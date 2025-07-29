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藏壽司歡慶父親節推「滿腹感謝祭」 首賣6層澎湃「贅澤鮮蝦海鮮塔」

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
瞄準父親節聚餐檔期，藏壽司特別為爸爸們推出創作料理「滿腹感謝祭」。藏壽司／提供
瞄準父親節聚餐檔期，藏壽司特別為爸爸們推出創作料理「滿腹感謝祭」。藏壽司／提供

瞄準父親節聚餐檔期，藏壽司特別為爸爸們推出創作料理「滿腹感謝祭」，首次開賣義大利風味「巴薩米克醋牛肉握壽司」、全民最愛半熟蛋新風味「壽喜牛燒肉半熟蛋握壽司」，以及用鮮蝦、鮪魚、鮭魚卵疊出 6 層高的霸氣「贅澤鮮蝦海鮮塔」，9 款海陸新品澎湃加料，8 月 5 日起至 8 月 11 日限時 7 天，和爸爸們一起霸氣過節。

沒說出口的愛總是滿滿，就用滿滿海陸雙拼報答父愛。先來大啖海鮮，首推 6 層高的霸氣創作料理「贅澤鮮蝦海鮮塔」，醋飯放上大葉（青紫蘇），再依序擺疊鮪魚泥、鮮蝦、鮭魚卵，豪邁一口下肚，鮮甜爆表超滿足；就是要滿出來的「豪華盛的滿滿小貝柱」，像小山般的醃漬小貝柱，搭上鮭魚卵，食指不大動都難；高 CP 值三鮮「鮭魚卵贅澤軍艦組」，以有海中紅寶石之稱的鮭魚卵，搭配蟹肉、小貝柱， 3 貫一次征服味蕾；夏味極品「生魷豪華雙重奏」， Q 彈生魷魚，結合鮭魚卵、海膽，美味絕不能錯過；加料不加價「帆立貝蝦仁茶碗蒸」，限時 7 天把握賞味。

第一輪大啖海鮮，第二輪就要大口吃肉，首次開賣「巴薩米克醋牛肉握壽司」，半熟牛肉佐以義大利進口，珍釀工法的巴薩米克醋，配上清爽的蘿蔔苗，酸甜爽味中，情不自禁演繹奢華口感；新品「壽喜牛燒肉半熟蛋握壽司」，全民最愛的半熟蛋滑落牛五花，微熱蛋香與濃郁牛肉交織出的美味，怎能不大呼「喔伊細」。炎炎夏日不能少這一道「香蔥麻辣雞肉」，舒肥雞胸肉，佐以特製的麻辣醬和炸蔥絲，瞬間開胃再點一輪。經典中的經典，粉絲敲碗再敲碗的「炙烤起司玉米稻荷」，終於回歸了，大小朋友必點一盤，重溫記憶中的好滋味。

海鮮 義大利 藏壽司

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