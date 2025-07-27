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米哈遊夏季嘉年華人氣爆棚 Apple Vision Pro專區享受沉浸式遊戲體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
得益於Apple裝置的高度延展性，《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《絕區零》等皆支援PS、Xbox等主流遊戲控制器、4K顯示器及其他配件。記者黃筱晴／攝影
得益於Apple裝置的高度延展性，《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《絕區零》等皆支援PS、Xbox等主流遊戲控制器、4K顯示器及其他配件。記者黃筱晴／攝影

由HoYoverse開發的人氣銀河冒險 RPG《崩壞：星穹鐵道》，本週末在台北松山文創園區倉庫區盛大舉辦「逐星之旅」線下主題活動。活動免費開放參觀，邀請玩家重返「匹諾康尼摺紙大學」、「翁法羅斯」等經典場景，並參與一系列沉浸式互動任務，體驗融合科技與奇想的銀河旅程。HoYoverse表示，「會持續將遊戲拓展至更多蘋果生態系設備。」

「逐星之旅」活動現場不僅重現遊戲中人氣地點，還設置多個挑戰任務站點，從「入學報到」、「主題互動挑戰」到「沉浸式科技體驗區」，引領玩家踏上一段真實與虛構交錯的冒險。活動期間也特別導入Apple Vision Pro試玩體驗，提供跨裝置的創新體驗。

於Apple Vision Pro體驗專區，玩家可透過裝置感受《崩壞：星穹鐵道》遊戲場景與現實空間結合的震撼效果，重新詮釋銀河冒險的沉浸感受。這款自2024年2月起即支援Apple Vision Pro相容模式，是首批進入Vision Pro生態系的遊戲之一。

在技術應用方面，HoYoverse旗下多款作品如《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《絕區零》皆已針對蘋果裝置進行高解析度動畫渲染優化。iPhone與iPad的Super / Liquid Retina XDR顯示器，強化了場景與角色細節的呈現，搭配Apple晶片搭載強大GPU與MetalFX圖像處理技術，能支援水面反射、體積霧等高階特效，強化細節，帶來媲美主機級的畫面表現。

在遊戲幀率表現上，目前僅有iPad Pro M4、iPhone 16 Pro系列等裝置，能支援《絕區零》以120fps高幀率運行，展現極致流暢的戰鬥體驗。此外，得益於蘋果裝置的高度延展性，《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《絕區零》等皆支援PS、Xbox等主流遊戲控制器，並特別設計了適配手把操作的專屬介面，提升操作直覺性與專業度。

《崩壞：星穹鐵道》近期亦與知名動畫《Fate/stay night Unlimited Blade Works》合作展開活動「美夢與聖杯」，進一步擴展其跨界影響力。透過Apple Vision Pro，期待玩家能以嶄新沉浸式視角探索星穹列車的記憶與未來，在今夏寫下屬於自己的銀河冒險篇章。

《崩壞：星穹鐵道》「逐星之旅」線下主題活動，特別導入Apple Vision Pro試玩。記者黃筱晴／攝影
《崩壞：星穹鐵道》「逐星之旅」線下主題活動，特別導入Apple Vision Pro試玩。記者黃筱晴／攝影
「HoYoverse！2025夏季嘉年華」現場可透過iPhone、iPad及Apple Vision Pro體驗遊戲。記者黃筱晴／攝影
「HoYoverse！2025夏季嘉年華」現場可透過iPhone、iPad及Apple Vision Pro體驗遊戲。記者黃筱晴／攝影
超萌角色現身活動現場。記者黃筱晴／攝影
超萌角色現身活動現場。記者黃筱晴／攝影
展覽中完成指定挑戰即可獲得遊戲周邊商品。記者黃筱晴／攝影
展覽中完成指定挑戰即可獲得遊戲周邊商品。記者黃筱晴／攝影
「HoYoverse！2025夏季嘉年華」現場可透過iPhone、iPad及Apple Vision Pro體驗遊戲。記者黃筱晴／攝影
「HoYoverse！2025夏季嘉年華」現場可透過iPhone、iPad及Apple Vision Pro體驗遊戲。記者黃筱晴／攝影

RPG 鐵道 Vision 動畫 主機 文創 高解析度

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