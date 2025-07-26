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「島語自助餐」開進高雄、免排隊攻略！限量一泊二食「保證訂位」

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
高雄漢來大飯店獨家限量推出「保證訂位」住房專案，免排隊就可以吃到島語自助餐廳。圖/高雄漢來大飯店提供
高雄漢來大飯店獨家限量推出「保證訂位」住房專案，免排隊就可以吃到島語自助餐廳。圖/高雄漢來大飯店提供

被譽為「全台最難訂位吃到飽餐廳」島語自助餐廳，8月22日將於高雄漢神百貨盛大開幕，不少網友吶喊，線上瘋狂搶訂也未必如願。高雄漢來大飯店為此獨家推出每日限量的「保證訂位」住房專案，只要預訂指定日期，即可享有每晚8,880元起的豪華客房，並保證入住當日晚餐於島語自助餐廳，免排隊就可以輕鬆吃到全台最夯的吃到飽餐廳。

「島語饗夜・一泊二食」專案結合最具話題的島語自助餐廳與限量升等豪華客房，隔日早晨還可在另一經典品牌「漢來海港自助餐廳」享用豐盛早餐，雙人氣美食品牌接力滿足味蕾。此外，客房備有國宴鳳梨酥作為專屬迎賓點心，入住期間還可以免費使用館內戶外泳池、健身房與三溫暖。專案每日限量開賣，同步開放電話與線上預訂。

自2023年全台第一間島語自助餐廳於台北漢來大飯店開幕以來，憑藉創新餐檯設計與高端用餐體驗，迅速躍升為「全臺最難訂位的吃到飽餐廳」，成功引爆市場熱潮，並帶動台北漢來大飯店「一泊二食」住房專案熱銷、屢創秒殺紀錄。如今全台第二間島語自助餐廳將正式進駐高雄漢神百貨，不僅完整承襲品牌主打的新鮮海味與多樣餐檯設計，也將帶來與台北店不同的全新亮點。

「島語饗夜・一泊二食」每晚8,880元起，高雄漢來大飯店7月29日起，開放線上與電話預訂。圖/高雄漢來大飯店提供
「島語饗夜・一泊二食」每晚8,880元起，高雄漢來大飯店7月29日起，開放線上與電話預訂。圖/高雄漢來大飯店提供

飯店 吃到飽 自助餐廳

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