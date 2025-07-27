新開幕優惠！大師兄銷魂麵舖抽理想混蛋門票 LADY KELLY芒果捲買1送1
經營約8年的「大師兄銷魂麵舖」，近年進行品牌調整，並於即日起在台北捷運芝山站附近開設「大師兄銷魂麵舖 PLUS」。店內除了提供原本的經典產品外，還新增「酸辣乾拌麵」，還有「紅油皮蛋」、「蒜頭雞湯」、「南洋蝦湯」等等不同產品，提供更多樣化的搭配組合。同時店內也增設甜品與飲品自助吧，提供紳士烏龍茶、雲映奶茶、紅豆紫米湯等品項。
8月1日至8月31日期間，大師兄銷魂麵舖也推出8週年的系列活動。活動期間新會員可獲得「半菜半肉套餐買1送1券」，舊會員消費滿300元可獲得可累贈的「A套餐→C套餐升級券」；會員也可換贈「限定擦手巾」。另外，會員消費滿300元，即可參加轉盤抽獎，有機會獲得「理想混蛋演唱會門票」、「Dyson吹風機」、「Dyson 二合一涼風扇」等獎項。
甜點品牌「LADY KELLY」將於8月1日正式插旗台北信義區，於統一時代百貨B2設立全新櫃點。店內主打的人氣「黑絲綢巧克力蛋糕」，以法國米歇爾巧克力與100%榛果醬交織層次，再加上白巧克力爆米花創造口感；夏日限定的「冰心芒果捲」，外層為香草蛋糕捲，包裹著大塊新鮮芒果果肉與鮮奶油，清爽酸甜，每份550元。除此之外，店內也提供鮮奶油生日蛋糕系列、鮮果系列等不同甜點。
為慶祝新店開幕，8月1日、2日，每日下午17:00推出「冰心芒果捲買1送1」優惠，每日限量30組；消費滿599元，即贈「經典焦糖布丁」1罐，每日限量50組。單日消費滿1,500元，贈送品牌蛋糕鏟刀一支，原價390元。
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