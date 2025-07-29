路易十三執行董事PRESSAT-PRIORE 用創意突破框架、引領烈酒新風潮

上午十點的台北敦化南路，陽光透過層層樹影灑落，行人步履匆匆。來自巴黎、當天清晨才抵達台北的ANNE-LAURE PRESSAT-PRIORE，已從容完成例行晨泳、一身優雅地出現。她是路易十三（Louis XIII）執行董事，也是業界少數以女性身分領航百年歷史烈酒品牌的關鍵人物。

「說到我進入酒類世界的契機，得要從我的祖父說起。」ANNE-LAURE表示，她從小就跟祖父特別親近，由於祖父是葡萄酒與烈酒的愛好者，尤其是葡萄酒，所以她從小就經常透過嗅覺去理解葡萄酒的風味。這段與葡萄酒為伴的成長經歷，最終指引她進入商學院，主修葡萄酒行銷，並取得碩士學位。

命運的轉折點發生在美國紐約。當時正專注於葡萄酒領域、在美國法國食品公司（SOPEXA）工作的她，意外受邀參加了一場路易十三品飲會。「一開始我打算回絕這個邀約，我對邀請我的朋友說：『我不喝干邑。』」ANNE-LAURE回憶：「我記得當時朋友進一步問我：『妳喝過路易十三嗎？』在好奇心驅使下，我參加了那場品酒會。」當ANNE-LAURE品嚐了第一口路易十三之後，她對干邑徹底改觀，「這並非我所認識的干邑，路易十三完全是不同層次的存在。」她說：「我從此一腳踏進路易十三的世界，至今15年仍樂此不疲。」

在人頭馬君度集團工作15年期間，ANNE-LAURE從實習生做起，一路晉升為路易十三品牌大使、之後在英國倫敦擔任集團旗下多個品牌的品牌經理。ANNE-LAURE表示：「英國是一個非常有趣的市場，雖然面積小，但集結了世界各地的人口與文化，從餐飲通路到零售市場都非常多元。我非常喜歡那裡的市場氛圍，從中獲得許多寶貴經驗。」

回到法國後，她憑藉在英國市場的五年經驗與豐碩戰績，加入路易十三核心團隊擔任研發經理，之後升任創新與永續發展總監，成為「珍萃裝」（THE DROP）、「天蘊」（RARE CASK）、「無限體驗」（THE INFINITY EXPERIENCE）以及路易十三全新禮盒等眾多新創項目的啟動者。

談到擔任執行董事的決策原則，ANNE-LAURE表示：「路易十三自1874年誕生以來就是干邑領域的開創者，所以每當我們做決策時，我都會問自己：『這是否具有開創性？』我們從不隨波逐流，而是試著打破既有框架，持續創新。」她強調：「所以我們團隊每做一件事，都秉持『創新』、『打破常規』、『帶來全新體驗』的原則，這也是我們的品牌DNA。」

ANNE-LAURE也與我們分享她在擔任路易十三創新與永續發展總監期間，所推動的「珍萃裝」（THE DROP）與「無限體驗」（THE INFINITY EXPERIENCE）兩個專案的創意發想過程。

「我們經常說，『一滴路易十三，就足以讓你愛上它。』真的只需要一滴，你不需要一整瓶——真的只要一滴就夠了。」ANNE-LAURE PRESSAT-PRIORE表示，這促使團隊開始去發想，「那我們有沒有可能真的一次只賣一滴？」這個「一次只賣一滴」的想法，從創意發想到實踐，整整花了她三年時間。

「我們最早的構想，是把一滴液體封裝起來，但技術上不可行。最終我們設計出這款全球最小的烈酒瓶——『珍萃裝』。」在創意發想過程中，ANNE-LAURE PRESSAT-PRIORE始終堅持，「什麼都可以改變，除了酒液和瓶身。」她說：「我們想保留品牌標誌性的瓶身形狀，但同時卻又突破所有既有規則，打造真正顛覆性的產品。」

容量只有10毫升的路易十三「珍萃裝」，看起來既像香水、又像指甲油，喝的時候不需要白手套、汲酒器、水晶杯，只要舉瓶即飲，充分體現自由與顛覆的精神。此一創舉不僅吸引年輕族群和女性顧客，更打破奢侈烈酒的固有形式，讓品酩路易十三成為日常中可親近、有風格、又富有儀式感的創新體驗。

對於喜愛傳承的客戶，「無限體驗」（THE INFINITY EXPERIENCE）為他們將路易十三瓶身的永恆價值發揮到極至，舊瓶經專業清潔後，將邀請客戶參與填裝儀式，賦予路易十三代代相傳的情感意義。「『無限體驗』的靈感，來自我們的客戶。

因為常常有客戶問我：『我家有一個美麗的路易十三空酒瓶，我不想丟掉，能不能重新填裝？』甚至我到亞洲出差，都有客戶這樣問我。當時我就覺得，我們一定要正視這個需求。」ANNE-LAURE表示，「我們強調路易十三的瓶子是永恆的，很多客戶會將瓶子留給下一代，讓它成為一種傳承，填裝儀式也因此別具意義。」

「路易十三非常獨特，它位於葡萄酒與烈酒領域的交界處，同時又是奢侈品的一部分。世界上沒有任何品牌，能像路易十三這樣。」ANNE-LAURE表示，製作愛馬仕（Hermès）的一只手提包，可能需要兩、三年，但釀造一瓶路易十三，則需要整整一個世紀；「這種與時間的對話關係，極為獨特。我們的首席釀酒大師所調配的酒液，是為了傳承給下一個世代的——在他有生之年，是無法品嚐到自己親手釀的酒的。」

在訪談最後，我們問ANNE-LAURE若能留言給下一個世代的路易十三品飲者，她會想說什麼？「發現（Discover）、享受（Enjoy）、體驗（Experience）。」她不假思索地表示：「你必須親身去感受，才能真正理解路易十三的深度與價值。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康