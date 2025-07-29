鍾欣凌與信上演《藍調》粉紅泡泡 王柏傑二搭安心亞共譜澎湖戀曲

總製作人柴智屏和導演林子平聯手打造的華語版《我們的藍調時光》，聯合數位文創共同出品，將於8月正式開拍，繼上週公布周渝民、張鈞甯、陸弈靜外，本劇另外兩對重量級CP人選也完成定裝和讀本，鍾欣凌首次搭檔「信」蘇見信，王柏傑則與安心亞再度合作，導演林子平提醒鍾欣凌，她的角色比原版更少女心，讓鍾欣凌笑說：「一想到要跟信有粉紅泡泡，很害羞耶！」

華語版《我們的藍調時光》故事背景從濟州島移至澎湖，柴智屏花了一年多進行田調，並依地理氣候與民情調整情感氛圍，透過澎湖海島氛圍與人情味，呈現不同世代在愛情、家庭與人生選擇中的掙扎與寬容。柴智屏表示：「澎湖人的樂觀與直率，會讓這部劇走向更自由、包容，讓觀眾在熟悉的語境中找到共鳴。」

韓版《我們的藍調時光》李姃垠和車勝元的角色由金鐘視后鍾欣凌和信新鮮組合出擊，鍾欣凌坦言接到邀約時開心又害怕，更佩服製作單位翻拍此劇的勇氣，因為《我們的藍調時光》是她心目中的韓劇TOP 5，會努力苦思如何為這個角色在地化增添新色，更接地氣。

信的戲劇作品不多，接演《我們的藍調時光》是因作品的情感厚度吸引他，不想只是『複製』原來的版本，而是想加入自己的生命經驗。「它不是一部喧鬧的戲，而是講人的孤單、選擇、遺憾與和解，這些情緒我在歌裡唱了很多年，但想試著用演員的方式去活一次。」

王柏傑為了華語版《我們的藍調時光》特別去學潛水和開船。圖／大思娛樂製作有限公司提供

原版漁船船長金宇彬與海女韓志旼CP ，因台灣少見專職海女，因此安心亞角色在地化後變成潛水教練，並在澎湖的小酒館兼職，王柏傑身份亦跟隨調整成會開船的潛水教練，同時兼差幫忙鍾欣凌賣魚。王柏傑看過韓版《我們的藍調時光》，但沒有特別參考，他認為這是兩個不同的人，「這個角色對我來說是一個溫暖、木訥，會默默幫助人的大男孩，我希望可以帶給觀眾不同的感受。」安心亞覺得自己的角色很神秘，感覺有很多欲言又止，表面開朗卻是很壓抑的人，她希望「向原版致敬的同時，也能給角色新的生命」。