愛文芒果＋大白柚！麥當勞「楊枝甘露冰炫風」限量登場

繼去年推出「珍珠奶茶冰炫風」、今年六月「OREO花生冰炫風」之後，麥當勞今夏將港式經典甜品「楊枝甘露」與經典人氣冰品「冰炫風」結合，打造全新創意冰品「楊枝甘露冰炫風」，自7月30日正式開賣。

麥當勞全新推出的「楊枝甘露冰炫風」，精選台灣在地盛產的愛文芒果，搭配上微酸的大白柚，調製出酸爽的楊枝甘露醬，搭配奶香冰淇淋，再加入晶瑩透亮的芒果晶球，最後撒上香酥甜筒脆片，創造多層次口感驚喜，單點69元。