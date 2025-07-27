快訊

上半年全台瘋大罷免落幕 南鯤鯓代天府國運籤又成話題

這招沒用？川普喊「不停火就免談關稅」 泰柬感謝但邊境砲擊仍持續

桃園醉男公園隨機毆人...10歲童遭毆打全身多處挫傷 警壓制逮捕

聽新聞
0:00 / 0:00

一連3天「星巴克買一送一」！指定品項網友最愛「星冰樂」入列

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
歡慶星巴克典藏DREAM PLAZA台北新開幕，一連3天買一送一。圖/摘自星巴克粉絲頁
歡慶星巴克典藏DREAM PLAZA台北新開幕，一連3天買一送一。圖/摘自星巴克粉絲頁

星巴克買一送一又來了！此次同樣歡慶星巴克典藏DREAM PLAZA台北新開幕，

7/28（一）～7/30（三）活動期間11:00～20:00購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。

此次的好友分享日，買一送一優惠有指定品項，包括檸檬冷萃咖啡、冷萃咖啡、那堤（含特選）、美式咖啡（含特選）、馥列白（含特選）、摩卡可可碎片星冰樂、芒果火龍果冰雪星沁爽、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、蜜桃吉利星冰樂、蘭姆葡萄風味奶香咖啡、繽紛紫紅薯奶霜星冰樂、脆糖紫紅薯燕麥瑪奇朵（含特選）。但新開店典藏DREAM PLAZA不在優惠之列。

此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/koE1Aq

咖啡 外送 外賣 可可 芒果 星巴克 火龍果

延伸閱讀

雙北燒肉＋溫體牛拼起來！ 姜滿堂插旗Dream Plaza「99元牛舌」開吃 野牛殿溫體牛「買3送1」每日現宰牛吃爆

信義區Dream Plaza開幕第一天就跳電！民眾淡定摸黑買麵包

Dream Plaza正式開幕 談業績目標統一超佛系 羅智先：交給大眾決定

從信義誠品到Dream Plaza的挑戰 餐飲營造亮點 精神象徵待補

相關新聞

一連3天「星巴克買一送一」！指定品項網友最愛「星冰樂」入列

星巴克買一送一又來了！此次同樣歡慶星巴克典藏DREAM PLAZA台北新開幕，

新開幕優惠！大師兄銷魂麵舖抽理想混蛋門票　LADY KELLY芒果捲買1送1

經營約8年的「大師兄銷魂麵舖」，近年進行品牌調整，並於即日起在台北捷運芝山站附近開設「大師兄銷魂麵舖 PLUS」。店內除...

FRED Force 10經典運動手環再進化 Hero Cut專屬切割鑽石亮出特色

以帆船運動為靈感的Force 10手鍊是最早的中性運動之寶作品之一，象徵突破極限與大膽無畏的精神，自推出至今近60年來，...

米哈遊夏季嘉年華人氣爆棚 Apple Vision Pro專區享受沉浸式遊戲體驗

由HoYoverse開發的人氣銀河冒險 RPG《崩壞：星穹鐵道》，本週末在台北松山文創園區倉庫區盛大舉辦「逐星之旅」線下...

GIORGIO ARMANI歡慶50周年！米蘭回顧展與大秀9月登場 數位平台也能看

時尚傳奇設計師Giorgio Armani在1975年的7月25日於米蘭創立同名品牌。為慶祝品牌成立50周年，設計師Gi...

欣葉鐘菜×簡天才「台法聯名餐會」 「魷魚螺肉蒜」化身法式澄清湯

連續三年榮獲米其林一星肯定的「欣葉．鐘菜」，近日由主廚吳志偉攜手高雄米其林綠星餐廳「THOMAS CHIEN Resta...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。