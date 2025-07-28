冠軍咖啡月餅、檸檬法蘭酥！4間「特色中秋禮盒」送心意

中秋節的腳步越來越近，來自日本的「辻利茶舗」、「Aunt Stella」、「神戶風月堂」等日系品牌，均推出應景的中秋甜點禮盒。另外「青鳥旅行」也邀請楊謹華擔任品牌首位代言人，並推出中秋限定蛋捲禮盒。

【辻利茶舗】

日本京都百年抹茶品牌「辻利茶舗」今年中秋以「望月」與「知秋」為題，發表全新「望月寶盒」，以可重複使用的木製收納櫃為載體，以可重複使用的木製雙層收納櫃為主體，裝盛鹿兒島特製煎茶、炒立焙茶，還有辻利抹茶酥、宇治焙茶酥，以及全新茶食「辻利抹茶腰果」與「宇治焙茶腰果」，每組優惠價2,325元，限量1,500盒。辻利茶舗今年中秋也首度攜手「法朋烘焙甜點坊」，推出「匠心辻光風呂敷禮盒」、「綜合蜂蜜燒餅禮盒」與「茶香藏韻聯名禮盒」，每組680～1,680元。

【Aunt Stella】

詩特莉今年攜手世界冠軍咖啡品牌 Simple Kaffa 興波咖啡，推出聯名限定「月珀銀兔」木盒禮盒。內含有阿寶綜合豆濾掛包，還有以經典飲品「西西里咖啡」為靈感的「西西里月光．興波聯名月餅」，以及多款招牌手工餅乾，原價1000元，8月10日前享預購價950元，限量1,200盒。同時詩特莉也推出有「兔步澄月」、「星願傳心」等公益禮盒，還有「星願拾光」、「星願之美」等禮盒，滿足不同的中秋送禮需求。

【青鳥旅行】

迎來品牌10週年，青鳥旅行今年由楊謹華成為品牌首位代言人，並針對中秋推出「極光秘語」蛋捲禮盒。禮盒設計靈感來自絢爛極光與神秘白鹿，象徵月圓時刻短暫卻深刻的重逢與祝福，內容搭配共有3種款式，8種口味的豐富選擇，每組480元起。其中「極光秘語／綜合蛋捲禮盒24入」可享受原味肉鬆、花生粒粒等8種口味，每盒1,080元，另外還有「極光異色」限定款陸續登場，9月9日前享84折起早鳥滿額優惠。

【神戶風月堂】