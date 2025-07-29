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可拆插頭行動電源宣稱取得「唯一」專利 業者跟購物平台都遭罰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
業者在購物網站銷售行動電源，廣告宣稱是唯一取得專利，被公平會認定廣告不實，購物網站也被罰。圖／公平會提供
業者在購物網站銷售行動電源，廣告宣稱是唯一取得專利，被公平會認定廣告不實，購物網站也被罰。圖／公平會提供

公平會表示，翊棨公司、富邦公司、網路家庭公司及雅虎公司分別於YOMIX優迷、momo、PChome24h及Yahoo！購物網站銷售行動電源，廣告字眼宣稱是唯一取得專利等，但經調查，該商品廣告時尚未取得專利，且也有其他業者取得相同專利，委員會認定違反公平交易法第21條第1項規定，分別處翊棨公司新台幣15萬元、富邦公司10萬元及網路家庭公司5萬元罰鍰，雅虎公司不處罰鍰並去函警示。

公平會表示，翊棨與購物網站經營者富邦媒體科技公司、網路家庭公司及香港商雅虎資訊有限公司台灣分公司於網頁銷售「【YOMIX優迷】可拆插頭行動電源」商品，刊載「分離AC插頭 變身豆腐頭 這台可是榮獲台灣唯一專利，獨家拆分式磁吸設計，可分離充電頭+行動電源……台灣唯一專利 領先業界 分離式插頭 獨家拆分式設計」，給人的印象為取得我國唯一可分離行動電源及充電頭的專利。

公平會表示，但經調查後發現，該商品在廣告當時，除尚未取得專利外，而且我國其他業者也有行動電源可分離充電頭的有效專利。

公平會提醒，業者為招徠消費者購買商品，如果要在廣告中使用「唯一」等用語，應該要善盡查證與真實表示的義務，避免用錯誤的廣告來誤導消費者，以維護交易秩序與消費者權益。

專利 廣告 購物網 公平會

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