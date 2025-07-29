黑眼豆豆演唱會 今午開賣

橫掃全球樂壇、曾獲六座葛萊美獎的國際超人氣天團Black Eyed Peas黑眼豆豆，暌違廿年再來台開趴，十一月廿二日在桃園陽光劇場重磅開唱，帶來成軍卅年來最具代表性的金曲現場演出，勢必再掀全台樂迷熱潮。

自一九九五年出道以來，黑眼豆豆打造出多首橫掃全球排行榜的神曲，從節奏強烈、洗腦程度破表的「Boom Boom Pow」、「Pump It」，到成為千禧世代青春代表作的「I Gotta Feeling」，甚至是具社會關懷意識、傳遞和平訊息的經典之作「Where Is The Love?」，皆在全球締造破億點聽與傳唱紀錄，奠定他們在流行文化中的傳奇地位。

演唱會門票將於今日中午十二點在udn售票網（https://pse.is/7xn5c2）與KKTIX雙平台正式開賣。