隨便拍都美！首爾最大數位藝術館「MUSEUM HEI」　20個展區可以拍

現代人的旅遊行程，絕對少不了「打卡」、「拍美照」。甫於2024年7月開幕「MUSEUM HEI」，乃是首爾附近最大的數位藝術博物館。館內以「生活中的美好時刻」為主題，規劃20個不同主題的數位藝術展區。旅客不僅能穿梭在熱帶沙灘、宇宙星空、世界名畫之中，也能盡興享受拍攝美照的樂趣，成為首爾新興的旅遊景點之一。

「MUSEUM HEI」館內規劃有「Luna」、「Pink Beach」、「Eos」、「Time Forest」等20個大小、主題不同的數位展區，並透過數位科技結合鏡面、光線、音樂等型態，讓觀眾能夠沉浸在不同的主題世界之中。例如在「Uyuni」展區，以擁有「天空之鏡」的烏尤尼鹽沼為名，打造一處寧靜的地平線景緻。駐留其中，可以看見極光、黃昏、飛鳥、浮雲等不同的光影變化，打造出絢麗無比的景色。

另外在「Eos」展區，懸掛空中、高低錯落的無數燈籠，不斷轉換著藍、紫、粉、綠等色彩，散發著無比夢幻的奇異光彩，同樣也是高人氣的打卡展館。另外空間最大的主展館，以270度的巨型螢幕，展演「雷諾瓦的一生」與「自然」兩大主題。民眾可以透過一連串的藝術作品，重新認識這位印象派繪畫巨匠，也能宛若飛鳥一般，穿梭在水墨山水之中。

除了能夠拍攝美照之外，MUSEUM HEI也透過數位科技，傳遞出壯闊、可愛、寧靜、療癒等等不同的情緒與感受，讓參訪民眾透過不同形式的互動，達到感官的多重體驗。若有機會造訪，不如多留點時間，除了可以找到更有趣的拍攝角度，亦可慢慢地感受每個作品背後的含義或是感動，也是另一種樂趣。

【MUSEUM HEI】

地址：885-43, Pyeonghwa-ro, Tanhyeon-myeon, Paju-si, Gyeonggi-do