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跨越夏季豔陽與微涼秋意的極簡時尚 DIOR HIGH SUMMER系列時髦登場

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供
Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供

Dior 2025秋季系列男裝中，High Summer系列大膽詮釋男性優雅風範，融合俐落剪裁與輕盈面料，透過從米色到灰色與黑色的當代簡約色調，重新演繹男性衣櫥的基本款式。

系列男裝採用流暢而直覺的剪裁，適合從炎熱夏季轉換到微涼季節的不同場合與天氣。輕盈的外罩襯衫隨性疊搭於T恤與飾有Christian Dior Couture標誌的短袖針織衫之上，細條紋短褲搭配重新詮釋的Polo衫，基本單品展現休閒魅力

Dior Oblique緹花圖騰在配件包款上呈現多樣迷人變化：藍色款式點綴在Saddle馬鞍郵差包上，而垂直托特包則呈現了草編效果牛仔布的視覺效果。這一經典圖樣也為Aqua涼鞋與B33 Spin運動鞋注入都市感。白色Dior Oblique棒球帽展現極簡時尚的魅力，具強烈辨識度度的精緻配飾如籐格編織皮革手鍊與Dior 8項鍊，則為整體造型增添風格亮點。

Dior藍色Oblique緹花後背包，88,000元。圖／Dior提供
Dior藍色Oblique緹花後背包，88,000元。圖／Dior提供
Dior Aqua藍色Oblique緹花拖鞋，28,000元。圖／Dior提供
Dior Aqua藍色Oblique緹花拖鞋，28,000元。圖／Dior提供
Dior B27藍色Oblique緹花運動鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior B27藍色Oblique緹花運動鞋，37,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花馬鞍肩背包，81,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle藍色Oblique緹花馬鞍肩背包，81,000元。圖／Dior提供
Dior 2025秋季High Summer系列白色棒球帽。圖／Dior提供
Dior 2025秋季High Summer系列白色棒球帽。圖／Dior提供
Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供
Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供
Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供
Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供
Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供
Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供
Dior藍色Oblique緹花小型肩背包，79,000元。圖／Dior提供
Dior藍色Oblique緹花小型肩背包，79,000元。圖／Dior提供
Dior Oblique緹花圖騰藍色款式點綴在 Saddle馬鞍郵差包上。圖／Dior提供
Dior Oblique緹花圖騰藍色款式點綴在 Saddle馬鞍郵差包上。圖／Dior提供

Dior 魅力

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