找到你的命定香！揭曉香水十大熱門香調

香水不只是氣味，是寫在靈魂上的詩，是不說話也能留下餘韻的名片。近年MBTI 16型人格話題爆紅，若要送香氛禮物給充滿活力的外向型E人，可挑選果香調、柑橘調，散發活潑開朗的明亮氛圍；想送給I人，則可挑選木質調或茶香調，用氣味為他打造安定且寧靜的Me Time空間。

不同的香氛調性，如同星座、MBTI各自有著不容取代的個性—有些像森林裡的靜謐低語，有些像午後陽光灑落果園的甜美幻影，有些則像雨後湖畔的第一口呼吸，清澈卻難以捉摸。

根據《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查網友近一年來討論度最高的10大香調，不論你是香水老饕還是剛入坑的新手，都能在這裡找到你的那瓶專屬於你、不用出聲就能被記住的氣味。

No.10 水生調

翻攝官網／Issey Miyake、Hermès

翻攝官網／Issey Miyake、Hermès

像一場雨後的深呼吸

迎面撲來海風、雨水、露珠的氣息，水生調是一種極具現代感的氣味，主要由合成香料構成，模擬出潮濕水氣或海風鹹味的氛圍，涵蓋大眾熟知的海洋調。合成香料香氣鮮明，因此較容易引起暈香反應，不過它依然是商務型男香中的熱門選擇。

水生調香氣總帶著一種純粹又自由的氛圍，彷彿晨曦時分的海岸、晶亮露水與無邊的天空，給人一種中性乾淨、剛洗完夢境般的感受。這種香調不會過於甜膩或濃烈，而是輕盈又舒心，常見於個性清新灑脫、不受拘束的ENTP香氛人格中。

Issey Miyake三宅一生《L'Eau D'Issey 一生之水》 是水生調經典，靈感來自水滴，香氣如山泉與清風般淡雅。錐形瓶身致敬巴黎鐵塔，瓶蓋圓球象徵滿月，詩意十足。

Threads上有人提到Hermès《Un Jardin sur le Nil 尼羅河花園》，如同一場沿著尼羅河岸與阿斯旺古城展開的嗅覺漫遊，網友評論，「起初是葡萄柚綠番茄青芒果的酸澀不甜，漸漸蓮花水生調的感覺會淡淡飄出，最後就由麝香鳶尾帶來潔淨溫柔的香氣」、「這款是我的本命香！前調是一股酸澀的柚子皮，過渡到中調會散出牡丹、風信子帶出的柔和感，後調則是以鳶尾及焚香收尾，會越聞越上癮」。

No.9 茶香調

翻攝官網／LE LABO、Giorgio Armani beauty

翻攝官網／LE LABO、Giorgio Armani beauty

安靜有力量的氣質香

近年茶香調在香水市場迅速竄紅，尤其受到亞洲市場青睞，克制、內斂，讓人聯想到簡約高雅的生活美學，推薦給完美主義的INTJ。經典中的經典是寶格麗的《Eau Parfumée au Thé Vert 綠茶淡香水》，以日本綠茶為靈魂，結合柑橘與茉莉，聞起來放鬆、近似空靈，被許多人視為入門茶香首選。「佛手柑跟綠茶結合的味道，男生女生噴都非常好聞」、「平易近人，卻有記憶點，很適合消暑的小清新」。

LE LABO《THÉ NOIR 29 黑茶淡香精》是該品牌熱門香款之一，知名調香師Olivier Cresp受訪時提到，年末都會固定使用它，「與秋冬完美契合的香味，平衡而精緻」；其他網友評論，「上身之後是很明確的紅茶茶香，但它跑的很快，過了一陣子之後就會慢慢帶出無花果奶感及果香，混雜月桂葉特有的氣味，這樣的組合反而會讓人感到很新奇，爾後則會轉變成非常乾燥的菸草氣味」、「持香、擴香都不錯的一支，後味我覺得比較偏向微微菸草味，在戶外侵略性偏強」。

在Dcard擁有極高討論度的「王嘉爾同款」Giorgio Armani亞曼尼《Prive' The Yulong 香格里拉茶園淡香水》，是Armani先生受到雲南境內的傳奇玉龍雪山所啟發，將那片遼闊靜謐的茶園景色，濃縮進一瓶清透香氣之中，初調散發出清新醒腦的植物氣息，宛如沏茶瞬間，茶葉舒展的那股細緻芳香。

小知識：國際上，茶葉分類大致分成6大茶系，包含綠茶（不發酵茶）、黃茶（10%-20%發酵茶）、白茶（20%～30%發酵茶）、青茶也就是烏龍茶（30%-60%發酵茶）、紅茶（80%-90%發酵茶）、黑茶（100%後發酵茶）。

No.8 馥奇調

翻攝官網／GUERLAIN、CYRANO 席哈諾

翻攝官網／GUERLAIN、CYRANO 席哈諾

療癒與記憶的舊書頁香氣

馥奇調（Fougère）也就是薰苔調，這個名字源自法文中「蕨類」的意思，調香師以大膽的想像力打造出濕潤森林氣息，多半以薰衣草的清新為開端，揉合香豆素（零陵香豆）的溫潤甜感，以及橡苔所帶來的大地氣息，構成一種介於草本與木質之間的細膩層次，與芳香調（Aromatic）密不可分，適合沉穩有企圖心的ENTJ與ESTJ。

1882年法國香水品牌Houbigant推出第一款馥奇調香水《Fougère Royale 皇家馥奇》，原先為女生設計，卻因乾淨俐落的草本氣息受到男性市場熱烈追捧。開啟Guerlain嬌蘭香水帝國盛世的指標性作品《Jicky》，是一款有琥珀面向的馥奇調，使用過的網友表示，「這裡的薰衣草聞起來就很法國，花香調特別明顯，帶了點植物甜，不太有清潔感」、「融合了柑橘、香草和木質香調，加上一點點神祕的麝香，形成了一個複雜而又和諧的香氣」。

CREED《Green Irish Tweed》靈感源自英國傳統粗花呢織物，以如詩如畫的綠意氣息，成為無數紳士心中兼具野性與優雅的不敗香水。香氣自一抹涼爽的薄荷與馬鞭草開始，搭配檸檬與香檸檬的清新，使前調如春日晨光般透亮。中段轉為薰衣草與紫羅蘭交織出的柔和香氣，夾帶著天竺葵的微甜，彷彿雨後森林般靜謐清新；尾韻則以檀香、雪松與橡木苔收束，堆疊出溫暖沉穩的木質底蘊，為整體香氣畫下安定且深遠的句點。

小知識：《Jicky》在1889年首開先河、使用了香草醛和香豆素，被視為現代香水始祖，此後多數香水生產採取金字塔三層式結構，由前調（Top note）、中調（Middle note）和後調（Base note）組成。

No.7 裸香調

翻攝官網／Glossier、BVLGARI

翻攝官網／Glossier、BVLGARI

若有似無 自然迷人的肌膚

裸香，也被稱為「白襯衫香水」、「體香香水」，追求的是與肌膚融為一體的自然體味感，如寶寶香、皂香般乾淨純粹，深受 Z 世代喜愛。極簡品牌 Glossier 的《You》便是代表作，曾獲國際香水大獎肯定。香氣以粉紅胡椒開場，帶出木質與奶香鳶尾的溫柔中後調，與體溫融合後如剛洗完澡般清爽自然，低調卻迷人，讓人不自覺被吸引。

巴黎小眾香水品牌Obvious主打「香氛即日常」，吸引清晰洞察、忠於自我的INFJ，《un musc 白棉麝香》保存了曬衣場上的陽光記憶，以麝香為主調，揉合香根草與阿米香樹的溫潤木質調，彷彿午后陽光灑落，棉被在微風中搖曳，空氣中瀰漫著潔淨、柔和、蓬鬆的氣息。

多位網友提到BVLGARI寶格麗的《Petits et Mamans 甜蜜寶貝》，「瓶身很可愛！濃濃的痱子粉香氣，很適合喜歡淡淡的香水的人，噴了3下，到下午都還有香香的痱子粉味道～彷彿快睡著了」、「用起來有種回到童年的感覺，感覺就像躺在搖籃裡。留香時間不長但很適合作為侍寢香」、「我覺得最實際的形容根本就是哈根達茲特濃香草冰淇淋的味道」、「真的是傳說中的寶寶香水」。

No.6 果香調

翻攝IG／pesade_official、官網／Jo Malone

翻攝IG／pesade_official、官網／Jo Malone

青春與甜美的氣泡飲

果香調堪稱「好感度製造機」，多見於女香，酸甜適中，彷彿青春的味道。蘋果、莓果、蜜桃、荔枝與黑加侖等果實香氣，清新可人，從青澀走向成熟，像是女孩熟成時微紅的雙頰，也像一場永遠純真的初戀，令人難以忘懷，讓心思細膩的INFP沉醉其中。

Dcard有網友提到，朋友在韓國買了小眾香水Pesade的《In Hindsight》當禮物，前調有覆盆子與桃，帶出玫瑰、天竺葵、百合、蘭花、鳶尾的中調，再轉變為麝香、檀香、秘魯聖木、琥珀等後調，「麝香搭配甜甜的花果香，聞起來有股溫柔的女人味」，讓她一噴就愛上。

韓國人氣團體(G)I-DLE的台灣成員舒華代言KLOWER PANDOR《First Time》系列香水，共有12款不同意境的香氛，創下許多討論聲量，熱銷冠軍的《1315 禁忌蜜桃》，主打純欲系誘人蜜桃香，榮登少女約會首選，舉手投足散發甜心氣息；紅極一時的Jo Malone《English Pear & Freesia Cologne 英國梨與小蒼蘭》、《Blackberry & Bay Cologne 黑莓子與月桂葉》也是經典果香調代表。

No.5 琥珀調

翻攝官網／Diptyque、yahoo!購物中心

翻攝官網／Diptyque、yahoo!購物中心

溫暖、性感、夜色的餘溫

當人們提起「琥珀香」，腦中往往會浮現一抹金黃的暖光，帶著絲絲誘惑。實際上，香水中的「琥珀（Amber）」並非來自天然的琥珀寶石，而是調香上的意象重構。由香草、乳香、勞丹脂、零陵香豆、沒藥、安息香、丁香、龍涎香等原料交織而成，散發出甜潤、濃郁溫暖的氣息，彷彿一張包覆全身的天鵝絨披毯，也像火苗溫柔地燃燒，與戀人夜色裡的低語。

這類香氣過去被稱為「東方調（Oriental）」，由於詞源牽涉歷史偏見與刻板印象，國際間已逐漸轉向使用更中性的名稱，如「琥珀調（Ambery）」、「溫暖香（Warm）」來取代，表現香氛文化對多元與尊重的回應。琥珀香不僅是一種氣味，更是一場感官旅程，它能瞬間點亮秋冬的灰霧，或為夏夜添上一絲迷人的餘韻。在琥珀的懷抱裡，時間彷彿流動得更緩慢，讓人沉醉在那層層遞進的香氣之中，適合強調個人魅力的ESFP或想表現深沉神秘的ISTJ。

Narciso Rodriguez《for Her》主打琥珀與麝香的溫柔融合，是許多女生分享的「前男友聞到會後悔香」；浪花花藝創辦人陳艾琳曾推薦與老公定情香水Jo Malone《Myrrh & Tonka Cologne Intense 沒藥與零陵香芳醇香水》，有濃濃木頭煙燻調，還帶著薰衣草氣息，也是出演《長相思》、《濾鏡》等陸劇的知名演員檀健次所愛用的香水。

小知識：你知道1961年成立的法國香氛Diptyque，一開始其實是由3位藝術家開設的選品店嗎？直到1968年，創辦人之一調製的琥珀調無性別淡香水「L’Eau（永恆之水）」問世，添加了從未有人使用在香水中的英式乾燥花素材（如乾燥玫瑰、肉桂、丁香等），就此成為品牌的代表性香氣。

No.4 柑橘調

翻攝官網／CYRANO 席哈諾、享香、cherif-perfume夏利夫香水

翻攝官網／CYRANO 席哈諾、享香、cherif-perfume夏利夫香水

陽光的顆粒 快樂的味道

Atelier Cologne法國歐瓏被譽為柑橘調香水的佼佼者，由一對因香氛相戀的夫妻於2009年創立，以經典古龍水為靈感，重新演繹柑橘香的層次與深度。2024年品牌全面升級，將香精濃度由15%提升至 20%，並改為「對稱型香氣」結構，使前調與後調更鮮明、穩定度更高，徹底顛覆柑橘香「不持久」的印象，讓氣味更能烙印心中。

其中經典之作《Orange Sanguine 赤霞橘光》，以明亮陽光的橙香開場，微甜中透著清新，彷彿夏日早晨一杯鮮榨橙汁，活力滿滿。這款香氣如同ENFJ的熱情與朝氣，溫暖又充滿感染力，讓人難以忘懷。

清新不甜膩的Acqua Di Parma《Fico Di Amalfi》藍色地中海無花果中性淡香水，受到許多網友推薦，「讓我想起西班牙馬約卡島以及馬爾他島的藍色地中海風情」、「前調是清甜不刺激的香檸檬，接著是主旋律：奶味不高的無花果，加上微微穿插的白花，3小時後成為貼膚偽體香」、「這種清新沒有侵略性的柑橘香調，讓我十分著迷」。

Fine Label Perfume印記之香的《金橙之歌》也常被網友提及，「開場是蜜柑，柑橘的味道」、「若你在找一支不甜、沒有氣泡感的柑橘香調，這支絕對是首選」；代理國際香水品牌將近30年的夏利夫香水則點評，「這是一支三高的柑橘調香水，辨識力很高、穿透力很高、持香度也非常很高」。

No.3 草本調

翻攝官網／Diptyque、1010HOPE

翻攝官網／Diptyque、1010HOPE

自然綠意與靈性呼吸

草本調的香水像一抹剛摘下的鮮綠，清新中帶點不羈，有著朝露和自由靈魂的氣息。它不是甜美派，但卻非常醒腦，適合INTP、ESTP在壓力大的日常中尋求一絲清冽與喘息的空間。Diptyque《Eau de Minthé 薄荷之水》是一罐青蕨中性淡香精，重現古希臘香氛儀式的草本印象，薄荷與廣藿香交錯出冷冽又有層次的清爽，適合熱愛天然香調與呼吸感香氣的人。

一名Dcard網友發文推薦MALIN+GOETZ的《Cannabis 大麻草淡香精》，「就像走進童話的大草原，還有大大的太陽，接著就坐在大樹木底下，享受這一切」。這支香水取名靈感來自於大麻草氣味，不含大麻成份，雖然持香度較低，不過整體香味非常有質感。先以佛手柑與柳橙帶來夏天，黑胡椒、大麻香調做出辛香宣告，揉合鈴蘭與木蘭花香，尾調以木質作結，適合一般日常使用。其他網友表示共鳴，「真的愛爆，跟男友都會一起噴，我覺得後調有種下雨味，很令人著迷」、「滾珠油後味感覺比瓶裝多了一種皮革味」、「我有這個的蠟燭」。

長年經營專櫃香水品牌進口的Qemgirl沛杰股份有限公司也在YouTube頻道介紹，「煙燻感一下子竄出來」、「帶綠感的皮革」、「跟身上的菸味不會打架」。

No.2 木質調

翻攝官網／MFK 香水台灣、Be_、Jo Malone

翻攝官網／MFK 香水台灣、Be_、Jo Malone

內斂而深刻的靜謐力量

「今夜的月色真美」源自日本文豪夏目漱石，用來替代「我愛你」，在從前講究含蓄的時代，情感被包裹在詩意的月光中靜靜流淌。香氛品牌「Be_」以此句為靈感，創作出《To The Moon》這款空間織品香氛噴霧，在氣味裡藏進那句說不出口的深情。

當夜幕低垂，空氣中瀰漫只屬於「你與此刻」的溫柔，《To The Moon》蘊含廣藿香、花梨木、檀香、橙花的記憶尾韻，適合噴灑在枕邊、衣櫥、沙發靠墊與剛曬完的棉被上，讓香氣與時間一同流動；使用友善配方，有孕婦與毛孩也能安心使用，溫柔守護每一次深呼吸。

木質調的你，用香氣把森林穿在身上，是一種高級的孤獨。雪松、檀木、廣藿香、岩蘭草等香氣常出現在中性香與男香中，越聞越有韻味，如老靈魂般穩重而深刻，幫助ISTP靜心思考。泛指松科植物的「雪松」，由於留香時間長，常被用於作為後調使用，比如香水圈的神話Maison Francis Kurkdjian《Baccarat Rouge 540》以琥珀、松木、龍涎香與茉莉等，構成一種神祕性感的木質香氣，就像一件高奢經典的絨金禮服。

另外，有兩款比較跳脫的木質調香水，爆紅陸劇《難哄》男女主角「以延CP」桑延與溫以凡的定情香水《First Frost 霜降香水》原為melt season的《無人知曉》，木質玫瑰香散發高冷魅力，吸引劇迷爭相收藏。

Jo Malone的《Wood Sage & Sea Salt Cologne 鼠尾草與海鹽》，以海鹽點綴鼠尾草木本香，不同於經典木質的沉穩，增加了活力、清爽的跳脫感。網友推薦，「陽光熱烈又放肆，帶著鹹味的風混著海水的清新，勾勒出慵懶的度假氛圍」、「這支真的很適合夏天清爽大男孩的氛圍，加上海鹽的礦物氣息，就感覺會出現在海邊曬太陽」、｢鼠尾草與海鹽是一個可鹽可甜（不粉不膩），男女都可以駕馭的香水｣，非常適合充滿熱情、滿懷夢想的ENFP。

No.1 花香調

翻攝官網／Dior、CHANEL

翻攝官網／Dior、CHANEL

優雅與浪漫的代名詞

玫瑰、茉莉、鈴蘭、紫羅蘭、梔子花、風信子、金合歡等，繽紛美麗的花朵像是穿著長裙踮腳走路的女子，每個轉身都引來春天的眷戀。花香調經典不敗，不僅是香水界的常青樹，更是許多入門香的首選。輕柔不單薄、甜美不膩人，就像記憶中第一個心動的微笑，讓追求美感的ISFP、純潔氣質的ISFJ、溫柔細心的ESFJ流連忘返。

Dior《Miss Dior 花漾迪奧淡香水》永遠是初戀感香水排行榜常客，這瓶香氣如同粉紅色薄紗裙般輕盈，以義大利南部的佛手柑點亮氛圍，主打牡丹與大馬士革玫瑰交織的堅毅花香，搭配白麝香的微妙粉感，襯托清新甜美的氣質，噴上它，彷彿永遠有燦爛春日跟在身後。

用葡萄柚開場，再轉入茉莉與鳶尾花的夢幻花園，Chanel《CHANCE EAU TENDRE 粉紅甜蜜》 是許多人心中「溫柔女孩」的香氣模板，一噴就讓人想靠近。許多入手的香氛控評價，「清甜的花果香，加上香奈兒的粉味，給人軟軟綿綿的感覺」、「如同少女般的氣息，給人自信又可愛的感覺」、「當初靠櫃詢問想找後味柔美的香水時，櫃姐第一個就推薦給我粉紅甜蜜，這是戀愛的味道吧」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年07月22日至2025年07月21日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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