大罷免失敗！花蓮咖啡店歇業貼文吸萬人關注 挺罷、反罷網友狂刷留言

726大罷免結果出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案皆未通過，先前有花蓮咖啡店業者表示，若罷免藍委傅崐萁失敗，就要結束營業，昨晚老闆也說到做到，在社群宣告「自即日起，不再對外營業」，該貼文一出，立刻引來網友留言加油打氣、但也有不少嘲諷，短短不到一天，已吸引破萬關注及留言。

「SabiSabi CoffeeSweets 花蓮老宅神級肉桂捲」曾在6月初時，發文力挺罷免傅崐萁，強調花蓮這些年在經濟與觀光發展遭遇到的困境，正是「盲目投票的花蓮人，用自己的雙手殺死的。」，同時細數過去十年一千億的中央常態性補助款，是否落實到地方公共建設上？因此，業者感慨「如果罷免傅崐萁失敗，8月23日前我們就會結束營業。」

如今大罷免落空，店主也信守承諾宣布即日起不再營業，但強調「戶籍會留在花蓮，投到花蓮天光的那一天，我們不要放棄」。而該則貼文也立刻引發網友留言，有人說「謝謝妳讓我看見勇敢的花蓮人」、「先離開花蓮也沒什麼不好，到營生更容易的地方生活、安頓身心，想回來時再回來」，甚至也有網友敲碗「拜託來高雄吧！」。

不過也有不少反對大罷免的民眾留言說道，「說到做到真勇者！(對了，不要換個店名、地點然後繼續開捏)」、「店家情勒失敗」、「建議去台南取暖啦！哈哈」。

大罷免宣告失敗，許多網友湧入店家臉書留下正反意見。圖／摘自SabiSabi CoffeeSweets 臉書

商品推薦