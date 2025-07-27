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新竹大遠百最強88節優惠多 夏日文化親子活動同步登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹大遠百今夏推出最強88節優惠。業者／提供
新竹大遠百今夏推出最強88節優惠。業者／提供

新竹大遠百遠百最強88節即日起至8月10日獻給88父親節快樂，「爸」氣登場買千送百回饋鎖定百貨服飾、保健器材、大家電，陪伴老爸運動休閒，特別是能降溫的清涼家電，都是送禮自用優質首選。

隨著暑假進入高潮，也迎來一年一度的父親節。新竹大遠百特別規劃以「小職人體驗營」及「竹塹老宅風華畫展」不論是陪孩子體驗夢想職業、還是全家一同走進百年歷史老宅的畫作中，打造寓教於樂的夏日時光。感受不一樣的暑假氛圍，也為父親節添上一份特別的回憶。

買千送百這樣送

7月23日至8月3日首12日百貨服飾當日累計滿5,000元送300元，遠百APP會員單筆滿5,000加贈100元，買越多送越多！整檔贈送有保健器材、BOSE音響當日單筆滿5,000元送500元、大家電當日單筆滿10,000元送1,000元。全館HAPPYGO Pay獨享當日單筆刷5,000元送100元。

信用卡刷卡超值又給力

整檔持9大銀行信用卡全館（數位3C、MUJI除外）當日單筆刷6,000元並分6期者送200元。7月23日至8月3日首12日持8大銀行信用卡於APPLE當日單筆刷10,000元並分6期者送500元。

新竹大遠百小職人體驗與您共度暑假

新竹大遠百暑期限定推出8月2日超萌小客服、8月9日小獸醫、8月10日小飛官訓練營，三場別具意義的「小職人體驗營」，透過角色扮演和實作體驗，讓孩子化身為小小專業人士，藉由體驗課程中傳達知識教育同時共創孩子的成長回憶，是培養親子感情的最佳時機！

竹塹老宅風華畫展 展出新竹記憶

7月28日至8月11日於B1F藝文長廊展出「竹塹老宅風華畫展」，由在地藝術團體貓畫室策劃，畫作取材自新竹地區的百年歷史老宅，呈現磚瓦之間的歲月痕跡，與生活記憶交織的城市故事。透過一幅幅溫暖的畫作，帶領觀眾穿梭舊城巷弄、重溫童年風景，也讓民眾找回屬於自己的年代回憶。展覽不僅是藝術欣賞，更是代代情感與文化的連結。

新竹大遠百「竹塹老宅風華畫展」展出新竹記憶。業者／提供
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新竹大遠百今夏推出最強88節優惠。業者／提供
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