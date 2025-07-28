最實用又充滿童心的父親節禮物！FENDI工藝體現巧思好討喜

父親節將至，設計充滿玩趣童心又無比實用的FENDI，以匠心獨具的男士時尚單品與幽默玩味的配飾，獻給每一位溫暖又務實的父親。無論是實用的日常穿搭與隨身包款和配飾，或為每日生活點綴的驚喜創意，FENDI一貫的義式美學與創意語彙，喚起與家人共度佳節的溫暖情感，是為父親獻上心意的最佳選擇。

為造型畫龍點睛的吊飾，可以說是近年來最受喜愛的時髦單品。FENDI延續品牌玩趣精神，將深受喜愛的經典美食變成一系列別具巧思的吊飾。靈感源自經典義式料理的義大利麵與義大利餃子吊飾，採用拼色皮革與金屬標誌打造，搭配彈簧扣設計，輕巧靈活，富有收藏價值。而卡布奇諾吊飾則以混紡羊毛與光滑白色皮革製成，立體呈現濃郁奶泡與FF標誌圖騰，趣味十足。另

隨身皮件是最實用的首選，也是FENDI百年前在羅馬從皮件起家以來，最值得入手的品項。以壓紋牛皮打造的FENDI Lui中型包款，雙拉鍊鏡開合設計與FF金屬飾扣相映成趣，完美平衡實用機能與時尚風格，成為都會型男的理想配件。FF Squared卡片套，以黑色皮革搭配金屬 FF Squared 圖案，簡約質感兼具，是最有面子又實用的貼心贈禮。

喜愛運動或休閒風格的父親，亦可選擇FENDI Fit運動鞋。鞋款以鱷魚皮印花小牛皮製成，內嵌彈性鞋片與腳跟墊，兼具舒適穿感與奢華外型。搭配深藍棉質帆布打造的 FENDI 棒球帽，帽面飾以絨面毛線FENDI貼片，為整體造型增添一抹率性與活潑氛圍。Fendinity T恤，選用100%純棉材質，深藍色調結合標誌性刺繡細節，詮釋低調奢華美學。 黃色全紋理皮革義大利餃子吊飾，設有拉鏈隔層；蜜蜂造型吊飾。圖／FENDI提供 男士金屬項鍊。圖／FENDI提供 FENDI男士領帶。圖／FENDI提供 FENDI Fit運動鞋，鱷魚皮印花小牛皮配麂皮。圖／FENDI提供 FENDI Lui包中型款，全紋理小牛皮配雙拉頭長拉鏈開合設計，邊角點綴FF金屬貼花。圖／FENDI提供 拼色皮革義大利麵吊飾。圖／FENDI提供 泰迪毛絨FENDI貼片藍色棉質帆布棒球帽。圖／FENDI提供 男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供 男士皮革腰帶。圖／FENDI提供 FF Squared卡片套黑色皮革。圖／FENDI提供 深藍色純棉刺繡Fendinity T恤。圖／FENDI提供

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