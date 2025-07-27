米哈遊夏季嘉年華人氣爆棚 Apple Vision Pro專區享受沉浸式遊戲體驗

由HoYoverse開發的人氣銀河冒險 RPG《崩壞：星穹鐵道》，本週末在台北松山文創園區倉庫區盛大舉辦「逐星之旅」線下主題活動。活動免費開放參觀，邀請玩家重返「匹諾康尼摺紙大學」、「翁法羅斯」等經典場景，並參與一系列沉浸式互動任務，體驗融合科技與奇想的銀河旅程。HoYoverse表示，「會持續將遊戲拓展至更多蘋果生態系設備。」

「逐星之旅」活動現場不僅重現遊戲中人氣地點，還設置多個挑戰任務站點，從「入學報到」、「主題互動挑戰」到「沉浸式科技體驗區」，引領玩家踏上一段真實與虛構交錯的冒險。活動期間也特別導入Apple Vision Pro試玩體驗，提供跨裝置的創新體驗。

於Apple Vision Pro體驗專區，玩家可透過裝置感受《崩壞：星穹鐵道》遊戲場景與現實空間結合的震撼效果，重新詮釋銀河冒險的沉浸感受。這款自2024年2月起即支援Apple Vision Pro相容模式，是首批進入Vision Pro生態系的遊戲之一。

在技術應用方面，HoYoverse旗下多款作品如《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《絕區零》皆已針對蘋果裝置進行高解析度與動畫渲染優化。iPhone與iPad的Super / Liquid Retina XDR顯示器，強化了場景與角色細節的呈現，搭配Apple晶片搭載強大GPU與MetalFX圖像處理技術，能支援水面反射、體積霧等高階特效，強化細節，帶來媲美主機級的畫面表現。

在遊戲幀率表現上，目前僅有iPad Pro M4、iPhone 16 Pro系列等裝置，能支援《絕區零》以120fps高幀率運行，展現極致流暢的戰鬥體驗。此外，得益於蘋果裝置的高度延展性，《原神》、《崩壞：星穹鐵道》、《絕區零》等皆支援PS、Xbox等主流遊戲控制器，並特別設計了適配手把操作的專屬介面，提升操作直覺性與專業度。

《崩壞：星穹鐵道》近期亦與知名動畫《Fate/stay night Unlimited Blade Works》合作展開活動「美夢與聖杯」，進一步擴展其跨界影響力。透過Apple Vision Pro，期待玩家能以嶄新沉浸式視角探索星穹列車的記憶與未來，在今夏寫下屬於自己的銀河冒險篇章。 《崩壞：星穹鐵道》「逐星之旅」線下主題活動，特別導入Apple Vision Pro試玩。記者黃筱晴／攝影 「HoYoverse！2025夏季嘉年華」現場可透過iPhone、iPad及Apple Vision Pro體驗遊戲。記者黃筱晴／攝影 超萌角色現身活動現場。記者黃筱晴／攝影 展覽中完成指定挑戰即可獲得遊戲周邊商品。記者黃筱晴／攝影 「HoYoverse！2025夏季嘉年華」現場可透過iPhone、iPad及Apple Vision Pro體驗遊戲。記者黃筱晴／攝影

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