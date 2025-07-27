跨越夏季豔陽與微涼秋意的極簡時尚 DIOR HIGH SUMMER系列時髦登場

在Dior 2025秋季系列男裝中，High Summer系列大膽詮釋男性優雅風範，融合俐落剪裁與輕盈面料，透過從米色到灰色與黑色的當代簡約色調，重新演繹男性衣櫥的基本款式。

系列男裝採用流暢而直覺的剪裁，適合從炎熱夏季轉換到微涼季節的不同場合與天氣。輕盈的外罩襯衫隨性疊搭於T恤與飾有Christian Dior Couture標誌的短袖針織衫之上，細條紋短褲搭配重新詮釋的Polo衫，基本單品展現休閒魅力。

Dior Oblique緹花圖騰在配件包款上呈現多樣迷人變化：藍色款式點綴在Saddle馬鞍郵差包上，而垂直托特包則呈現了草編效果牛仔布的視覺效果。這一經典圖樣也為Aqua涼鞋與B33 Spin運動鞋注入都市感。白色Dior Oblique棒球帽展現極簡時尚的魅力，具強烈辨識度度的精緻配飾如籐格編織皮革手鍊與Dior 8項鍊，則為整體造型增添風格亮點。 Dior藍色Oblique緹花後背包，88,000元。圖／Dior提供 Dior Aqua藍色Oblique緹花拖鞋，28,000元。圖／Dior提供 Dior B27藍色Oblique緹花運動鞋，37,000元。圖／Dior提供 Dior Saddle藍色Oblique緹花馬鞍肩背包，81,000元。圖／Dior提供 Dior 2025秋季High Summer系列白色棒球帽。圖／Dior提供 Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供 Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供 Dior 2025秋季High Summer系列以簡約剪裁與中性色彩為特色。圖／Dior提供 Dior藍色Oblique緹花小型肩背包，79,000元。圖／Dior提供 Dior Oblique緹花圖騰藍色款式點綴在 Saddle馬鞍郵差包上。圖／Dior提供

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