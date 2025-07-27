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50公斤鮪魚解剖秀登美食展 名廚展演海味料理

中央社／ 台北27日電

台灣美食展將在8月1日登場，台灣觀光協會表示，開展首日「屏東賀呷」館現場展演50公斤鮪魚解剖秀，屏東、台南也將邀請吳秉承、黃景龍等知名主廚現場展演海味料理。

台灣美食展將於8月1日至4日於台北世貿一館登場，今年以「海鮮－鮮味款待」為主題，打造從產地到餐桌的海鮮饗宴。

台灣觀光協會新聞稿指出，呼應今年主題，從新鮮食材、廚藝秀到伴手禮都有滿滿海味，像是「屏東賀呷」館將於開展首日帶來50公斤鮪魚解剖秀，屏東、台南邀請吳秉承、黃景龍等知名主廚現場展演海味料理外，在地養殖漁業品牌等提供新鮮海鮮。

每年美食展匯集全台排隊名店，台灣觀光協會指出，今年在「台灣好食館」可以品嘗到台中燒肉「屋馬」的肉品、「十二月粥品」的砂鍋粥、素食名店「上善豆家」、結合日本職人技藝的「山海豆花」，以及火鍋新秀「聰明鍋」。

異國美食方面，則有廣島燒、榴槤冰淇淋、印尼咖啡、日本和三盆糖試吃與製作體驗等。

台灣觀光協會表示，藝鳴驚人展區邀請國際賽事金牌常勝軍，包含翻糖技藝莊淑媚、蔬果雕刻高世達、藝術麵包裴志偉、陳文正、拉糖藝術陳世育、鄭有清、餐廚再生工藝主廚黃銘波以退役餐具製作作品展出，其中6名職人更以不同技藝共同打造「鮮味水族箱」作品。

屏東 美食 海鮮

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