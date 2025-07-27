吃過就回不去！十大熱門乾泡麵排行榜 人氣宵夜推薦、特色口味懶人包

肚子餓到在抗議，訂外送都嫌麻煩？這時泡麵就是人生最穩的B計畫！除了經典湯泡麵，最近更狂的選項非「乾泡麵」莫屬，在家就能快速變出一碗鹹香夠味的懶人神麵，爽度直逼熱炒店！

不管是颱風夜被困在家、睡前想吃宵夜，還是中元普渡忙到忘了吃飯，乾泡麵都是餓鬼的專屬救星，香氣四溢，說不定連好兄弟都忍不住想來湊一口！《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析軟體，調查出討論度最高的十大乾泡麵品牌。本次榜單特別排除需開火烹煮款式，聚焦於熱水沖泡即食型，從異國南洋風、日式美乃滋、台式蔥油、麻醬，到十三香麻辣.....有的油亮噴香、有的麵體Q彈，每一款都擁有令人難以抗拒的靈魂滋味，不只撩撥味蕾，也療癒深夜裡那份空虛與嘴饞的渴望。

No.1 營多麵 Indomie

營多麵 Indomie提供

營多麵 Indomie提供

傳說中的神級拌炒麵「營多麵」衝上排行榜冠軍，這款營多拌炒麵號稱「小資神麵」的高CP值乾拌麵，南洋美味只要銅板價！靠著印尼得天獨厚的天然、新鮮香料所製成的調味包，吃出層次豐富的風味，貼心獨立醬包能依個人口味調整濃淡。

營多麵的麵條特別Q彈，香氣四溢、越吃越涮嘴！需要提醒的是，杯裝款只要加熱水就能輕鬆享用；而袋裝款則需要用水煮，這也是讓麵條更Q彈的關鍵。水滾後煮三分鐘，撈起瀝乾再和醬料拌一拌；大口吸入嘴裡，細緻辣香在舌尖跳舞，尾韻還透著微甜，香氣跟口感都超誘人。

許多饕客擋不住瘋狂上癮，中元普渡拜拜、颱風天、正餐宵夜一吃再吃都不膩，「超愛營多麵的醬料！經典款的營多拌炒麵有夠好吃，而且加什麼進去都不違和」、「我自己是簡單的加一顆蛋，宅在家也能吃好吃的炒泡麵」、「偏甜帶一點小辣，調味粉、醬與麵的搭配也很合宜」、「既香又好吃，真的越吃越開胃～ㄧ次都要煮個2-3包才夠」。

這次營多麵推出限量「營多麵澎派呷霸包」，一次擁有12包人氣營多拌炒麵，還送你神還原放大版的營多拌炒麵保冷袋，份量爆棚、隨手拎著就走超方便～。這款保冷袋也誠意滿滿，外型可愛吸睛，拿在手上就是社群打卡神隊友，隨手一拍限動超吸睛；大小容量剛剛好，不論是當作外出隨身包、平日買菜、飲冰品、上班帶便當，周末露營出遊都能派上用場，兼具實用與話題。活動限時自7/23至9/2於全台7-ELEVEN獨家販售，售價親民只要329元，數量有限，售完為止，記得把握這波開搶時機喔！

No.2 維力炸醬麵

翻攝FB／維力鬥陣呷、YT／維力食品

翻攝FB／維力鬥陣呷、YT／維力食品

維力炸醬麵為台灣乾泡麵的經典代表，那碗深藍包裝上寫的「乾麵附湯，一桶兩吃」不只是標籤，更是跨世代人的共同記憶。這款碗裝乾拌麵搭配附湯包，不論乾吃或喝湯都能滿足，常讓外國人開箱時驚呼：「附兩個碗真是太貼心！」

維力食品自1973年推出炸醬麵以來，該系列延伸出多樣口味，包含入門款原味炸醬、辣炸醬、麻醬、素食版，甚至還有湯麵可選擇，保證讓你找到心頭好。近期還有爆紅流行吃法，就是將營多麵與維力炸醬麵拌在一起享用，網友驚豔表示，「綜合味道像是升級版的層次」、「維力炸醬麵的味道還是比較重，但是不會那麼鹹，加上印尼泡麵的甜辣感，真的很好吃」、「鹹鹹甜甜真的還不錯吃，後面我還有加上皮蛋，更讚」。

No.3 味味A炒泡麵

由味丹攜手《食尚玩家》推出的味味A炒泡麵系列，打破市售乾麵沒料的印象，加入脆甜蔬菜與原塊肉，鎖定兩款台灣經典「爆香三杯」和「香辣炸醬」，將正宗台式精髓在碗中重現！

爆香三杯醬料以九層塔、蒜頭到薑片高溫爆香，再與濃醬充分融合，鍋氣滿滿；炸醬則鹹香帶辣，加入遵循古法醬缸釀造、180天自然發酵的豆瓣醬，當麵條與油香交織，彷彿置身小吃攤前，一碗在手、大快朵頤。食客分享：「蔬菜量真的多，逼近日式炒麵的蔬菜量，肉塊也不是平常泡麵那種壓縮肉，真的蠻大一片的」、「真的有三杯的感覺，鹹香鹹香的，而且微微的辣」。

No.4 旺旺浪味炒麵

翻攝官網／旺旺仙貝

翻攝官網／旺旺仙貝

台灣知名星級主廚江振誠受訪時被問到最喜歡的泡麵，笑說「一定沒有人知道」，並揭曉就是旺旺浪味乾麵，引發網友熱烈討論。官網標榜從印尼進口，採用甜鹹醬油、蒜粉與紅蔥油等香料，讓你每吃一口，都享受到沾滿鹹甜醬汁與淡淡辣粉的滋味，就像被帶入一場南洋香辣嘉年華。

網友評論，「麵真的好吃，關鍵就是煮麵時加雞蛋搗碎，這樣麵會更好吃」、「浪味炒麵是十幾二十年前流行，後來又很少看到的泡麵」、「浪味炒麵超～～好吃的，稍甜的口感好讚」。

No.5 統一巷口乾麵

翻攝YT／統一麵

翻攝YT／統一麵

巷仔口麵攤的滋味，是許多人記憶裡最溫暖的風景！2011年誕生的「巷口乾麵」，就是為了重現這份家鄉的感動，以仿麵攤現煮的手法，做出在家也能輕鬆享用的道地好麵！

選用澳洲黃金小麥研磨而成的麵粉，透過非油炸製程、多道壓延揉打、高濕蒸炊熟化與控溫乾燥技術，只需熱水沖泡五分鐘，就能還原口感飽滿、咬勁十足的寬麵體。搭配拌炒過的濃郁醬料，無論是香濃麻醬還是經典炸醬，都吃得到層層堆疊的醬香，令人回味再三。吃過的網友分享，「昨天半夜肚子餓的救急料理」、「巷口麻醬推，晚餐自己加小白菜一起煮很讚，跟麵攤現煮很像」、「加蛋加菜完美」。

No.6 味王乾麵達人

近期在網路上默默累積高討論度的乾麵達人「十三香麻辣拌麵」，多種辛香料迸出鹹香麻辣的迷人口感，香氣厚重、辣度小中辣，吃起來又麻又香很開胃，吸引許多人開箱分享心得「十三香味道很有層次，如果你吃膩一般麻辣味的話可以嚐鮮」、「彷彿置身於麻辣鍋中」、「第一次吃就覺得太讚了絕對會囤貨的乾麵，不過好像沒有很熱門，建議大家收藏」。

另外，另一款香椿炸醬拌麵，不辣但香氣飽滿，有網友評論，「跟維力素炸醬麵比起來這款醬料較多且油，醬料也是扒著每一根麵條，且吃起來很滑順，吃起來完全不像素食口味」、「我房東加了蛋下去炒，叫我吃一口的時候整個驚為天人」。

No.7 維力大乾麵

維力大乾麵系列有三杯雞、麻辣乾鍋、蔥燒牛肉、地獄辣椒、紅油擔擔等風味，每款都各有擁護者。尤其紅油擔擔以豆瓣醬、辣椒與豬油細火熬製而成獨門醬料，辣勁香濃厚實；地獄辣椒以特級辣椒與番茄醬雙重熬煮，激盪出地獄等級的酸、甜、辣三重風味，誘惑嗜辣者前來試膽！

FB社團《泡麵公社 泡麵俱樂部》中，有網友貼出紅油擔擔款的照片指出：「講到愛吃的乾麵類，這款當初絕對榜上有名！」他評論，維力大乾麵早期好吃程度，和浪味炒麵及維力炸醬麵並列為各領風采的「乾麵三雄」，但如今味道有點改變，帶動網友留言表示認同，「是否大家都覺得小時候吃的泡麵變味了」、「少了一點甜甜的醋味」、「地獄辣椒也是，辣粉被拿掉之後就感覺少一味」。

No.8 味味A排骨雞風味乾麵

翻攝YT／vedan taiwan

翻攝YT／vedan taiwan

說到台灣泡麵的「四大天王」，包含味丹味味A排骨雞麵、味王原汁牛肉麵、統一肉燥麵以及維力炸醬麵，都是超過30年的長青品牌，瞬間就能將台灣人拉進味蕾的時光隧道！其中，味味A排骨雞麵的暖心滋味陪伴無數人成長，不只填飽肚子，更撫慰人心。

而這碗味味A排骨雞風味乾麵，採用味丹獨家排骨雞配方為核心，以高麗菜點綴，還有豬油與雞油融合出的溫香肉味，從經典湯麵變身乾拌麵後，保留了傳統底蘊，散發著熟悉的香氣，是一碗召喚童年回憶又有新鮮感的驚喜。有泡麵系YouTuber開箱分享，認為辣味比原味更好吃，「大推特推，這個辣加的真棒，跟肉燥好搭」；也有網友提到，「味香韻濃開胃，好醬、好麵加上配料的清脆口感，讓人意猶未盡」、「我都用乾的來做炒泡麵，很夠味」、「我也很喜歡肉燥的香氣，能不能跪求味味A出醬料罐」。

No.9 明星一平ちゃん夜店炒麵

開吃明星一平ちゃん夜店炒麵，突然置身深夜居酒屋！這款日本明星公司熱銷的經典乾泡麵產品，口味有很多種，多以特製中粗麵條搭配濃厚醬汁，重現日本街頭、夜店美食的焦香魅力。

有部落客品嚐醬油口味，內容附上哇沙米美乃滋，麵條彈韌有嚼勁，灑上乾燥蔬菜，泡熟後把水倒掉，放入附的3包醬料拌勻即可開動，口味偏濃厚。還有人提到一平夜店燒炒麵的黃芥末美乃滋口味，「酸甜的醬汁、香氣十足的海苔粉，再加上微微嗆味的黃芥末，有互相加分的效果」，令人胃口大開，推薦吃貨們嘗試看看！

No.10 日清U.F.O炒麵

翻攝YT／ bbfish1224

翻攝YT／ bbfish1224

許多人心中最棒的正宗日式風味來了！這款自1976年誕生的日清經典炒泡麵，以Umai醬汁、Futoi粗麵、Ookii大份量高麗菜等3大特色命名，彈牙麵條入口滑順、醬氣濃郁。網友推薦，「日本國民泡麵中最熱賣的一款炒麵，醬汁很濃又香」、「份量蠻多的，麵條的口感不錯，醬汁的味道很重」、「醬汁非常濃厚，帶有一點獨特的酸甜味，辨識度很高」。

另外，許多網友熟知日清早就不是單純的泡麵廠商，根本是「被泡麵耽誤的創意文創公司」。去年，社群平台 X（前 Twitter）上，日清食品的官方帳號又來放火啦。他們貼出人氣商品「U.F.O炒麵」的全新設計照，巧妙地把瀝水孔與占卜功能結合，引爆話題。標上小小的「吉」、 「小吉」、「大吉」、「凶」等，倒水時看麵條從哪裡探出頭，就能算出運勢，超有梗設計吸引大量網友轉發。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年06月27日至2025年06月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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