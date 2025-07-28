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最實用又充滿童心的父親節禮物！FENDI工藝體現巧思好討喜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
拼色翻羊毛和光滑白色皮革卡布奇諾吊飾，設有拉鏈隔層。圖／FENDI提供
拼色翻羊毛和光滑白色皮革卡布奇諾吊飾，設有拉鏈隔層。圖／FENDI提供

父親節將至，設計充滿玩趣童心又無比實用的FENDI，以匠心獨具的男士時尚單品與幽默玩味的配飾，獻給每一位溫暖又務實的父親。無論是實用的日常穿搭與隨身包款和配飾，或為每日生活點綴的驚喜創意，FENDI一貫的義式美學與創意語彙，喚起與家人共度佳節的溫暖情感，是為父親獻上心意的最佳選擇。

為造型畫龍點睛的吊飾，可以說是近年來最受喜愛的時髦單品。FENDI延續品牌玩趣精神，將深受喜愛的經典美食變成一系列別具巧思的吊飾。靈感源自經典義式料理的義大利麵與義大利餃子吊飾，採用拼色皮革與金屬標誌打造，搭配彈簧扣設計，輕巧靈活，富有收藏價值。而卡布奇諾吊飾則以混紡羊毛與光滑白色皮革製成，立體呈現濃郁奶泡與FF標誌圖騰，趣味十足。另

隨身皮件是最實用的首選，也是FENDI百年前在羅馬從皮件起家以來，最值得入手的品項。以壓紋牛皮打造的FENDI Lui中型包款，雙拉鍊鏡開合設計與FF金屬飾扣相映成趣，完美平衡實用機能與時尚風格，成為都會型男的理想配件。FF Squared卡片套，以黑色皮革搭配金屬 FF Squared 圖案，簡約質感兼具，是最有面子又實用的貼心贈禮。

喜愛運動或休閒風格的父親，亦可選擇FENDI Fit運動鞋。鞋款以鱷魚皮印花小牛皮製成，內嵌彈性鞋片與腳跟墊，兼具舒適穿感與奢華外型。搭配深藍棉質帆布打造的 FENDI 棒球帽，帽面飾以絨面毛線FENDI貼片，為整體造型增添一抹率性與活潑氛圍。Fendinity T恤，選用100%純棉材質，深藍色調結合標誌性刺繡細節，詮釋低調奢華美學。

黃色全紋理皮革義大利餃子吊飾，設有拉鏈隔層；蜜蜂造型吊飾。圖／FENDI提供
黃色全紋理皮革義大利餃子吊飾，設有拉鏈隔層；蜜蜂造型吊飾。圖／FENDI提供
男士金屬項鍊。圖／FENDI提供
男士金屬項鍊。圖／FENDI提供
FENDI男士領帶。圖／FENDI提供
FENDI男士領帶。圖／FENDI提供
FENDI Fit運動鞋，鱷魚皮印花小牛皮配麂皮。圖／FENDI提供
FENDI Fit運動鞋，鱷魚皮印花小牛皮配麂皮。圖／FENDI提供
FENDI Lui包中型款，全紋理小牛皮配雙拉頭長拉鏈開合設計，邊角點綴FF金屬貼花。圖／FENDI提供
FENDI Lui包中型款，全紋理小牛皮配雙拉頭長拉鏈開合設計，邊角點綴FF金屬貼花。圖／FENDI提供
拼色皮革義大利麵吊飾。圖／FENDI提供
拼色皮革義大利麵吊飾。圖／FENDI提供
泰迪毛絨FENDI貼片藍色棉質帆布棒球帽。圖／FENDI提供
泰迪毛絨FENDI貼片藍色棉質帆布棒球帽。圖／FENDI提供
男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
男士太陽眼鏡。圖／FENDI提供
男士皮革腰帶。圖／FENDI提供
男士皮革腰帶。圖／FENDI提供
FF Squared卡片套黑色皮革。圖／FENDI提供
FF Squared卡片套黑色皮革。圖／FENDI提供
深藍色純棉刺繡Fendinity T恤。圖／FENDI提供
深藍色純棉刺繡Fendinity T恤。圖／FENDI提供

FENDI 標誌 義大利

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