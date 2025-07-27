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可以一口吃掉的浪漫！超吸睛「魚子醬情人對戒」台北君悅獨家登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
主廚獨具巧思打造「仿真帝王蟹腳」香料奶油，搭配桌邊服務增添尊榮體驗。圖/台北君悅酒店提供
主廚獨具巧思打造「仿真帝王蟹腳」香料奶油，搭配桌邊服務增添尊榮體驗。圖/台北君悅酒店提供

各家搶攻七夕情人餐飲商機，台北君悅酒店蟬聯四屆米其林餐盤推薦的「寶艾西餐廳」即日起至8月底獻上「蟹逅法饌．帝王蟹海陸饗宴」，每套4,280元。8月22日至8月底限時加價520元享寶艾獨家「魚子醬情人對戒」、ZIGA ZAGA亦可以同加購價享「義式生鮪魚薄片」。此外，Baguette禮品烘焙坊推出心型編織風格「莓語織情」草莓乳酪慕斯，及寶石造型「心義之鑽」開心果巧克力禮盒，滿足戀人浪漫味蕾。

寶艾西餐廳首次以帝王蟹入饌，由台北君悅西餐部主廚羅偉洲創作四道式「蟹逅法饌．帝王蟹海陸饗宴」，每套4,280元，巧妙於前菜、湯品與主餐詮釋食材的極致鮮美，限時加購520元另可獲享「魚子醬情人對戒」，精選法國魚子醬綴於香濃巴斯克，搭配手工捏製的法式戒指造型餅乾。慶生或求婚賓客，免費贈餐桌燈箱布置及主題蛋糕，慶祝周年贈相框與合照，打造儀式感滿分的浪漫用餐體驗。

蟹逅法饌．帝王蟹海陸饗宴包含前菜「法式冰鮮海鮮交響曲」，嚴選帝王蟹腳、法國生蠔黑珍珠、蜜柑鯛生魚薄片、雞尾酒鮮蝦與五分熟北海道生食干貝，搭佐萊姆與柚子綠胡椒沾醬，襯托海味清爽鮮美。湯品「干邑蟹味濃湯、帝王蟹肉丸」將法國里昂傳統魚丸升級，由龍蝦殼、帝王蟹殼、蜜柑鯛骨等燉煮兩小時的法式馬賽湯底，加入白蘭地及鮮奶油昇華香氣，融合手工揉製里昂式帝王蟹肉丸及烤櫻桃番茄的濃湯，完美勾勒鮮香綿滑層次口感。

主餐「奶油帝王蟹與夏多布里昂菲力牛排」選用北海道F1和牛里肌中央菲力部位，55度低溫舒肥至細緻柔嫩的純淨肉質，搭佐帝王鮮蟹肉、摩洛哥蔬菜泥、黑松露紅酒醬汁，以桌邊服務獻上「仿真帝王蟹腳」造型香料奶油，融合櫻花蝦粉、粉紅胡椒調製而成的法國奶油，融於高溫牛排中滋香作響的美味旋律，精湛呈現頂級牛排的美味技藝。

Baguette禮品烘焙坊8月1日至8月31日限定販售，由點心房行政主廚陳建佑與團隊設計，將戀人編織愛情的意象為主軸打造蛋糕造型「莓語織情．草莓乳酪慕斯」，4吋520元。「心義之鑽．開心果巧克力禮盒」每盒9入650元，法芙娜白巧克力包覆西西里開心果焦糖脆片與覆盆子果醬，交織閃耀可可鑽石。線上預訂：https://shorturl.at/79C2H，或洽02-2720-1200 分機3164。

Baguette禮品烘焙坊推出七夕情人甜點：「莓語織情．草莓乳酪慕斯」與「心義之鑽．開心果巧克力禮盒」。圖/台北君悅酒店提供
Baguette禮品烘焙坊推出七夕情人甜點：「莓語織情．草莓乳酪慕斯」與「心義之鑽．開心果巧克力禮盒」。圖/台北君悅酒店提供
套餐前菜嚴選帝王蟹腳、法國生蠔黑珍珠、蜜柑鯛生魚薄片等清爽開胃。圖/台北君悅酒店提供
套餐前菜嚴選帝王蟹腳、法國生蠔黑珍珠、蜜柑鯛生魚薄片等清爽開胃。圖/台北君悅酒店提供
主餐「奶油帝王蟹與夏多布里昂菲力牛排 」。圖/台北君悅酒店提供
主餐「奶油帝王蟹與夏多布里昂菲力牛排 」。圖/台北君悅酒店提供
8月22日至8月底寶艾西餐廳限時加購520元享「魚子醬情人對戒」。圖/台北君悅酒店提供
8月22日至8月底寶艾西餐廳限時加購520元享「魚子醬情人對戒」。圖/台北君悅酒店提供
「蟹逅法饌．帝王蟹海陸饗宴」七夕限定四道式套餐4,280元，搶攻浪漫商機。圖/台北君悅酒店提供
「蟹逅法饌．帝王蟹海陸饗宴」七夕限定四道式套餐4,280元，搶攻浪漫商機。圖/台北君悅酒店提供

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