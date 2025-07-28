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迎接暑假換機潮！宏碁推Wi-Fi 7網卡、可攜式螢幕 輕鬆升級現有裝置

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Acer Wave D7 Wi-Fi 7 USB無線網卡，建議售價3,499元。記者王聰賢／攝影
Acer Wave D7 Wi-Fi 7 USB無線網卡，建議售價3,499元。記者王聰賢／攝影

宏碁一年一度的暑期盛事「2025 Acer Day」熱鬧開跑，除了推出多款全新AI筆電、電競筆電、平價平板，同時強勢布局連網與行動顯示市場，發表最新Wi-Fi 7 USB無線網卡Acer Wave D7，以及2款可攜式螢幕PM161Q J與PG161Q P，滿足商務與娛樂族群的多元需求，提供輕鬆升級換機的新選擇。

宏碁全新發表的Acer Wave D7 Wi-Fi 7 USB無線網卡，主打支援Wi-Fi 7三頻技術，在6GHz頻段可提供最高2,880Mbps的高速傳輸，帶來流暢連線體驗。產品採用USB Type-A與Type-C雙接頭設計，支援隨插即用，兼具高相容性與便利性。支援Wi-Fi 7 BE6500，可整合2.4GHz、5GHz與6GHz頻段，並搭載創新MLO+多重連接模式，能智慧切換最佳無線存取點，進一步優化連線穩定性與效能。建議售價為新台幣3,499元。

為擴展行動顯示市場，宏碁同步推出15.6吋可攜式顯示器PM161Q J與PG161Q P。PM161Q J外觀採用夕霧金設計，重僅0.65公斤，配備USB Type-C與Mini HDMI雙連接埠，並內建Acer VisionCare護眼技術，建議售價6,288元，適合商務族輕便攜行使用；PG161Q P則主打煙波藍外型，擁有165Hz高刷新率，搭配AMD FreeSync技術，專為遊戲玩家打造，建議售價7,288元。2款可攜式螢幕均支援HDR10影像規格，首波將於原價屋開賣，並提供早鳥優惠，後續擴展至全台宏碁通路。

即日起至8月17日止，凡購買指定Acer筆電、桌機、螢幕或平板並完成登錄，即可週週抽任天堂Switch 2與行動投影機，最高再享1,500元LINE Points回饋，搶攻暑假換機熱潮。

宏碁進軍可攜式螢幕市場，PM161Q J與PG161Q P強勢登場。記者王聰賢／攝影
宏碁進軍可攜式螢幕市場，PM161Q J與PG161Q P強勢登場。記者王聰賢／攝影

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