大罷免全沒過！選前放話「罷免失敗就關店」 花蓮咖啡店宣布即起歇業

726大罷免結果出爐，24名國民黨立委及新竹市長高虹安罷免案皆未通過，先前有花蓮咖啡店業者表示，若罷免藍委傅崐萁失敗，就要結束營業，老闆也信守承諾，昨晚在社群宣告自即日起，不在對外營業，「花蓮，珍重再見」。

「SabiSabi Coffee&Sweets 花蓮老宅神級肉桂捲」曾在6月初時，發文力挺罷免傅崐萁，說道「今年是我回花蓮創業的第六年，也許會是最後一年」、「花蓮王不是我一個人造成的。花蓮的經濟跟觀光死掉，也不是我一個人造成，現下花蓮是過去24年所有盲目投票的花蓮人，用自己的雙手殺死的。」

她也說「過去十年，花蓮就獲得超過一千億新台幣的中央常態性補助款」、但她試問鄉親「我們在花蓮究竟看到了什麼樣的實質建設？」，因此，「如果罷免傅崐萁失敗，8月23日前我們就會結束營業。」

隨著結果正式出爐，老闆也發文宣告結束營業，原文如下：

謝謝勇敢的花蓮人站出來守護家鄉 謝謝一路相陪的朋友與微光花蓮的戰友 失敗這件事，沒什麼大不了的。 當一個台灣人本來就是一件辛苦的事情 明天727不再對外營業。 花蓮，珍重再見。 但我的戶籍會留在花蓮❤️ 投到花蓮天光的那一天，我們不要放棄

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