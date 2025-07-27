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瞄準親子需求！宏碁平價新平板Iconia Tab A11、P10同步登場

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
宏碁推出2款高CP值平板電腦Acer Iconia Tab A11與P10，以實惠價格結合大螢幕、高效能與長續航，瞄準學生與家庭使用族群。圖／宏碁提供
宏碁推出2款高CP值平板電腦Acer Iconia Tab A11與P10，以實惠價格結合大螢幕、高效能與長續航，瞄準學生與家庭使用族群。圖／宏碁提供

宏碁一年一度夏季盛事「Acer Day」熱烈進行中，除了主推的AI電腦全系列，更同步推出2款高CP值平板電腦Acer Iconia Tab A11與P10，以實惠價格結合大螢幕、高效能與長續航，瞄準學生與家庭使用族群。

Acer Iconia Tab A11（A11-11）主打不到6,000元的親民售價，配備11吋WUXGA IPS窄邊框大螢幕（1920x1200解析度）、八核心處理器，機身輕薄僅450克、8mm厚。內建6,000mAh電池，具備約9小時影片播放續航力，支援雙頻Wi-Fi 6、藍牙5.4與USB PD 2.0快充。搭載500萬畫素前鏡頭與800萬畫素自動對焦後鏡頭，並內建Google Kids Space與Family Link家長監控功能，兼顧學習與娛樂需求。

另一款Acer Iconia Tab P10（P10-21Q）則強調「高CP值首選」，售價不到7,000元，配備10.4吋2K QLED螢幕（2000x1200解析度）、聯發科八核心處理器。內建8,000mAh電池，擁有長達10小時影片播放續航力，支援雙頻Wi-Fi、藍牙5.2與USB PD 2.0快充功能。鋁合金機身僅重550克，附專屬摺疊皮套，並配備1300萬畫素自動對焦主鏡頭與500萬畫素前鏡頭，同樣內建親子管理功能，提供多元場景使用體驗。

即日起至8月17日止，購買指定Acer筆電、桌機、螢幕或平板，登錄即可週週抽Switch 2與行動投影機，最高再享1,500元LINE Points回饋。搭配Acer原廠保固與專業維修服務，讓消費者買得安心、用得放心。

宏碁推出2款高CP值平板電腦Acer Iconia Tab A11與P10，以實惠價格結合大螢幕、高效能與長續航，瞄準學生與家庭使用族群。記者王聰賢／攝影
宏碁推出2款高CP值平板電腦Acer Iconia Tab A11與P10，以實惠價格結合大螢幕、高效能與長續航，瞄準學生與家庭使用族群。記者王聰賢／攝影

Acer Iconia Tab A11（A11-11）主打不到6,000元的親民售價。記者王聰賢／攝影
Acer Iconia Tab A11（A11-11）主打不到6,000元的親民售價。記者王聰賢／攝影

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