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父親節送禮這邊挑！Paul Smith曬英式幽默、Montblanc加碼滿滿儀式感
每年一度的父親節又要來臨，如何挑選一份除了刮鬍刀、手表以外的禮物？其實不少品牌都已陸續發表快訊，從時髦的紅底鞋、別具童心的袖扣，甚至是質感文具，紛紛以誠意、趣味或好質感，討老爸開心。
常在紅毯上為明星名流穿著的Christian Louboutin又以「紅底鞋」最為知名，但Christian Louboutin並非女星專利，品牌便有多款結合法式風雅的鞋款推薦，喜歡正式風格便有一雙Greggo皮鞋結合典雅的英式風格與創新塗層的Everlasting Red鞋底，另外使用了黑色小牛皮的Trotte Dune德比鞋則有著雙色鋸齒狀厚底，造型浮誇，適合喜愛人注目的老爸。
來自英國的設計師品牌Paul Smith則有一系列童趣的玩心之選，品牌經典的彩色條紋化為一雙小白鞋的鞋後跟，清爽俐落，宛如將彩虹隨身攜帶，又或是一對造型袖扣，以小巧玩具般的火箭造型，向老爸獻上祝福。
雖然近年頻繁推出專業名表，但別忘了萬寶龍的「本業」還是以精緻鋼筆、文具起家。一系列黑色質感、白色車縫線的桌面收納組共有圓、方、不同尺寸，可以成為老爸書桌上的氣質裝飾，將生活小物有條有理收納，此外萬寶龍也推薦了大師傑作系列鍍金149鋼筆與#My4810系列小型登機箱，前者讓老爸盡情書寫、記錄生活點滴，後者則伴隨老爸風格出遊，留下無數美好的溫馨回憶。
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