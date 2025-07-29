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2025自用汽燃費繳納至31日 逾期未繳最高罰3000元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
2025年自用汽車及機車燃料使用費繳納期限至7月31日，公路局提醒，逾期未繳可處300至3000元罰鍰，且所欠費額將移送強制執行。聯合報系資料照
2025年自用汽車及機車燃料使用費繳納期限至7月31日，公路局提醒，逾期未繳可處300至3000元罰鍰，且所欠費額將移送強制執行。聯合報系資料照

2025年自用汽車及機車燃料使用費開徵進入倒數，繳納期限至7月31日，除臨櫃外，還可透過網路或行動支付繳納費用，若不慎遺失繳費單，可利用線上繳費或至超商多媒體機補單，若不確定是否已繳納汽燃費，也可至「監理服務網」或其App查詢；公路局提醒，逾期未繳可處300至3000元罰鍰，且所欠費額將移送強制執行。

公路局表示，2025年自用汽車及機車燃料使用費已於7月1日開徵，繳費期限至7月31日止，車主可持繳納通知書至金融機構、郵局、超商臨櫃繳納，或透過電話語音、監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw）繳納費用。

車主也可透過行動支付，包含手機下載「監理服務」App、一卡通MONEY、嗶嗶繳、橘子支付、蝦皮購物、街口支付、悠遊付、永豐銀行、元大行動、台北富邦銀行及全支付等APP，以信用卡或金融活期帳戶線上繳納，若使用信用卡繳納，手續費請洽各發卡銀行，其餘繳納方式均免手續費。

根據公路局2024年統計分析，發現汽燃費未繳原因為，多數車主未更新居住在戶籍地或通訊地址，導致未收到繳費單。公路局表示，若有資料異動，可至監理機關進行變更，也可利用轉帳代繳汽燃費。

若車主已辦理監理異動，如過戶、報廢、停駛等，仍會收到汽燃費通知書，公路局解釋，由於今年汽燃費開徵資料作業時間為5月23日，5月23日之後辦理各項監理異動的車輛，都還是會收到繳納通知書，如果確認已結清汽燃費，就不必再繳納，避免重複繳納。

若不確定是否已繳納汽燃費的車主，可先透過「監理服務網」或「監理服務」App進行查詢，避免重複繳納；如尚未繳納，除可透過「監理服務網」或「監理服務」App進行線上繳費，也可利用超商多媒體設備補單及臨櫃繳納。

此外，車主倘有繳費證明需求，也可利用「監理服務網」即時查詢下載、列印或逕洽詢監理機關。

公路局提醒，依公路法第75條規定，不依規定繳納汽燃費者，公路主管機關應限期通知其繳納，汽車欠繳金額累計達新台幣900元以上者，依逾期長短，處新台幣300元以上、3000元以下罰鍰，機車開罰300元以上、600元以下罰鍰，若逾期不繳納上述罰鍰者，依法移送強制執行。

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