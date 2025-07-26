攜手製茶廠手揉茶體驗 阿里山賓館推暑期一泊三食專案

颱風後遊客陸續回流嘉義縣市，阿里山更是遊客首選景點，阿里山賓館推出暑期限定住房專案，專車接駁體驗得恩亞納鄒族部落風貌，也攜手連續5年榮獲兩岸茶壇盛事鬥茶冠軍的中興製茶廠合作，結合部落雲海、森林茶浴、高山生態推出一泊三食親子遊程。

得恩亞納部落位於阿里山海拔1400多公尺的美麗山谷，是早期部落族人因風災失去家園，重新建立的世外桃源，取名「得恩亞納」意思為一塊遠離河床平坦安全的聖地。得恩亞納也是國家地理雜誌推薦台灣必訪部落秘境之一，雲霧繚繞的森林景色讓人心曠神怡。

阿里山賓館推出暑假部落探險一泊三食住房專案，即日起至8月30日入住可享嘉義高鐵站、台鐵火車站專車接駁，在阿里山夢幻彩虹部落得恩亞納體驗原住民烤山豬肉美食、鄒族刷刷豬DIY、原民解說傳統農耕文化，探索鄒族部落88颱風後重建的藝術文化村。

阿里山賓館王覺非總經理表示，阿里山高山茶園與豐富原住民文化資源，適合親子同遊，探訪得恩亞納部落後，再順遊中興製茶廠，感受海拔1500公尺雲霧環繞的茶香森林浴，由兩岸茶壇盛事冠軍的茶師帶領傳統手揉茶體驗，品嘗阿里山高山烏龍茶獨特風味。 阿里山賓館攜手中興製茶廠推出一泊三食專案，專車接駁遊客前往得恩亞納部落體驗鄒族文化。圖／阿里山賓館提供 阿里山賓館攜手中興製茶廠推出一泊三食專案，專車接駁遊客前往得恩亞納部落體驗鄒族文化。圖／阿里山賓館提供 阿里山賓館攜手中興製茶廠推出一泊三食專案，專車接駁遊客前往得恩亞納部落體驗鄒族文化。圖／阿里山賓館提供

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