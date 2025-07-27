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蕭邦Alpine Eagle經典男士時計 匠心獻禮父親節

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Alpine Eagle XL Chrono計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯，75萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯，75萬元。圖／蕭邦提供

父親的角色從不單一，沉穩睿智、果敢敏捷、動感十足，無論何種性格，皆以無形行動詮釋深沉的愛。今年父親節，蕭邦（Chopard）為父親獻上風格獨具的Alpine Eagle經典男士時計，以時間致敬生命中最堅實的依靠。

蕭邦經典腕錶Alpine Eagle本身就是父子傳承的精神體現。這款腕表是在2019年推出時，重新演繹了當今聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele 在1980年的St. Moritz創新的運動腕表，融合阿爾卑斯山與雄鷹眼中銳利堅定的視野，由三代製表家族Scheufele匠心獨運，融合創新技術與優雅工藝，成為當今休閒奢華運動表款的典範。

Alpine Eagle 41 XP CS鉑金腕表，以「貴金屬之王」鉑金鑄造表殼與一體成型的金屬表鏈，襯托以阿爾卑斯山冰川為靈感的冰川藍表盤，由淺藍至深邃的漸層色調，彷彿將自然壯麗與深邃盡收腕間。配備日內瓦印記認證的L.U.C 96.42-L超薄自動機芯，搭載鉑金微型擺陀，擁有65小時動力儲備與100米防水性能，集精準、耐用與雅緻於一身，。

而針對更為運動風格的父親，44毫米的Alpine Eagle XL Chrono飛返計時腕表，搭載Chopard自製03.05-C自動機芯，具備飛返功能、導柱輪與垂直離合系統，精準穩定，並榮獲瑞士天文台認證（COSC），是少數擁有三項專利的高性能計時機芯之一。專利Lucent Steel™精鋼材質，兼具抗敏感與高於一般鋼材的亮度與硬度，結合運動氣息橡膠表帶，襯托阿萊奇藍與極致黑雙色表盤，讓人想起阿爾卑斯宏偉的自然景致，搭配箭形秒針與立體計時盤，展現鷹眼般銳利的讀時視覺。

講究機芯工藝的父親則無不被Alpine Eagle Cadence 8HF打動。罕見的 8 赫茲高振頻機芯，震頻高達每小時57,600次，不僅比一般標準機芯快上兩倍，矽材質擒縱叉與擒縱輪能成時間穩定運動，在日常生活中展現卓越抗震抗磁能力。具有高達60小時動力儲存，以及瑞士官方天文台（COSC）認證。厚度僅9.75毫米的41毫米鈦金屬表殼與鍊帶，超級輕盈適合長時間配戴，表盤呈現靈感源自雄鷹虹膜的黑色放射狀紋理，搭配橘色箭形秒針與分鐘刻度，視覺對比鮮明、讀時清晰。

Alpine Eagle系列41 XP CS腕表，41毫米鉑金表殼、L.U.C 96.42-L型自動上鏈機芯，411萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41 XP CS腕表，41毫米鉑金表殼、L.U.C 96.42-L型自動上鏈機芯，411萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41 XP CS腕表，41毫米鉑金表殼、L.U.C 96.42-L型自動上鏈機芯，411萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41 XP CS腕表，41毫米鉑金表殼、L.U.C 96.42-L型自動上鏈機芯，411萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle Cadence 8HF腕表，41毫米鈦金屬表殼、Chopard 01.12-C高振頻機芯，82萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle Cadence 8HF腕表，41毫米鈦金屬表殼、Chopard 01.12-C高振頻機芯，82萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯，75萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle XL Chrono計時碼表，44毫米Lucent Steel A223精鋼表殼、Chopard 03.05-C自動上鍊機芯，75萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41 XP CS腕表，41毫米鉑金表殼、L.U.C 96.42-L型自動上鏈機芯，411萬元。圖／蕭邦提供
Alpine Eagle系列41 XP CS腕表，41毫米鉑金表殼、L.U.C 96.42-L型自動上鏈機芯，411萬元。圖／蕭邦提供

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