肝炎篩檢擴至40歲以上 安心亞宣傳防治

「8月起，40歲以上可納入終身免費一次的B、C型肝炎篩檢，盼藉此強化防治肝癌！」國健署長吳昭軍28日於記者會表示，盼透過加強篩檢，彌補1986年以前沒有施打B肝疫苗族群的肝炎防治空缺。藝人安心亞也協助拍攝衛教宣傳片「老羅的玫瑰與茉莉」，並首次挑戰一人分飾兩角，還在觀影過程偷偷拭淚。

現場也首映該電影，由安心亞分飾個性活潑的姐姐「玫瑰」與較自卑的妹妹「茉莉」，姐姐雖然平常有吃保養品養肝，但未定期追蹤，結果懷孕前檢查才發現肝臟出現中度纖維化；兩姊妹的父親不時有腹部疼痛，但都以為是胃痛，在茉莉多次要求到醫院篩檢下，才發現是肝癌初期，但所幸發現及時，病情因而獲得控制。

明星也很注意飲食

台灣癌症基金會副執行長張家崙指出，台灣估計還有170萬名B型肝炎帶原者，B肝也是罹患肝癌的最大主因，70%肝硬化、肝癌都有B肝有關。他提醒，B肝是透過體液，例如血液感染，但仍有多數民眾認為會透過飛沫傳染，這是錯的。另外他也指出，4成B肝帶原有服藥者會自行停藥，恐導致復發甚至惡化成肝癌，呼籲千萬按醫囑用藥。

安心亞分享說，拍完電影後，她也會保持運動的習慣，喝水都會喝足夠量、2千cc以上，且飲食都有控制，儘量不吃炸的、醃漬類，並保持少油、少鹽與少糖，也會注意身邊朋友的身體狀況，並鼓勵一起運動。她也笑說，一人分飾兩角並不容易，且兩個角色的個性差異很大，感謝導演不時提醒。

癌症與肝炎大有關

吳昭軍表示，肝病不會說話，是沉默的器官，80%的癌症大多與B型、C型肝炎，如何清除影響肝臟很重要，政府希望2030年將B肝清除、2025年將C肝清除，10月衛福部也將向WHO遞交清除C肝的認證、提早5年達標。他呼籲民眾多利用篩檢服務，減少B、C肝發生，還有後續可能的肝炎對民眾造成的困擾。

【更多精采內容，詳見 】