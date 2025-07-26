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朗格「貓頭鷹」換新色 Zeitwerk Date腕表玫瑰金配灰 典雅氣質

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
L043.8手上鍊機械機芯具有鵝頸式微調、黃金套筒、藍鋼螺絲、日內瓦波紋修飾，以及機芯夾板上的手工葉卷紋飾，皆可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／朗格表提供
L043.8手上鍊機械機芯具有鵝頸式微調、黃金套筒、藍鋼螺絲、日內瓦波紋修飾，以及機芯夾板上的手工葉卷紋飾，皆可在透明底蓋中近距離欣賞。圖／朗格表提供

古典之所以迷人不單因為懷舊，更因為確實經歷了時光洗滌、令人感受到美和雋永。等同德國高級製表同義詞的朗格（A.Lange & Söhne）為旗下Zeiwerk Date表款發表了玫瑰金表殼搭配灰色面盤的新配置，以表廠自製手上鍊機芯延續以機械驅動數位風格的時間顯示，優雅迷人。

朗格曾在2009年發表首款Zeitwerk腕表、並於2019年繼續推出帶日期功能的Zeitwerk Date日期腕表。表款最大特色來自於左右兩側對稱的小時與分鐘阿拉伯數字轉盤，六點鐘方向並有60格、6大區塊的大秒針，不僅顛覆傳統數位、類比的二元對比，同時也神似古典（董）的大型咕咕鐘，復讓表款在收藏家與愛好者間有了「貓頭鷹」的趣稱。

2025年，朗格發表了新色、新配置的Zeitwerk Date腕表，使用表廠自製、由多達516個零件構建而成的L043.8手上鍊機械機芯為動力。機芯結構包含了雙發條盒，具有72小時動力儲存；透明底蓋中並可欣賞包含鵝頸式微調、黃金套筒、藍鋼螺絲、日內瓦波紋修飾，以及機芯夾板上巧奪天工的手工葉卷紋飾。

機芯專利的跳字裝置將讓數字盤可以幾分之一的精確度變幻，全日跳動總計高達1,440次。精準、優雅、恆定，時時刻刻，價格店洽。

Zeitwerk Date玫瑰金腕表，L043.8手上鍊機芯、44.2毫米，時間、小秒針與日期顯示，價格店洽。圖／朗格表提供
Zeitwerk Date玫瑰金腕表，L043.8手上鍊機芯、44.2毫米，時間、小秒針與日期顯示，價格店洽。圖／朗格表提供
位於44.2毫米外側的日期顯示將以紅色數字顯示。圖／朗格表提供
位於44.2毫米外側的日期顯示將以紅色數字顯示。圖／朗格表提供
Zeitwerk Date玫瑰金表殼的正面並搭配灰色面盤，12點鐘方向並有動力儲存顯示，另可透過四點鐘方向的按鈕、快速調整小時時鐘。圖／朗格表提供
Zeitwerk Date玫瑰金表殼的正面並搭配灰色面盤，12點鐘方向並有動力儲存顯示，另可透過四點鐘方向的按鈕、快速調整小時時鐘。圖／朗格表提供

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