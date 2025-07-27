GIORGIO ARMANI歡慶50周年！米蘭回顧展與大秀9月登場 數位平台也能看

時尚傳奇設計師Giorgio Armani在1975年的7月25日於米蘭創立同名品牌。為慶祝品牌成立50周年，設計師Giorgio Armani宣布將推出「Armani/Archivio」數位互動平台，並將在米蘭知名的布雷拉畫廊（ Pinacoteca di Brera ）舉辦展覽和時裝秀。

Armani/Archivio數位平台將於8月30日於威尼斯電影節期間正式上線。 該平台內容豐富，展示一系列經精心歸檔整理的Giorgio Armani經典作品，建立起品牌傳承與建構過去與未來的橋樑。 而位於米蘭郊外的Armani/Archivio實體空間，也預計將於近期開放。

而品牌的50週年慶祝活動將與米蘭時裝周同期舉行。Giorgio Armani將自9月24日起於布雷拉畫廊舉辦重要的回顧展，這也是典藏重要古典藝術作品的布雷拉畫廊首次舉辦時尚主題展覽。預計將透過150套Giorgio Armani典藏造型將追溯品牌五十年來的蛻變歷程，並透過Giorgio Armani的服裝美學與畫廊中的藝術傑作展開一場前所未有的美學對話。

而Giorgio Armani 2026春夏女裝系列也將於9月28日晚間，假歷史悠久的布雷拉畫廊榮譽庭院（ Courtyard of Honour ）舉行大秀，其中將融入6月已發佈的男裝系列精選造型，為米蘭時裝周正式與品牌50週年慶典畫上完美句點。

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