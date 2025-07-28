要不要搭月亮？韓國最新載客氣球「首爾之月」　130公尺高空俯瞰城市

聯合報／ 記者陳睿中／首爾即時報導
乘客可以觀賞著名地標，亦可找到熟悉的建築輪廓。記者陳睿中／攝影
乘客可以觀賞著名地標，亦可找到熟悉的建築輪廓。記者陳睿中／攝影

要不要一起去首爾搭月亮？2024年全新亮相的首爾觀光景點「首爾之月」，乃是汝矣島近期極具人氣的觀光設施，旅客將可搭上巨大的繫留式氦氣球，一路飛上130公尺的高空，以居高臨下的角度，享受優美的城市天際線。

位於韓國首爾市的「汝矣島」，乃是首爾的金融中心，被譽為「韓國華爾街」，更是坐擁韓國國會議事堂、首爾國際金融中心等指標建築。每逢花季到來，汝矣島公園也是當地極具代表性的賞花勝地，吸引無數觀光客前來。

設立於汝矣島上的「首爾之月」，乃是一座高達34公尺的充氣載客氣球，球體直徑達到22.5公尺。以天空中高掛的圓月為靈感，首爾之月的白色球面寫著「SEOUL MY SOUL」的口號。當夜晚來臨、氣球緩緩升空時，就真的宛若城市中的一輪巨大圓月，散發出奇幻又充滿童趣的溫暖光芒，相當可愛。

雖然體驗時並非晚上，而且氣候不佳，但是穿過公園中的層層綠意走進首爾之月時，仍能感受到巨大氣球的震撼魅力。經過安全課程的講解之後，首爾之月就能帶著眾人緩緩上升。繫留式氣球的設計，讓首爾之月採原地垂直起落的方式，溫柔地帶著乘客飛上130公尺的高空。

在空中，乘客能夠欣賞到首爾現代百貨、韓國國會議事堂、汝矣島公園、栗島生態保護地區、漢江等等景點，亦可遠眺首爾市區的天際線，找尋自己熟悉的地標輪廓。能夠從遼闊的高空感受首爾與汝矣島，也成為首爾之月最大的樂趣。落地之後，旅客還能在公園中享受盎然生機，享受一段輕鬆的樂活時光。

首爾之月行程約15分鐘，能呈現出不同的首爾視野。記者陳睿中／攝影
首爾之月行程約15分鐘，能呈現出不同的首爾視野。記者陳睿中／攝影
首爾之月以原地垂直起落的方式，帶領旅客進入離地130公尺的高空。記者陳睿中／攝影
首爾之月以原地垂直起落的方式，帶領旅客進入離地130公尺的高空。記者陳睿中／攝影
總高度達34公尺的「首爾之月」，乃是2024年正式開幕的全新旅遊設施。記者陳睿中／攝影
總高度達34公尺的「首爾之月」，乃是2024年正式開幕的全新旅遊設施。記者陳睿中／攝影
以圓月為設計靈感的「首爾之月」，飛翔宮中的模樣十分可愛。記者陳睿中／攝影
以圓月為設計靈感的「首爾之月」，飛翔宮中的模樣十分可愛。記者陳睿中／攝影
在首爾之月上，可以向下欣賞地面風景，亦可遠眺城市天際線。。記者陳睿中／攝影
在首爾之月上，可以向下欣賞地面風景，亦可遠眺城市天際線。。記者陳睿中／攝影

首爾 觀光景點

延伸閱讀

163braces唱一半喊卡！目擊觀眾昏倒 醫師粉絲急出手

我真的太痛苦了！舒華「忍不住低潮期向公司提要求」 躺平人生觀連曾寶儀都讚嘆

首爾朝聖級咖啡廳誕生！Casio插旗狎鷗亭 桃子聖代這個必須點爆吧！

舒華「第一個搬出宿舍」有原因！她認了：誰都攔不住

相關新聞

可以一口吃掉的浪漫！超吸睛「魚子醬情人對戒」台北君悅獨家登場

各家搶攻七夕情人餐飲商機，台北君悅酒店蟬聯四屆米其林餐盤推薦的「寶艾西餐廳」即日起至8月底獻上「蟹逅法饌．帝王蟹海陸饗宴...

米哈遊夏季嘉年華人氣爆棚 Apple Vision Pro專區享受沉浸式遊戲體驗

由HoYoverse開發的人氣銀河冒險 RPG《崩壞：星穹鐵道》，本週末在台北松山文創園區倉庫區盛大舉辦「逐星之旅」線下...

要不要搭月亮？韓國最新載客氣球「首爾之月」　130公尺高空俯瞰城市

要不要一起去首爾搭月亮？2024年全新亮相的首爾觀光景點「首爾之月」，乃是汝矣島近期極具人氣的觀光設施，旅客將可搭上巨大...

瞄準親子需求！宏碁平價新平板Iconia Tab A11、P10同步登場

宏碁一年一度夏季盛事「Acer Day」熱烈進行中，除了主推的AI電腦全系列，更同步推出2款高CP值平板電腦Acer I...

一連3天「星巴克買一送一」！指定品項網友最愛「星冰樂」入列

星巴克買一送一又來了！此次同樣歡慶星巴克典藏DREAM PLAZA台北新開幕，

FRED Force 10經典運動手環再進化 Hero Cut專屬切割鑽石亮出特色

以帆船運動為靈感的Force 10手鍊是最早的中性運動之寶作品之一，象徵突破極限與大膽無畏的精神，自推出至今近60年來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。