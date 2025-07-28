京站攻女性經濟 8月1日「I'm WOMAN」專區揭幕

看好「女性經濟」的成長潛力，京站（2942）以「自信做自己，當女人很有趣」為核心概念，8月1日全新推出「I'm WOMAN」專區，以「分眾選品」及「體驗」為核心，推動空間升級改裝。

看準體驗型消費的持續成長，京站在I'm WOMAN專區導入韓式攝影、美甲保養、香氛護理等服務元素，邀請每一位女性放慢日常節奏，沉浸於專屬的購物空間。

2樓專區集結11個精選品牌，從美妝到生活提案，打造專屬妳的風格選品地圖。百貨獨家「Ceremo妳/你」韓式質感攝影，提供高質感的韓系美妝與造型服務，專業攝影技術讓注重儀式感的顧客，紀錄每段人生精彩時刻；西區獨家眼鏡品牌「RiM」為每一個亮眼時刻，挑選合適的眼鏡，愛上自己每一刻；主打環保香氛指甲油「Hygeia nail海吉兒健康美甲概念館」與手繪穿戴甲品牌「G.A. NAIL」從指尖起就展現自我美學風格；天然皮革包款品牌「COWA」、韓星愛用包款「SAMO ONDOH」，透過包款找到品味共鳴；另有療癒香氛的「SERENE HOUSE」及力求簡單有感的植萃養膚「PEACHY SMILE」，為生活及肌膚帶來自癒力；女鞋引進「MAGY」秉持高品味的質感設計初衷，及深受空姐及旅人喜愛的巴西國寶鞋品牌「Piccadilly」，致力於設計融合時尚感與舒適機能的鞋履；「CC MARKET」聚集創意好物，飾品到手作，為時尚穿搭增添亮點。

B1樓匯聚女裝、內衣、雜貨配件等12個品牌全新登場，讓女性由內而外完整演繹自信光采，各品牌亦祭出多項開幕優惠。8月份每周五六日，京站更推出「Q點成金」活動，Q卡友於指定專櫃單筆消費滿3,000元，可用30點Q點現抵300元。

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