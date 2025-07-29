快訊

726完封普發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」 網全炸鍋

iPhone 17 Pro野外實機照曝光！還有保全狂擋手機這一處真實性更高

嘉義市南部縣市唯一上班課...昨晚被罵爆今封神 黃敏惠回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

愛文芒果＋大白柚！麥當勞「楊枝甘露冰炫風」限量登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麥當勞創意冰品「楊枝甘露冰炫風」，自7月30日正式開賣。圖／麥當勞提供
麥當勞創意冰品「楊枝甘露冰炫風」，自7月30日正式開賣。圖／麥當勞提供

繼去年推出「珍珠奶茶冰炫風」、今年六月「OREO花生冰炫風」之後，麥當勞今夏將港式經典甜品「楊枝甘露」與經典人氣冰品「冰炫風」結合，打造全新創意冰品「楊枝甘露冰炫風」，自7月30日正式開賣。

麥當勞全新推出的「楊枝甘露冰炫風」，精選台灣在地盛產的愛文芒果，搭配上微酸的大白柚，調製出酸爽的楊枝甘露醬，搭配奶香冰淇淋，再加入晶瑩透亮的芒果晶球，最後撒上香酥甜筒脆片，創造多層次口感驚喜，單點69元。

「楊枝甘露冰炫風」日前就因出現麥當勞app點餐系統之中，因此提前曝光，引起粉絲們的熱烈討論。此次楊枝甘露冰炫風自7月30日限量開賣，也為民眾帶來消暑的夏季滋味。除此之外，「辣味熔岩起司排脆豬堡」自7月30日起也將同步登場，單點124元、經典套餐189元；另有「辣味起司脆豬堡」，單點104元、經典套餐169元。

麥當勞也新推出「辣味熔岩起司排脆豬堡」、「辣味起司脆豬堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞也新推出「辣味熔岩起司排脆豬堡」、「辣味起司脆豬堡」。圖／麥當勞提供
麥當勞全新推出「楊枝甘露冰炫風」，單點69元。圖／麥當勞提供
麥當勞全新推出「楊枝甘露冰炫風」，單點69元。圖／麥當勞提供

芒果 冰炫風 麥當勞 珍珠奶茶

延伸閱讀

島民不用拿護照到台灣吃了！日石垣島麥當勞重新開幕 備雙車道得來速

麥當勞中國CEO：大陸擴店 全球最快

台中麥當勞女導遊搞丟外幣文件袋崩潰了…幸員工老實找回30萬元

年銷3億片麥克雞塊 4種形狀竟是「這些」英文字母...麥當勞食品城大解密

相關新聞

2025自用汽燃費繳納至31日 逾期未繳最高罰3000元

2025年自用汽車及機車燃料使用費開徵進入倒數，繳納期限至7月31日，除臨櫃外，還可透過網路或行動支付繳納費用，若不慎遺...

可拆插頭行動電源宣稱取得「唯一」專利 業者跟購物平台都遭罰

公平會表示，翊棨公司、富邦公司、網路家庭公司及雅虎公司分別於YOMIX優迷、momo、PChome24h及Yahoo！購...

愛文芒果＋大白柚！麥當勞「楊枝甘露冰炫風」限量登場

繼去年推出「珍珠奶茶冰炫風」、今年六月「OREO花生冰炫風」之後，麥當勞今夏將港式經典甜品「楊枝甘露」與經典人氣冰品「冰...

找到你的命定香！揭曉香水十大熱門香調

香水不只是氣味，更是氣質與情緒的延伸。從明亮柑橘到性感琥珀，用不同香調勾勒出獨特印記。掌握10大香調特性，挑對屬於你的命定香，讓香氣成為你無聲的語言。

隨便拍都美！首爾最大數位藝術館「MUSEUM HEI」 20個展區可以拍

現代人的旅遊行程，絕對少不了「打卡」、「拍美照」。甫於2024年7月開幕「MUSEUM HEI」，乃是首爾附近最大的數位...

10多年期待成真 台中海洋館8月21日開館

台中海洋館多年前完工至今未開館，引起地方質疑，台中市觀旅局昨宣布確定8月21日開館營運；市議會議長張清照表示，地方已期待...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。