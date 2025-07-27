錦繡安寧任敏化身七夕大使 浪漫演出Valentino新廣告

迎接即將到來的七夕情人節，范倫鐵諾（Valentino）特別邀請「錦繡安寧」任敏演出2025七夕廣告大片，由創意總監Alessandro Michele構思、攝影師Julie Greve掌鏡，任敏與男模特兒身著Valentino 2025早秋系列，並搭配Valentino Garavani最受歡迎的系列包款，包括標誌性 Nellcôte 與 Viva Superstar，在夏日的蔥鬱花園之中，沐浴在午後的微風和光影裡，營造出如詩如畫的浪漫氛圍。

Valentino Garavani Nellcôte包的設計靈感來自於1960年代末自由奔放的氣息，洋溢嬉皮時尚風格。本季經典款式的斜背包與托特包採用柔軟麂皮打造，綴以刺繡鏡面、飾有幾何圖案的絢麗提花面料，並以多色珠片或精緻花環勾勒出的立體花卉刺繡；早秋系列同時迎來兩款全新迷你尺寸托特包，除了紋理細膩的小牛皮、麂皮等煥新材質，並融入如俏皮可愛的Cherryfic圖案等豐富刺繡細節，進一步提升了整個Nellcôte包袋系列的多元風格與可能性。

而以標誌性的超大VLogo標誌受到喜愛的超人氣包款系列Valentino Garavani Viva Superstar，本季新增鮮明的紅黑配色，與原有的光澤感奶油白與黑色雙色款、以及深沉的黑棕組合，共同呈現更為豐富的視覺層次，並推出珍稀皮革版本選擇。同時Viva Superstar也迎來兩款背法多變的全新包型：一款為精緻輕巧的斜挎相機包，搭配鏈條與皮質肩帶；另一款為多用途腰包，設計有可調節鏈條，可自由轉換為胸包或肩背包。 任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供 任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani Nellcôte迷你刺繡托特包，79,000元。圖／范倫鐵諾提供 任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供 Bowow象牙白色小山羊皮4.5公分低跟鞋，35,200元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani Viva Superstar黑色納帕皮革斜背包，79,000元。圖／范倫鐵諾提供 Coeur Royal琺瑯水晶金屬耳環，36,000元。圖／范倫鐵諾提供 Valet Du Roi粉紅色2.5公分露跟芭蕾舞鞋，35,200元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani Nellcôte麂皮肩背包，79,000元。圖／范倫鐵諾提供 Royco納帕小牛皮運動鞋，23,400元。圖／范倫鐵諾提供 Valet Du Roi小羊皮2.5公分芭蕾舞鞋，35,200元。圖／范倫鐵諾提供 Valentino Garavani Nellcôte黑色粒面小牛皮斜背包，82,000元。圖／范倫鐵諾提供

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