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迪麗熱巴化身人間DIOR 全新Dior Lucky膠囊女裝系列星座捎來好運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
品牌大使迪麗熱巴演繹飾有骰子元素的Lady Dior包款。圖／Dior提供
品牌大使迪麗熱巴演繹飾有骰子元素的Lady Dior包款。圖／Dior提供

由時任 Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri構思設計的2025秋冬Dior Lucky膠囊女裝系列，以星座與花卉圖案重新詮釋女性衣櫥中的標誌性單品，化為一系列象徵好運的護身符，可延伸出無限個人化定製之作，搭配春意盎然的華美印花，呼應品牌創始人對自然與占卜的熱愛，向品牌創辦人迪奧先生的幸運符致敬。

錢包、包款、Mitzah絲巾、運動鞋與各式配件上，點綴著星星、蜜蜂與四葉幸運草等Dior經典的象徵圖騰，可透過自由搭配組合，構出個人專屬的幸運密碼。純正Dior風格的Dior Lucky項鍊與手鍊，同樣飾有這些獨特圖騰；而D-Dice皮革手環則可搭配多種字母與骰子符碼，訂製屬於自己的密語。經典包款如Lady Dior、Dior Toujours Vertical與Dior Groove，也搭配大膽設計的包飾掛件，自由打造出個人專屬的個性風格。

系列中獨家春日印花，向迪奧先生對自然與占卜的熱愛致敬，分別名為Dior Astral Flowers與Dior Flowers Calendar Allover，以柔和粉彩為基調，將繁花盛開於設計之中。而融入十二星座靈感打造的Dior Zodiac Flowers夢幻花園，則推出對應的季節限定設計，並可繫於旅行吊牌上，在探索世界的同時也成為彰顯自我風格的時尚宣言。

經典Mini Lady Dior的籐格紋設計（Cannage）亦以全新形式重現，加入星星、四葉草與愛心圖案，並配有相襯鏈條。來自星辰宇宙靈感的Dior Star圖騰也現身於Dior Book Tote與絲巾之上，如同隨身守護的幸運符一般，時刻陪伴左右。

Dior也同步釋出由品牌大使Deva Cassel與迪麗熱巴，以及品牌摯友Eiza González共同演繹的形象美照。她們分別選擇了一款與自身形象與個性相呼應的Dior單品作為自己的好運象徵：Deva Cassel手提一款飾有Night of Dreams圖騰的Dior Book Tote，並搭配代表其星座「處女座」的旅行吊牌。迪麗熱巴與Eiza González則分別演繹了不同風格的Lady Dior包款，前者飾有骰子元素，呼應她名字的最後幾個字母，並搭配鐵塔造型吊飾；後者則點綴有水晶吊墜，象徵其姓名縮寫。

D-Dice香檳色艾菲爾鐵塔及白色珠飾CD標誌包款吊飾，19,500元。圖／Dior提供
D-Dice香檳色艾菲爾鐵塔及白色珠飾CD標誌包款吊飾，19,500元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列Dior Toujours黑色皮革直立托特包，13萬元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列Dior Toujours黑色皮革直立托特包，13萬元。圖／Dior提供
品牌大使Deva Cassel演繹2025秋冬Dior Capsule膠囊女裝系列。圖／Dior提供
品牌大使Deva Cassel演繹2025秋冬Dior Capsule膠囊女裝系列。圖／Dior提供
迪麗熱巴演繹的的Lady Dior包款上加入帶有「REBA」骰飾的包款吊飾。圖／Dior提供
迪麗熱巴演繹的的Lady Dior包款上加入帶有「REBA」骰飾的包款吊飾。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列Lady Dior花卉印花小型包款，20萬5,000元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列Lady Dior花卉印花小型包款，20萬5,000元。圖／Dior提供
D-Dice香檳色星星及白色珠飾CD標誌包款吊飾，19,500元。圖／Dior提供
D-Dice香檳色星星及白色珠飾CD標誌包款吊飾，19,500元。圖／Dior提供
D-Dice香檳色漆面O字母骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供
D-Dice香檳色漆面O字母骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列天空藍平底鞋，33,000元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列天空藍平底鞋，33,000元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列處女座行李吊牌，14,500元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列處女座行李吊牌，14,500元。圖／Dior提供
D-Dice香檳色漆面D字母骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供
D-Dice香檳色漆面D字母骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供
Dior Capsule膠囊女裝系列以迪奧先生鍾愛的星座與花卉元素為靈感。圖／Dior提供
Dior Capsule膠囊女裝系列以迪奧先生鍾愛的星座與花卉元素為靈感。圖／Dior提供
D-Dice香檳色漆面I字母骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供
D-Dice香檳色漆面I字母骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供
Dior推出2025秋冬Dior Capsule膠囊女裝系列。圖／Dior提供
Dior推出2025秋冬Dior Capsule膠囊女裝系列。圖／Dior提供
D-Dice黑色漆面蜜蜂圖騰香檳色骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供
D-Dice黑色漆面蜜蜂圖騰香檳色骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列粉嫩紅平底鞋，33,000元。圖／Dior提供
Dior Lucky膠囊系列粉嫩紅平底鞋，33,000元。圖／Dior提供
Dior Star處女座包款吊飾，15,500元。圖／Dior提供
Dior Star處女座包款吊飾，15,500元。圖／Dior提供
Deva Cassel演繹的Dior Book Tote托特包，裝飾代表處女座吊飾與行李吊牌呼應她的星座。圖／Dior提供
Deva Cassel演繹的Dior Book Tote托特包，裝飾代表處女座吊飾與行李吊牌呼應她的星座。圖／Dior提供
D-Dice香檳色漆面R字母骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供
D-Dice香檳色漆面R字母骰子吊飾，1,950元。圖／Dior提供

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