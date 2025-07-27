FRED Force 10經典運動手環再進化 Hero Cut專屬切割鑽石亮出特色
以帆船運動為靈感的Force 10手鍊是最早的中性運動之寶作品之一，象徵突破極限與大膽無畏的精神，自推出至今近60年來，一直是法國現代珠寶品牌FRED的標誌性作品，如今，結合獨家FRED Hero Cut鑽石切割工藝，全新推出的Force 10經典釦環，展現出嶄新的奪目光采。
2022年問世的FRED Hero Cut，是FRED品牌耗時6個月開發出的獨家專屬切割工藝。由美國寶石學院（GIA）認證，將鑽石切割出36個切面，不僅向品牌創立之年（1936 年）致敬，這種銳利的切割設計還能精確描繪出船帆的飄逸輪廓，同時也呈現出盾牌厚實穩重的具體形象。FRED Hero Cut切割的鑽石，閃爍出不含一絲陰影的純淨光芒，只有精選的優質鑽石方能使用這一獨特工藝雕琢。
魅力無窮的FRED Force 10系列手鍊，以跨越性別界限的中性設計和無權創意的豐富變化，述說著跨越時代、無懼潮流的風格故事。如今推出的全新創作，標誌性的可更換釦環上鑲嵌一顆0.5克拉的FRED Hero Cut切割鑽石，大型款式提供玫瑰金與白金兩種材質選擇，分別配襯密鑲鑽石或繩索鍊，專屬切割鑽石彷彿懸浮於鑲鑽釦環中，璀璨光芒完美體現品牌發源地南法耀眼明亮的陽光與對非凡工藝的執著追求。
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