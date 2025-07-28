要不要搭月亮？韓國最新載客氣球「首爾之月」　130公尺高空俯瞰城市

要不要一起去首爾搭月亮？2024年全新亮相的首爾觀光景點「首爾之月」，乃是汝矣島近期極具人氣的觀光設施，旅客將可搭上巨大的繫留式氦氣球，一路飛上130公尺的高空，以居高臨下的角度，享受優美的城市天際線。

位於韓國首爾市的「汝矣島」，乃是首爾的金融中心，被譽為「韓國華爾街」，更是坐擁韓國國會議事堂、首爾國際金融中心等指標建築。每逢花季到來，汝矣島公園也是當地極具代表性的賞花勝地，吸引無數觀光客前來。

設立於汝矣島上的「首爾之月」，乃是一座高達34公尺的充氣載客氣球，球體直徑達到22.5公尺。以天空中高掛的圓月為靈感，首爾之月的白色球面寫著「SEOUL MY SOUL」的口號。當夜晚來臨、氣球緩緩升空時，就真的宛若城市中的一輪巨大圓月，散發出奇幻又充滿童趣的溫暖光芒，相當可愛。

雖然體驗時並非晚上，而且氣候不佳，但是穿過公園中的層層綠意走進首爾之月時，仍能感受到巨大氣球的震撼魅力。經過安全課程的講解之後，首爾之月就能帶著眾人緩緩上升。繫留式氣球的設計，讓首爾之月採原地垂直起落的方式，溫柔地帶著乘客飛上130公尺的高空。

在空中，乘客能夠欣賞到首爾現代百貨、韓國國會議事堂、汝矣島公園、栗島生態保護地區、漢江等等景點，亦可遠眺首爾市區的天際線，找尋自己熟悉的地標輪廓。能夠從遼闊的高空感受首爾與汝矣島，也成為首爾之月最大的樂趣。落地之後，旅客還能在公園中享受盎然生機，享受一段輕鬆的樂活時光。 首爾之月行程約15分鐘，能呈現出不同的首爾視野。記者陳睿中／攝影 首爾之月以原地垂直起落的方式，帶領旅客進入離地130公尺的高空。記者陳睿中／攝影 總高度達34公尺的「首爾之月」，乃是2024年正式開幕的全新旅遊設施。記者陳睿中／攝影 以圓月為設計靈感的「首爾之月」，飛翔宮中的模樣十分可愛。記者陳睿中／攝影 在首爾之月上，可以向下欣賞地面風景，亦可遠眺城市天際線。。記者陳睿中／攝影

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