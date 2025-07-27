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一連3天「星巴克買一送一」！指定品項網友最愛「星冰樂」入列
星巴克買一送一又來了！此次同樣歡慶星巴克典藏DREAM PLAZA台北新開幕，
7/28（一）～7/30（三）活動期間11:00～20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。
此次的好友分享日，買一送一優惠有指定品項，包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、摩卡可可碎片星冰樂、芒果火龍果冰雪星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、蜜桃吉利星冰樂、蘭姆葡萄風味奶香咖啡、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂、脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵（含特選）。但新開店典藏DREAM PLAZA不在優惠之列。
此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/koE1Aq。
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