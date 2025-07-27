快訊

罷免落幕國民黨主席改選接著登場 盧秀燕終須做出決定

健康效益大不同 專家告訴你吃黑巧克力的最佳時間及其6大營養

聽新聞
0:00 / 0:00

錦繡安寧任敏化身七夕大使 浪漫演出Valentino新廣告

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供
任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供

迎接即將到來的七夕情人節，范倫鐵諾（Valentino）特別邀請「錦繡安寧」任敏演出2025七夕廣告大片，由創意總監Alessandro Michele構思、攝影師Julie Greve掌鏡，任敏與男模特兒身著Valentino 2025早秋系列，並搭配Valentino Garavani最受歡迎的系列包款，包括標誌性 Nellcôte 與 Viva Superstar，在夏日的蔥鬱花園之中，沐浴在午後的微風和光影裡，營造出如詩如畫的浪漫氛圍。

Valentino Garavani Nellcôte包的設計靈感來自於1960年代末自由奔放的氣息，洋溢嬉皮時尚風格。本季經典款式的斜背包與托特包採用柔軟麂皮打造，綴以刺繡鏡面、飾有幾何圖案的絢麗提花面料，並以多色珠片或精緻花環勾勒出的立體花卉刺繡；早秋系列同時迎來兩款全新迷你尺寸托特包，除了紋理細膩的小牛皮、麂皮等煥新材質，並融入如俏皮可愛的Cherryfic圖案等豐富刺繡細節，進一步提升了整個Nellcôte包袋系列的多元風格與可能性。

而以標誌性的超大VLogo標誌受到喜愛的超人氣包款系列Valentino Garavani Viva Superstar，本季新增鮮明的紅黑配色，與原有的光澤感奶油白與黑色雙色款、以及深沉的黑棕組合，共同呈現更為豐富的視覺層次，並推出珍稀皮革版本選擇。同時Viva Superstar也迎來兩款背法多變的全新包型：一款為精緻輕巧的斜挎相機包，搭配鏈條與皮質肩帶；另一款為多用途腰包，設計有可調節鏈條，可自由轉換為胸包或肩背包。

任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供
任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供
任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供
任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Nellcôte迷你刺繡托特包，79,000元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Nellcôte迷你刺繡托特包，79,000元。圖／范倫鐵諾提供
任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供
任敏演出Valentino 2025七夕廣告大片。圖／范倫鐵諾提供
Bowow象牙白色小山羊皮4.5公分低跟鞋，35,200元。圖／范倫鐵諾提供
Bowow象牙白色小山羊皮4.5公分低跟鞋，35,200元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Viva Superstar黑色納帕皮革斜背包，79,000元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Viva Superstar黑色納帕皮革斜背包，79,000元。圖／范倫鐵諾提供
Coeur Royal琺瑯水晶金屬耳環，36,000元。圖／范倫鐵諾提供
Coeur Royal琺瑯水晶金屬耳環，36,000元。圖／范倫鐵諾提供
Valet Du Roi粉紅色2.5公分露跟芭蕾舞鞋，35,200元。圖／范倫鐵諾提供
Valet Du Roi粉紅色2.5公分露跟芭蕾舞鞋，35,200元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Nellcôte麂皮肩背包，79,000元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Nellcôte麂皮肩背包，79,000元。圖／范倫鐵諾提供
Royco納帕小牛皮運動鞋，23,400元。圖／范倫鐵諾提供
Royco納帕小牛皮運動鞋，23,400元。圖／范倫鐵諾提供
Valet Du Roi小羊皮2.5公分芭蕾舞鞋，35,200元。圖／范倫鐵諾提供
Valet Du Roi小羊皮2.5公分芭蕾舞鞋，35,200元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Nellcôte黑色粒面小牛皮斜背包，82,000元。圖／范倫鐵諾提供
Valentino Garavani Nellcôte黑色粒面小牛皮斜背包，82,000元。圖／范倫鐵諾提供

標誌

延伸閱讀

理工宅造型曝光！奧斯卡影后潔西卡雀絲坦化身神祕臥底

平鎮警偵探體驗營寓教於樂 學童化身小小波麗士學知識

控埋設新地雷炸斷士兵腿 泰國將驅逐柬埔寨大使

Hebe田馥甄化身節氣小老師 親筆手繪「大暑」美食曬幽默

相關新聞

錦繡安寧任敏化身七夕大使 浪漫演出Valentino新廣告

迎接即將到來的七夕情人節，范倫鐵諾（Valentino）特別邀請「錦繡安寧」任敏演出2025七夕廣告大片，由創意總監Al...

大罷免失敗！花蓮咖啡店歇業貼文吸萬人關注 挺罷、反罷網友狂刷留言

726大罷免結果出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案皆未通過，先前有花蓮咖啡店業者表示，若罷免藍委傅崐萁失敗，就...

蕭邦Alpine Eagle經典男士時計 匠心獻禮父親節

父親的角色從不單一，沉穩睿智、果敢敏捷、動感十足，無論何種性格，皆以無形行動詮釋深沉的愛。今年父親節，蕭邦（Chopar...

吃過就回不去！十大熱門乾泡麵排行榜 人氣宵夜推薦、特色口味懶人包

乾泡麵美味又方便，是小資月底、颱風天、宵夜或普渡拜拜供品的良伴，幾分鐘就能快速上桌，醬料香氣逼人、麵體風味滿分，是懶人與上班族的最佳救星！

大罷免全沒過！選前放話「罷免失敗就關店」 花蓮咖啡店宣布即起歇業

726大罷免結果出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案皆未通過，先前有花蓮咖啡店業者表示，若罷免藍委傅崐萁失敗，就...

父親節送禮這邊挑！Paul Smith曬英式幽默、Montblanc加碼滿滿儀式感

每年一度的父親節又要來臨，如何挑選一份除了刮鬍刀、手表以外的禮物？其實不少品牌都已陸續發表快訊，從時髦的紅底鞋、別具童心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。