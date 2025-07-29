黑眼豆豆睽違20年來台開唱 今中午12時開賣

橫掃全球樂壇、曾榮獲六座葛萊美獎肯定的國際超人氣天團Black Eyed Peas黑眼豆豆，睽違 20年再次來台開趴，將於11月22日在桃園陽光劇場重磅開唱，帶來成軍30年以來最具代表性的金曲現場演出，勢必再掀全台樂迷熱潮。

自1995年出道以來，黑眼豆豆打造出多首橫掃全球排行榜的神曲，從節奏強烈、洗腦程度破表的〈Boom Boom Pow〉、〈Pump It〉，到成為千禧世代青春代表作的〈I Gotta Feeling〉，甚至是具社會關懷意識、傳遞和平訊息的經典之作〈Where Is The Love?〉，皆在全球締造破億點聽與傳唱紀錄，奠定他們在流行文化中的傳奇地位。

此次來台演唱內容，不僅將集結樂團三十年來的經典精華，更預告新生代菲裔美籍團員J Rey Soul首度隨團來台演出，延續黑眼豆豆一貫熱力四射的舞台風格。儘管距離上次2006年在台北中山足球場開唱已經是20年前，Black Eyed Peas 黑眼豆豆仍對台灣的獨有文化、歌迷及美食的熱情印象深刻，更計畫打開台北逛街地圖去探索美食餐廳及精品店，三位成員興奮表示：「我們很愛這裡的粉絲，也記得他們有多熱情，所以現在整個能量爆棚！大家準備好11/22和我們一起搖滾吧！」