好市多玩具折扣殺很大 媽媽會員：暑假遛小孩爽翻

暑假遛小孩，美式賣場好市多（Costco）很好買。一名三寶媽在社群分享，要給家中不同年齡三寶貝買玩具，到好市多發現折扣殺很大，從樂高、恐龍及互動書等價格超划算，還有大魯閣票券、食宿餐券等也買得到，大讚好市多能滿足全家大小生活所需吃穿遊樂。貼文讓網友們很有感，還分享好市多限定款玩具，「小朋友超開心」，直呼逛好市多讓他們收獲滿滿。

原po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，才剛放暑假，但小孩的暑假作業已經寫完，要給孩子們獎勵，帶他們到好市多買玩具，她順便可以補貨。到賣場發現很多玩具促銷，且折扣幅度滿大的，各式玩具從學齡前到國小都有可以買，於是家中三個寶貝，大一點的玩樂高、幼稚園的玩恐龍、還沒上學的買互動書。這位媽媽還說，最近家中國小生很瘋大魯閣，好市多可買到大魯閣的票券、食宿餐券甚至健身房會員等，她讚嘆，好市多可解決全家大小的食衣住行育樂，一逛就默默推滿滿一車。

現在正值暑假，此貼文引發家長們討論，不少人都說，自己也是去好市多逛一圈，每次都買到滿滿一車。尤其大家看到玩具有折扣，都說也要來去逛。就有網友分享，樂高有折扣真的很可以買，「而且很多是好市多限定款。」也有網友說，很喜歡到在票券區挖寶，每次都會去看看有沒有新好物；有網友好奇健身工廠會員是否較划算？

還有網友分享，最喜歡去熟食區跟冷藏冷凍區，有時候廚房器具也會出現一些有用的小家電。有網友說，賣場可配眼鏡又有藥局，真的算蠻方便的，期待像一般賣場開放一些餐廳進駐。