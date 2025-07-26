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父親節送禮這邊挑！Paul Smith曬英式幽默、Montblanc加碼滿滿儀式感

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一向以文具、鋼筆為「本業」的萬寶龍，推薦了多款文具、筆具與行李箱，為生活添增質感與書卷氣息。圖／Montblanc提供
一向以文具、鋼筆為「本業」的萬寶龍，推薦了多款文具、筆具與行李箱，為生活添增質感與書卷氣息。圖／Montblanc提供

每年一度的父親節又要來臨，如何挑選一份除了刮鬍刀、手表以外的禮物？其實不少品牌都已陸續發表快訊，從時髦的紅底鞋、別具童心的袖扣，甚至是質感文具，紛紛以誠意、趣味或好質感，討老爸開心。

常在紅毯上為明星名流穿著的Christian Louboutin又以「紅底鞋」最為知名，但Christian Louboutin並非女星專利，品牌便有多款結合法式風雅的鞋款推薦，喜歡正式風格便有一雙Greggo皮鞋結合典雅的英式風格與創新塗層的Everlasting Red鞋底，另外使用了黑色小牛皮的Trotte Dune德比鞋則有著雙色鋸齒狀厚底，造型浮誇，適合喜愛人注目的老爸。

來自英國的設計師品牌Paul Smith則有一系列童趣的玩心之選，品牌經典的彩色條紋化為一雙小白鞋的鞋後跟，清爽俐落，宛如將彩虹隨身攜帶，又或是一對造型袖扣，以小巧玩具般的火箭造型，向老爸獻上祝福。

雖然近年頻繁推出專業名表，但別忘了萬寶龍的「本業」還是以精緻鋼筆、文具起家。一系列黑色質感、白色車縫線的桌面收納組共有圓、方、不同尺寸，可以成為老爸書桌上的氣質裝飾，將生活小物有條有理收納，此外萬寶龍也推薦了大師傑作系列鍍金149鋼筆與#My4810系列小型登機箱，前者讓老爸盡情書寫、記錄生活點滴，後者則伴隨老爸風格出遊，留下無數美好的溫馨回憶。

Christian Louboutin，咖啡色皮鞋，40,900元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin，咖啡色皮鞋，40,900元。圖／Christian Louboutin提供
Paul Smith白色裝飾休閒鞋，19,800元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith白色裝飾休閒鞋，19,800元。圖／Paul Smith提供
設計師品牌Paul Smith以經典的彩色條紋，為日常使用的精品賦予了高辨識度。圖／Paul Smith提供
設計師品牌Paul Smith以經典的彩色條紋，為日常使用的精品賦予了高辨識度。圖／Paul Smith提供
MONTBLANC My4810系列小型登機行李箱，32,400元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC My4810系列小型登機行李箱，32,400元。圖／Montblanc提供
Paul Smith火箭造型袖扣，6,800元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith火箭造型袖扣，6,800元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith黑色緹花領帶，6,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith黑色緹花領帶，6,500元。圖／Paul Smith提供
Christian Louboutin Trott Dune休閒鞋，42,900元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Trott Dune休閒鞋，42,900元。圖／Christian Louboutin提供
MONTBLANC大師傑作系列鍍金149鋼筆，37,200元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC大師傑作系列鍍金149鋼筆，37,200元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC文具桌面收納組，5,700元至10,000元不等。圖／Montblanc提供
MONTBLANC文具桌面收納組，5,700元至10,000元不等。圖／Montblanc提供
Christian Louboutin Moc College Gaagal休閒鞋，56,000元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin Moc College Gaagal休閒鞋，56,000元。圖／Christian Louboutin提供

老爸 品牌 收納

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