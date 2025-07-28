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美秀集團熱嗨東區 「混東區潮FUN夏日趴」免費喝啤酒
2025混東區潮FUN夏日趴將於8月2日、3日登場，商業處介紹，今年擴大舉辦，規畫多項主題特區，包含主舞台、美食特區、微浪微醺派對、電影主題互動區，並邀請美秀集團、宇宙人等團體舉辦演唱會，更有活動前登錄限量好康購物金，有機會抽中6萬元豪華郵輪抽獎券一張。
商業處介紹，2025混東區潮FUN夏日趴今年擴大到大安路一段封街外，活動場域橫跨瑠公綠廊、瑠公公園及頂好廣場，並延伸至ZARA後方敦化南路一段網拍街，現場提供免費海尼根啤酒、美福和牛漢堡，更邀集6家東區知名餐酒館打造露天市集。
商業處說，活動高潮是由美秀集團、宇宙人、派偉俊、小男孩樂團等接力登台的演唱會，同時搭配侏羅紀世界電影，在瑠公綠廊有身高7公尺高的恐龍裝置可拍照打卡，掃描 QR Code還可以召喚出更多的AR恐龍。
另一方面，商業處說，即日起加入混東區官方LINE，可於活動前登錄限量好康購物金，每日限量發放300元購物金共150名、100元購物金共600名。同時，購物金每張包含6萬元的豪華雙人郵輪抽獎券一張。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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