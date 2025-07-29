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愛文芒果＋大白柚！麥當勞「楊枝甘露冰炫風」限量登場
繼去年推出「珍珠奶茶冰炫風」、今年六月「OREO花生冰炫風」之後，麥當勞今夏將港式經典甜品「楊枝甘露」與經典人氣冰品「冰炫風」結合，打造全新創意冰品「楊枝甘露冰炫風」，自7月30日正式開賣。
麥當勞全新推出的「楊枝甘露冰炫風」，精選台灣在地盛產的愛文芒果，搭配上微酸的大白柚，調製出酸爽的楊枝甘露醬，搭配奶香冰淇淋，再加入晶瑩透亮的芒果晶球，最後撒上香酥甜筒脆片，創造多層次口感驚喜，單點69元。
「楊枝甘露冰炫風」日前就因出現麥當勞app點餐系統之中，因此提前曝光，引起粉絲們的熱烈討論。此次楊枝甘露冰炫風自7月30日限量開賣，也為民眾帶來消暑的夏季滋味。除此之外，「辣味熔岩起司排脆豬堡」自7月30日起也將同步登場，單點124元、經典套餐189元；另有「辣味起司脆豬堡」，單點104元、經典套餐169元。
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