幕，今日（7月29日）上午11點正式開放線上訂位，開幕首周（8月22~29日）座位不到1分鐘即全數訂罄，至9月底前線上搶先開放逾10,000個座位，也於5分鐘內全數訂滿，展現十足的超高人氣。漢來美食表示，本次線上訂位僅開放部分座位，後續將再釋出電話訂位名額，但確切開放日期尚未出爐，想「搶鮮」的民眾要密切關注。

「島語」為漢來美食旗下高端自助餐品牌，台北漢來店自2023年開幕以來，幾乎天天爆滿、一位難求，被網友號稱為「全台最難訂位Buffet」。

今年轉進南部開立首間分店，島語高雄店位在高雄漢神百貨8樓，全廳656.8坪的寬敞空間可容納372席，相較台北店的280席高出3成之多，此外，高雄店另增開「周五下午餐」時段，滿足更多顧客的用餐需求，餐價則與台北無異，平日午餐1,490元、晚餐1,790元，假日午餐1,790元、晚餐2,090元，下午餐則為1,490元，訴求以中高價格享受精緻餐食與用餐體驗。

以「一島檯、一餐酒搭配」特色聞名的島語，在餐點精緻度上廣受顧客好評，高雄店也將供應漢來美食強打的豐盛海鮮，以及現點現做料理、現流鮮魚生魚片等。

島語為全台首創餐酒搭配的自助餐品牌，高雄店將維持「一島檯、一餐酒」的訴求提供精緻餐飲體驗。圖/漢來美食提供
島語為全台首創餐酒搭配的自助餐品牌，高雄店將維持「一島檯、一餐酒」的訴求提供精緻餐飲體驗。圖/漢來美食提供
島語高雄漢神店今日（7月29日）開放線上訂位，9月底前釋放逾20,000個座位秒殺訂光。圖/漢來美食提供
島語高雄漢神店今日（7月29日）開放線上訂位，9月底前釋放逾20,000個座位秒殺訂光。圖/漢來美食提供

美食 品牌 自助餐

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