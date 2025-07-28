一口就上癮！雙北十大人氣名店揭曉

口味多樣的下午茶首選！

近期台灣掀起一股甜甜圈熱潮，從街邊攤到國際名店輪番登場，社群平台狂洗版。藝人阿Ken副業插旗甜甜圈界，「GooDonut」 靠IG預告、下午限定營業與名人轉發限時動態，成功引爆百人排隊。而日本人氣品牌「I'm donut?」，其「生甜甜圈」入口即化席捲全球，7月登台也引發甜點迷排隊潮。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點十大人氣甜甜圈品牌，快來看這些店你去過了沒！

No.10 台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈

時間、地址：詳見官方臉書專頁資訊

台灣人ㄟ脆皮鮮奶甜甜圈以外酥內Q、甜而不膩的口感擄獲大批粉絲，目前在台北有晴光、忠孝復興兩間門市，招牌甜甜圈主打每日新鮮現炸，本體使用鮮奶與日本進口麵粉調製，外皮炸得金黃酥脆，裹上奶粉和糖粉，一口咬下有濃濃奶香與Q彈口感，每次一出爐就迅速被搶購一空。除了鮮奶甜甜圈以外，還有多種口味的多拿滋，如紅豆、芋頭、巧克力，引起網友討論，「晴光市場真的好多好吃的」、「脆皮甜甜圈我喜歡」。

No.9 雪系町生ドーナツ

時間：每日10:00~22:00

地址：台北市中正區北平西路3號鄰近南三門1F

來自日本超人氣生甜甜圈品牌「雪系町生ドーナツ」，今年5月正式進駐微風台北車站；甜甜圈主打「日式療癒感、即時鮮食、高顏值」，外型圓潤飽滿，每一口咬下蓬鬆Q彈，爆漿內餡滑順又濃郁 。店內提供12種口味，甜鹹共融，包括人氣的杜拜巧克力、西尾抹茶、優格芒果，還有鹹味如明太子乳酪、伊比利火腿、熔岩德腸等，選擇豐富，品牌精神融合日系職人精神與都市生活美學，雪系町意象為雪的細緻與街角的小確幸。網友分享「餡看起來飽滿，感覺好吃」、「爆漿好誘人」。

No.8 MY幾圈甜甜圈專賣店

翻攝FB／MY 幾圈甜甜圈專賣店

時間、地址：詳見官方臉書專頁資訊

MY幾圈甜甜圈專賣店以「烤」代替「炸」，顛覆一般人對甜甜圈的印象，目前在雙北有晴光與中和、板橋3家門市，甜甜圈均一價40元，常有買五送一優惠。口味選擇多元，包括紅豆杉、青苔椒鹽與好運花生圈等。其中紅豆杉則保留粒粒紅豆，甜度恰到好處；青苔椒鹽圈鹹甜交錯，帶有海苔與日式醬香。

製作採用老麵糰搭配紐西蘭安佳奶油，並使用原木發酵箱，麵團層層堆疊、旋轉成圈，烘烤出迷人「木紋」外觀與可頌般千層口感口味；外帶包裝貼心設計透氣孔，能保持甜圈酥脆，即使帶回家也不潮濕 。

No.7 金脆甜甜圈

時間、地址：詳見官方臉書專頁資訊

金脆甜甜圈品牌LOGO是一個金色天使，金色代表奢華及精緻感、天使寓意著心靈救贖，以販售賣甜甜圈、生乳菠蘿泡芙、多拿滋聞名，甜甜圈外皮裹上酥脆的炸粉再高溫油炸，因此薄脆如焦糖，咬下去「咔滋」作響，而內層則鬆軟綿密、充滿彈性，本體帶有淡淡的奶香，口感香氣層次豐富。金脆甜甜圈有各式口味，如原味脆皮、可可、鮮奶、花生煉乳等，每一口都讓人回味無窮。網友表示，「這我一次可以吃五個」、「好脆」。

No.6 haritts

時間：每週一到六12:00~18:00、週日12:00~17:00

地址：台北市松山區復興北路81巷33號

haritts於2004年在東京設立，2013年來到台灣，先後在台中、台北、嘉義、台南展店。台北店每日提供約10種口味，除了4種基本口味，原味、肉桂葡萄乾、巧克力、奶油起司以外，還有小紅莓、伯爵茶、鹹蛋黃等多種口味，每一口都能吃到細膩的層次感。每個月店家都會更新甜甜圈口味表，特別是每日「限定口味」，經常成為當日熱銷商品。haritts台中店2024年8月推出限量冰淇淋甜甜圈，手工冰淇淋以沖繩黑糖製作，清爽卻不失綿密感，搭配烤過的甜甜圈外熱內冷，令不少網友表示，「好誘人」、「超好吃」。

No.5 東京巴黎甜點

翻攝FB／東京巴黎甜點

時間、地址：詳見官網門市資訊

彌月蛋糕起家的東京巴黎甜點創立於2016年，將日本細膩技法結合巴黎時尚技術，打造出豐富的糕點。品牌初期以巴黎燒燉布蕾打響名號，最近的明星商品是生甜甜圈，不同於傳統甜甜圈，他們主打由日本師傅親授正宗工藝，並加碼升級配方，以北海道冬麥製麵粉、法國鮮奶油與比利時奶油等頂級原料，經48 小時低溫熟成發酵，造就出外酥內軟的口感。口味包括法式生布蕾、芋泥牛奶、玫瑰莓果等，是不少甜點控、網美拍照打卡的首選。

No.4 Krispy Kreme

翻攝FB／Krispy Kreme Taiwan

時間、地址：詳見官網門市資訊

Krispy Kreme是美國經典甜甜圈品牌，於2013年進軍台灣，在台北信義區開設首家旗艦店，品牌最具代表性的產品是「原味糖霜甜甜圈」，以獨特酵母配方製作，外層覆蓋透明糖霜，口感香軟輕盈，入口即化，深受饕客喜愛 。此外，Krispy Kreme也推出多款創新口味，如巧克力糖霜、草莓夾心等，近期開心果口味引起網友關注，有人表示，「好吃，但是開心果的味道很弱」；也有人認為，「不好吃，身為開心果迷很失望」。

No.3 GooDonut

GooDonut提供

時間：每日14:00到售完為止

地址：台北市中正區公園路22-2號

GooDonut由藝人阿Ken於2025年3月在台北車站附近創立，店內裝潢採用紅、藍、白三色，風格鮮明，主打「爆餡、Q彈」的手做甜甜圈，吸引眾多甜點愛好者前來朝聖，一開幕即引發排隊熱潮，目前每人限購5顆。網友表示，「已購入小孩愛吃」、「想吃阿Ken做的，一定充滿愛」。GooDonut的明星商品包括巧克力、卡士達和開心果三種口味，此外，GooDonut也與藝人陳冠希的咖啡廳CAFEAO合作，推出聯名口味「好事花生」甜甜圈，象徵「好事發生」的美好寓意。

GooDonut首次快閃活動於7月25日至7月27日進駐新開的百貨公司DreamPlaza B2，每日限量100盒，每人限購1盒，想嘗鮮的甜點控們不妨到場碰運氣。

No.2 I'm donut?

時間：每日10:00~20:00

地址：台北市大安區敦化南路1段188號

I'm donut?為日本超人氣甜甜圈品牌，由主廚平子良太創立，原本在福岡經營麵包名店AMAM DACOTAN，因店內的甜甜圈大受好評，後來獨立開設了Iʼm donut ?福岡本店，2022年進軍東京創立分店。2025年7月4日富錦樹集團引進台灣，首店設於台北東區，開幕當日引發近300公尺的排隊潮，顧客繞了一圈又回到店面，引起網友熱烈討論，「我半年之後再去買」、「熱死欸去東京買可能還比較快」。

生甜甜圈使用布里歐修麵團油炸，口感柔軟濕潤。台灣店同步推出12款經典口味，並研發3款台灣限定口味，包括「超台灣（芋頭、地瓜與花生）」、「香蕉奶茶」和「水果帕妃」。

No.1 Mister Donut（統一多拿滋）

翻攝FB／Mister Donut 統一多拿滋官方粉絲團

時間、地址：詳見官網門市資訊

曾是2023年榜單第一名，這次保持領先！2004年由統一集團與日本Duskin合資成立「統一多拿滋股份有限公司」，台北天母地區開立第一家店後，至今全台已有超過100家分店 。

品牌主打日式風格與創新口味，經典的「波堤」甜甜圈以麻糬般的Q彈口感深受喜愛，其他人氣商品還包括「蜜糖多拿滋」、「歐菲香」、「法蘭奇」等系列 。此外，Mister Donut經常與知名品牌聯名，推出限定口味，如與珍煮丹合作的黑糖奶香波堤、與丸亀製麵聯名的豆皮系列等，引起不少網友討論，「豆香波堤不甜又Q好吃」、「豆香豆皮生波提吃起來感覺像蕨餅」 。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年7月8日至2025年7月8日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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